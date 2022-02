Beim Match FK Austria Wien vs. WAC in der Admiral Bundesliga in Runde 21 wurde der 1:0-Heimerfolg der Violetten, die damit die "Tür zur Meistergruppe" weit aufgestoßen haben, überschattet von einem Zusammenprall in der Schlußphase von Niklas Verartschnig und Georg Teigl. Der darauf liegen blieb und Gefahr lief, die Zunge zu verschlucken. Der 23-jährige Georgier Luka Lochoshvili (im Foto links) vom WAC leistete geistegegenwärtig erste Hilfe und verhinderte Schlimmeres, holte die Zunge heraus! Was für eine heroische TAT!

Der FK Austria Wien (30 Punkte) steht fast fix in der Meistergruppe der ADMIRAL Bundesliga! Alexander Grünwald sorgte vor 11.000 Zuschauern in der Generali-Arena mit einem sehenswerten Treffer (57. Min.) für einen 1:0-Heimerfolg gegen den Wolfsberger AC. Der Routinier mit seinem ersten Saisontor, einem "goldenen Treffer" für die Violetten...ausgerechnet durch den Langzeit-Austrianer.

Des einen Freud, des anderen Leid...ein anderer Zehner und Leitwolf seiner Mannschaft - Michael Liendl vom WAC - wurde zur tragischen Figur. Der 36-jährige Grazer scheiterte in der Schlussphase zweimal per Elfmeter an Austria-Torhüter Patrick Pentz. Der erste Versuch musste wiederholt werden, weil Austria-Spieler zu Früh in den Strafraum liefen.

Überschattet wurden die letzten Minuten von einem Zusammenprall zwischen Georg Teigl und Nikolas Veratschnig. Der Austria-Akteur wurde mit dem Knie am Kopf getroffen und war scheinbar kurz bewusstlos. Der Wolfsberger Innenverteidiger Luka Lochoshvili eilte sogleich zur Stelle und leistete geistesgegenwärtig erste Hilfe. Hernach spielten sich "Gänsehaut-Szenen" ab, Spieler aus beiden Lagern umarmten sich erleichtert.

Lochoshvili: "Ich hatte Erfahrung mit der Situation und konnte seine Zunge heraus holen"

Luka Lochoshvili nach Spielende bei SKY: "„Ich habe nur gesehen, dass er da lag. Ich bin einfach hingelaufen und habe seine Augen draußen gesehen. Ich habe ein paar Erfahrungen mit Situationen wie diesen. Ich habe seinen Mund geöffnet und ich glaube, dass ich seine Zunge in der letzten Sekunde rausgezogen habe. Gott sei Dank hat er es geschafft. Das Wichtigste ist, dass sein Leben gerettet ist. Ich denke, dass jede andere Person gleich gehandelt hätte. Ich wünsche ihm eine rasche Genesung. Fußball hat viel mit Respekt und Fairplay zu tun.“"

Aller größten Respekt dem 23-jährigen Georgier für diese Rettungstat!

