Georg Teigl zog sich beim Heimspiel der Admiral Bundesliga zwischen Austria Wien gegen den WAC (1:0) am Sonntagabend schwere Kopfverletzungen zu. Wie die "Violetten" vom Verteilerkreis in einer Presseaussendung am Montagvormittag mitteilten, handelt es sich um eine Schädelfraktur, einen Jochbogenbruch und einen Kieferbruch. Der 31-jährige Akteur mit der Trikot-Nr. 39 wird derzeit stationär im Wiener AKH behandelt.

Nach Auskunft von Mannschaftsarzt Dr. Marcus Hofbauer sind die Verletzungen Gott sei Dank nicht lebensbedrohend und geht es dem 31-Jährigen den Umständen entsprechend gut. Eine Operation ist aus aktueller Sicht nicht notwendig.

Großer Dank an "Wölfe" Lochoshvili & Wernitznig

Großer Dank gilt einmal mehr den WAC-Spielern Luka Lochoshvili und Christopher Wernitznig, die die Situation sofort erkannt und Erste Hilfe geleistet haben!

Die Verantwortlichen von Austria Wien baten ausdrücklich, auch zum Schutz von Georg Teigl, auf das Veröffentlichen von Bildern, auf denen der Wiener, der am 9. Feber 31 Jahre wurde, bewusstlos zu sehen ist, zu verzichten. Der Klub stellte ein Symbolbild (©amaspics.at) zur Verfügung.

Geort Teigl zählt zu den Stammkräften bei den Violetten und absolvierte in dieser Saison für den derzeit Tabellenfünften 19 Liga-Spiele (drei Tore, keine Karten). Der auf der rechten Außenbahn agierende Rechtsbeiner kam Anfang September 2020 vom FC Augsburg zur Wiener Austria, nachdem der damalige Deutschland-Legionär zuvor bei Eintracht Braunschweig und RB Leipzig war.

Vor seiner Deutschland-Zeit spielte Teigl beim FC Red Bull Salzburg und in Nachwuchs-Teams vom SKN St. Pölten. Jugendvereine sind: SV Gablitz (09/2000-), FC Purkersdorf, SKN St. Pölten, Red Bull Salzburg.

Sein Vater Kurt Teigl war für Österreich als Bobfahrer Olympia-Teilnehmer bei den Olympischen Winterspielen 1988 im Viererbob.

Auch Ligaportal wünscht Georg Teigl auf diesem Wege gute Besserung!