"Steirische Woche" für die SV Guntamatic Ried, die binnen fünf Tagen zwei historische Chancen und hohe Ziele in ihrer "Festung Josko Arena" hat. Saison übergreifend sind die Innviertler seit 16 Pflichtpartien (15x Liga, 1x Cup) zu Hause unbesiegt! Mittwoch (18:00 Uhr) geht es im K.o.-Spiel im ÖFB-Cup-Halbfinale gegen Liga-Konkurrent TSV Hartberg um den Final-Einzug - Ligaportal-Liveticker, Sonntag gegen den Liga-Zweiten Sturm Graz - um die Meistergruppe. Was für Herausforderungen für die Elf von Trainer Robert Ibertsberger, der am Sonntag bei SKY meinte, es kann "Himmelhoch jauchzend oder Tal der Tränen werden".

Ein Rieder weiß, wie sich ein Pokal-Gewinn anfühlt: Kapitän Marcel Ziegl. Der defensive Mittelfeldspieler und 29-jährige Seewalchener erzielte am Sonntag in Klagenfurt beim 1:1 mit 22 Vorstössen ins Angriffsdrittel nicht nur einen Höchstwert in der Admiral Bundesliga, sondern ist der einzig verbliebene Spieler der Innviertler im aktuellen Kader, der vor elf Jahren bereits den Pokal in die Höhe hob. Immerhin schon zwei Mal wurden die SV Ried ÖFB-Cup-Sieger (1997/1998 + 2010/2011). Die Schwarz-Grünen könnten sich für eine bisher Top-Saison, abgesehen von den der dürftigen Punkteausbeute auswärts, im Frühjahr belohnen.

Ante Bajic: "Mit viel Selbstbewusstsein ins Spiel"

Ein Hoffnungsträger bei diesem Vorhaben ist Ante Bajic, Akteur der "Marke Unterschiedsspieler". De 26-jährige Innviertler vor der Pokal-Partie: „Hartberg ist eine spielerisch gute Mannschaft, die sich auch etwas zutraut. Das könnte für uns aber auch eine Chance sein, dass wir unsere Stärken noch besser ausspielen können."

Ante Bajic weiter: „Es wird sicher spannend bis zum Schluss und ein körperbetontes Spiel werden. Wir müssen unsere Chancen nutzen und diese vorne gut zu Ende spielen. Dann haben wir gute Chancen, ins Finale zu kommen. Das wäre für uns und für den ganzen Verein top. Mit dem hat keiner gerechnet. Aber zuerst müssen wir Hartberg besiegen. Wir können mit viel Selbstbewusstsein ins Spiel gehen. Wir haben gezeigt, dass wir es drauf haben. Mit den Fans im Rücken und wenn wir fokussiert und diszipliniert auftreten, dann haben wir eine große Chance auf das Finale.“

Wollen Jubeln: SVR-Kapitän Marcel Ziegl & Luca Meisl, der inmitten der beiden Wochen-Highlights in ÖFB-Cup & Liga auch noch Freitag seinen 23. Geburtstag hat und in dieser Cup-Saison bereits zwei wertvolle Torer erzielte.

Ibertsberger: "Zuhause können wir jeden Gegner schlagen"

Rieds Chefcoach Robert Ibertsberger vor der Pokal-Partie: „Am Montag haben wir regeneriert. Es wird kein Problem sein, wieder die Frische auf den Platz zu bringen. Bis Mittwoch werden wir der Mannschaft einen guten Plan mitgeben, damit sie weiß, was zu tun ist."

Der 45-jährige Wallerseer weiter. „Motivation ist genug da. Auch die Fans werden zahlreich im Stadion erscheinen. Für uns ist es eine Riesenmöglichkeit, ins Finale zu kommen. Wir müssen gegen Hartberg unser eigenes Spiel so umsetzen, dass wir das hinbringen. Ich bin überzeugt, dass wir zuhause jeden Gegner schlagen können. Auch wenn Hartberg zuletzt ergebnistechnisch nicht so gut performt hat, ist es ein sehr unangenehm zu bespielender Gegner. Sie hatten auch gegen Sturm Graz ihre Chancen, hätten sogar in Führung gehen müssen. Sie bringen ihre Qualität auf den Platz. Das hat man im Cup-Viertelfinale auch gegen Rapid gesehen. Wir dürfen ihnen nur sehr wenig Spielraum geben und müssen wieder unsere Power auf den Platz bringen.“

Der Rieder Weg ins Halbfinale - Stefan Nutz mit Viererpack

1. Runde: SV Grödig vs. SV Ried 0:7 (0:4). Tore: S. Nutz (8., 21., 23., 82. Elfer), Reiner (17.), Offenbacher (71.) und Wießmeier (73.).

2. Runde: SK Vorwärts Steyr vs. SV Ried 1:3 (0:1). SVR-Tore: Satin (27.), Pomer (48.) und Meisl (64.)

Achtelfinale: SK Sturm Graz vs. SV Ried 1:2 (0:1). SVR-Tore: Bajic (36.) und Meisl (52.).

Viertelfinale: SV Ried vs. SK Austria Klagenfurt 2:0 (0:0). Tore: Wießmeier (50., Elfer) und Mikic (79.)

Hartberger immer auswärts - bereits 2 Siege in OÖ:

1. Runde: TUS Bad Gleichenberg vs. TSV Hartberg 0:3 (0:2). Tore: Sonnleitner (6.), Tadic (13.) und Horvath (78.)

2. Runde: Union Raiffeisen Gurten vs. TSV Hartberg 0:1 (0:0). Tor: Niemann (50.)

Achtelfinale: FC Blau-Weiß Linz vs. TSV Hartberg 2:3. TSV-Tore: Triplepack Tadic (8., 32., 35.).

Viertelfinale: SK Rapid Wien vs. TSV Hartberg 1:2 (1:1). TSV-Tore: Heil (23.) und Sturm (45. + 2).

