Wie vor einer Woche nach dem Sonntag-Heimspiel gegen Rapid Wien (2:2) absolvierte Sturm Graz auch heute nach dem gestrigen Match im Steirischen Derby gegen den TSV Hartberg (3:0) tags darauf ein "Nachschlag-Spiel" gegen Admiral Zweitligist SV Lafnitz. Dabei ließ Chefcoach Christian Ilzer beim Zweiten der Admiral Bundesliga die "B-Elf" ran und jene Akteure, die gestern keine bis wenig Einspielzeiten hatten.

Auch Andreas Kuen (li.), in dieser Szene gegen den Wattener Wallner, durfte sich eine Halbzeit beweisen. Der 26-jährige Zamser kam im Frühjahr bisher in der Bundesliga lediglich zu Kurzeinsätzen für die "Blackies".

Das Testspiel fand wieder Montavormittag ab 11 Uhr in Messendorf und unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Entgegen dem 2:0-Sieg vor einer Woche unterlag die Ilzer-Elf diesmal allerdings dem Zweitliga-Sechsten mit 0:1. Ausgerechnet ein Leihspieler vom Bundesliga-Derby-Rivalen TSV Hartberg - Lukas Fadinger - erzielte das Tor des Tages. Bereits nach sieben Spielminuten scorte der 21-jährige Weizer für den SV Lafnitz, der sich am Samstagnachmittag in der Admiral 2. Liga nach 2:0-Vorsprung gegen Wacker Innsbruck am Ende noch mit einem 2:2 zu begnügen hatte.

Nächsten Sonntag beide Teams in Oberösterreich zu Gast

Am kommenden Wochenende reisen beide Klubs nach Oberösterreich. Während Sturm Graz am Sonntag ab 17 Uhr bei der SV Ried in der Josko Arena zum letzten Grunddurchgang-Spiel gastiert, treffen die Schützlinge von Trainer Philipp Semlic am gleichen Tag zur "Fußball-Matinee" ab 10:30 Uhr in Linz auf den amtierenden Zweitliga-Meister FC Blau-Weiß Linz.

SK Puntigamer Sturm Graz: Schützenauer - Ingolitsch - Komposch - Borkovic - Trummer (60. Halili) - Jäger (75.Ostermann) - Kuen (45. Stückler) - Wels - Kronberger - Schendl (60. Strahlhofer) - Lang



SV Licht-Loidl Lafnitz (Startformation): Scherf - Scheucher - Meister - Pfeifer - Halper - Schriebl - Sittsam - Wolmuth - Fadinger - Grosse - Fuchshofer.

Tor: Fadinger (7.)

Foto: RiPu