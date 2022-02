Ab sofort sind Tickets für das U21-Spiel Österreich – Norwegen im Rahmen der Qualifikation für die UEFA U21 EURO 2023 im Ticketshop der SV Guntamatic Ried erhältlich. Gespielt wird am Dienstag, den 29. März, um 18:00 Uhr in der „josko ARENA“ in Ried. Vollpreistickets gibt es für 12 Euro, der ermäßigte Preis beträgt 6 Euro. SV Ried-Dauerkartenbesitzer erhalten Tickets ebenfalls zum ermäßigten Preis von 6 Euro.

In Kürze startet das U21-Nationalteam (Jahrgang 2000) in den ersten Lehrgang des Jahres. Dabei warten gleich zwei ganz entscheidende Partien auf die Auswahl von Teamchef Werner Gregoritsch. Es startet der Endspurt der Qualifikation zur UEFA U21 EURO 2023. Dabei gastieren die ÖFB-Talente zunächst am 25. März (18:00 Uhr, live in ORF SPORT+) im Gradski Stadion Varteks (Varazdin) beim ungeschlagenen Gruppenleader Kroatien. Im Anschluss trifft das U21-Nationalteam am 29. März in der „josko ARENA in Ried (18:00 Uhr, live in ORF SPORT+) auf Norwegen.

„Es macht uns wirklich stolz, dass wir in Ried auch beim Spiel gegen Norwegen die Heimstätte unserer U21-Nationalmannschaft sein dürfen. Wir würden uns sehr freuen, wenn wieder zahlreiche Fans die Mannschaft in dieser entscheidenden Phase der Qualifikation in der ‚josko ARENA‘ anfeuern“, betont SVR-Geschäftsführer Rainer Wöllinger.

Nur Siege zählen

Auch Teamchef Werner Gregoritsch hofft auf zahlreiche und lautstarke Unterstützung: „Es wird ein schweres Spiel gegen einen Gegner mit sehr viel Qualität. Ich hoffe, dass das Rieder Publikum uns wieder genauso toll unterstützen wird, wie zuletzt. Wir werden in dieser Partie einen echten Heimvorteil brauchen.“

Um im Rennen um die EM-Tickets noch ein Wort mitzureden, zählen nur noch Siege für Daniliuc, Aiwu und Co. „Wir haben einen sehr wechselhaften Herbst erlebt, wurden von Verletzungen und Corona immer wieder geschwächt“, so Gregoritsch.

Aufgeben will der Teamchef den Traum von der zweiten EM-Teilnahme aber keinesfalls: „Es geht für uns nach den drei Niederlagen darum, es noch in die Playoffs zu schaffen, so ehrlich müssen wir sein. Aber wir haben zweifelsohne die Qualität, die drei verbleibenden Spiele zu gewinnen, auch, wenn die Hinspiele verloren gingen. Ich hoffe, dass wir mit unserem stärksten Team in das Frühjahr gehen können. Man sollte nicht den Fehler machen, uns schon abzuschreiben.“

Foto: Harald Dostal/sport-bilder.at