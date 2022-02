In der vorletzten Runde des Grunddurchganges der Saison 2021/2022 in der Admiral Bundesliga gab es am Sonntag zwei Ausschlüsse, die am heutigen Montag vom Senat 1 der Österreichischen Fußball-Bundesliga verhandelt wurden. Urteil: Sowohl Manfred Schmid, Chefcoach FK Austria Wien, als auch Darijo Pecirep, Stürmer vom SK Austria Klagenfurt, werden jeweils ein Spiel gesperrt.

Manfred Schmid, Chefcoach vom Tabellenfünften Austria Wien, der nach dem dritten Frühjahrs-Sieg und 1:0 gegen den WAC, die "Tür" zur Meistergruppe bei 30 Punkten weit aufgestossen hat, wird unsportliches Verhalten "zur Last gelegt". Der 51-jährige Wiener hatte sich in der Schlussphase der Sonntagpartie gegen die Kärntner bei der Elfmeterentscheidung "Pro WAC" (nach VAR-Check) echauffiert. Wobei in seiner Coachingzone eine Getränkekiste "herhielt".

Schmid und Pecirep fehlen beim "Finale" gegen FC Admira bzw. Rapid

Der Erfolgscoach wird somit beim entscheidenden Match um das Obere Playoff am Sonntag bei Andy Herzogs FC Flyeralarm Admira in der Südstadt nicht auf der Bank sitzen.

Ein Spiel Sperre erhielt auch ein weiterer "Violetter": Darijo Pecirep von Austria Klagenfurt. Der 30-jährige Kroate wurde im Sonntag-Spiel gegen die SV Guntamatic Ried in der 65. Minute wegen "rohem Spiel" vom Feld geschickt. Der Stürmer fehlt dem Tabellenvierten (30 Punkte) beim Auswärtsspiel beim Tabellensechsten SK Rapid Wien - für beide Klubs eine Partie mit Finalcharakter um das Obere Playoff.

Foto: Josef Parak