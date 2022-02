Nach Torhüter Richard Strebinger vom SK Rapid Wien, der zu Legia Warschau wechselte, verlässt binnen weniger Wochen der nächste Akteur die Admiral Bundesliga nach Polen: Cheikhou Dieng vom WAC. Der schnelle Senegalese wird mit sofortiger Wirkung vom Wölfe-Rudel in die polnische Ekstraklasa zu Zaglebie Lubin wechseln.

Der 28-jährige Angreifer, der am Sonntag bei der 0:1-Niederlage bei Austria Wien bereits nicht mehr im Kader des Tabellendritten aus dem Lavanttal war, verlässt nach zwei Jahren den RZ Pellets WAC und schließt sich per sofort dem polnischen Erstligisten Zaglebie Lubin an. In der laufenden Saison brachte es Dieng auf 17 Einsätze in der Bundesliga, wobei er drei Tore und eine Torvorlage verbuchen konnte. Im UNIQA ÖFB Cup kam der Senegalese dreimal zum Einsatz und durfte sich über einen Treffer in der 2. Runde gegen den ASV Siegendorf freuen.

In Bundesliga, ÖFB-Cup und Europa League stand Dieng, seit seinem Wechsel im Jänner 2020, insgesamt 64-mal für das Wolfsrudel am Platz und steuerte zehn Tore und sieben Assists bei. Besonders mit seiner Schnelligkeit konnte er die gegnerischen Abwehrreihen immer wieder vor Probleme stellen.

Dieng hat in Österreich auch schon für den SKN St. Pölten und dem FC Wacker Innsbruck gekickt, außerdem spielte er schon in Norwegen (Sandefjord), der Türkei (Basaksehir, Ankaragücü) und Serbien (Spartak Subotica). Sein neuer Klub Lubin kämpft im Frühjahr um den Klassenerhalt, hat nur zwei Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge.

Foto: RiPu