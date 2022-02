Er ist einer der Aufsteiger beim Aufsteiger SK Austria Klagenfurt in der aktuellen Admiral Bundesliga-Saison: Patrick Greil vom Tabellen-Vierten vom Wörthersee (30 Punkte). Der 25-jährige Salzburger ist ein Mittelfeld-Faktor für das erfolgeiche Umschaltspiel der Kärntner und hat nicht nur wegen seiner sechs Tore und Assists großen Anteil daran, dass die Elf von Chefcoach Peter Pacult eine furiose Saison spielt. Und nunmehr am Sonntag vor dem abschließenden Match im Grunddurchgang bei Rapid Wien (28 Punkte) vor dem möglichen, großen Coup steht: als erster Aufsteiger das Obere Playoff zu schaffen!

Mit "breiter Brust" nach Hütteldorf: Greil & Gkezos, die mit Aufsteiger Austria Klagenfurt in dieser Saison für Furore sorgen und die Bundesliga bereichern.

Der gebürtige Salzburger, der im Sommer 2018 vom Regionalligisten USK Anif zum damaligen Zweitligisten SK Austria Klagenfurt kam, äußerte sich Montagabend bei SKY Sport Austria.

Patrick Greil über...

...überwiegt einen Tag nach 1:1 gegen SV Ried die Enttäuschung oder dass es eh so gut aussieht: "Letzteres. Wir sollten als Austria Klagenfurt froh sein, dass wir am letzten Spieltag vor der Punkteteilung die Möglichkeit haben, da oben rein zu rutschen. Vor allem mit einem sehr lässigen Spiel auswärts in Wien, wo es um alles geht. Gibt nicht´s Schöneres für Fußballer. Wir sind eher mit Vorfreude in die Woche gestartet."

...wieder zu Zehnt zu Ende gespielt, wie gut wäre Austria mal zu Elft: "Wir würden vermutlich starke Konkurrenz zu Salzburg sein (augenzwinkernd). Vielleicht können wir das dann abstellen."

...8 rote Karten in 21 Liga-Spielen, was nimmt man sich da: "Ist natürlich reine Spekulation, ob Spiel zu Elft (Anm.: gegen Ried) anders gelaufen wäre. Mit einem Mann weniger haben wir es trotzdem meist sehr gut gemacht, sind immer kompakt gestanden. Wer weiß, vielleicht hätten wir in dem Spiel mehr riskiert zu Elft, doch dadurch vielleicht auch den Riedern mehr Räume gegeben. Am Ende des Tages sind wir mit oder ohne die roten Karten sehr zufrieden mit den Punkten, die wir bisher haben."

Spiel gegen Rapid immer was Besonderes

...Vorfreude auf das große Finale gegen Rapid Wien: "Riesig für uns. Einerseits, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben wie bereits erwähnt. Andererseits ist ein Spiel in Wien gegen Rapid immer was Besonderes. Das wird sicher eine super Kulisse. Speziell, weil es in dem Spiel um sehr viel geht. Vorfreude ist groß."

...vor einiger Zeit gesagt, dass Rapid sicher Meistergruppe schafft, immer noch sicher: "Da (lächelt) hatte ich nicht daran gedacht, dass wir letztendlich nochmal die Mannschaft sind, die das entscheiden kann. Also bin ich mir da jetzt doch nicht mehr ganz so sicher."

...besonderes Spiel für Austria-Coach Peter Pacult, dem letzten Rapid-Meister-Trainer: "Bestimmt besonders. Ich kann´s jetzt natürlich nicht zu 100 % beurteilen, dass muss er selber beantworten. Sicher eine besondere Geschichte für ihn, da wieder zurück zu kommen nach Wien."

...ob Pacult fit wird, da gegen Ried erkrankt fehlend: "Ich hoffe auf alle Fälle und glaube es hat jetzt schon eine Spur besser ausgeschaut. Bis Sonntag ist noch ein bisschen Zeit. Denke schon, dass sich das ausgehen sollte für ihn."

...extra "scharfe" Kabinenansprache gegen Rapid: "Ob´s scharf wird, weiß ich nicht. Es wird auf alle Fälle sicher eine Ansprache, die uns mit Motivation und Selbstvertrauen auf den Platz gehen lässt. So wie er es bisher auch gehandhabt hat. In der Regel fährt er da nicht über uns drüber vor einem Spiel. Er wird uns schon heiß machen können für das Spiel."

"Liga extrem cool - Plätze sind alle super präpariert"

...seinen steilen Aufstieg mit vlt. Krönung Meistergruppe: "Klingt und ist dementsprechend sehr schön. Die ganzen Erlebnisse sammeln zu dürfen. Ich hatte in der 2. Liga schon sehr viel Spass, in Klagenfurt Fußball zu spielen. Die ersten Male im Profigeschäft mitzuschnuppern. Mit dem Aufstieg in die Bundesliga ist ganz was Besonderes. Es taugt mir irrsinnig, ich finde die Liga extrem cool. Mir taugts in den Stadien zu spielen und den Plätzen, die alle super präpariert sind. Gegen sehr gute Gegner zu spielen, mit hoher Qualität."

Greil: "Haben Möglichkeit, was Großes zu erreichen"

...seine bisherigen Tore: "Mein erstes Tor war ein wichtiges zum 1:1 gegen den LASK. War für mich schon wichtig nach der 2. Liga-Saison, wo ich doch einen wichtigen Part übernommen habe für die Mannschaft und dass ich das auch in der Bundesliga umsetzen kann. Es war eine gewisse Erwartungshaltung mir gegenüber. Die habe ich aber auch selbst mir gegenüber. Wir wollten ja schon eine gewisse Rolle spielen in der Liga und nicht gleich im ersten Jahr wieder absteigen. Darum habe ich mir vorgenommen, dass ich meine Akzente setzen kann. Tore und Assists sind da eine gute Möglichkeit."

...seine Zukunftspläne, da Vertrag bei Austria im Sommer ausläuft: "Ich habe da noch gar keine Pläne geschmiedet. Ich bin gut beraten das momentan nicht zu tun. Ich wills auch gar nicht. Es macht sehr viel Spaß in Klagenfurt Fußball zu spielen. Ich weiß, dass die Themen leider auf mich zukommen werden und dass sie für die Medien sehr interessant sind. Aber ich will mich momentan auf Klagenfurt konzentrieren. Außerdem haben wir die Möglichkeit, was Großes zu erreichen."

...Verbleib in Klagenfurt über diesen Sommer hinaus: "Ich habe da für mich noch keine Entscheidung getroffen, geschweige dessen mir viele Gedanken darüber gemacht und kann leider nicht viel dazu sagen. Ich habe da keine Präferenzen und will in erster Linie Fußball spielen."

...Studium und Kombi mit Profifußball: "Zeitlich würde es sich sehr gut verbinden lassen. Das größere Problem ist einerseits die Energie, weil der Sport doch irgendwie fordernd ist für Körper und Geist. Auch die Motivation ist ein bestimmtes Thema. Die Anpassung, dass man so was durchziehen kann. Ich bin da mäßig erfolgreich und will mich da nicht als Muster-Student bezeichnen. Aber so peu-a-peu komme ich irgendwie weiter."

...mäßig erfolgreich studiert: "Das bedeutet, dass ich wesentlich länger brauche als ich eigentlich sollte."

Fotos: Harald Dostal/sport-bilder.at