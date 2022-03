Nach dem Cup-Halbfinal-Match zwischen SV Ried gegen TSV Hartberg ab 18 Uhr, folgt ab 20:30 Uhr am nächsten Schauplatz in Oberösterreich ein - für den LASK - "K.o.-Duell". Im Nachtragsspiel gegen Bundesliga-Spitzenreiter RB Salzburg, das wegen dem Covid-Cluster der Roten Bullen von Sonntag auf Mittwoch verlegt wurde - LIVE im Ticker - zählt für die Linzer vor ausverkauftem Haus nur der Sieg. Um auch im 4. Jahr nach Playoff-Einführung wieder unter den Top-6 zu sein.

Wollen letzte Chance nutzen und in den "In-Fight" gegen die Roten Bullen gehen: der 29-jährige Tscheche Twardzik, LASK-Innenverteidiger.

Im Fünfkampf um die Restplatz-Börse der drei offenen "Tickets" mit dem Vierten Austria Klagenfurt und Fünften Austria Wien (je 30 Punkte), dem Sechsten Rapid Wien und Siebten SV Ried (je 28 Zähler) hat der Nachzügler aus Linz auf Rang 8 derzeit bei 24 Punkten die "schlechtesten Karten", wird wohl gegen Liga-Leader FC Red Bull Salzburg und am Sonntag beim Dritten Wolfsberger AC zwei Siege brauchen.

LASK kontra FC Red Bull Salzburg...bedeutete für die Linzer in den vergangenen, verlorenen zehn Pflichtpartien: "Erbarmen, die Bullen kommen". Es ist gerade mal zwei Jahre her, da haben die Linzer überraschend den jahrelangen Liga-Heimnimbus des österreichischen Serienmeister gebrochen. Mit einem 3:2-Coup in der "Festung Salzburg"! Und dann beendeten die Athletiker mit dem damaligen Chefcoach Valérien Ismaël im März 2020 auch noch den Grunddurchgang als Spitzenreiter vor den erfolgsverwöhnten Salzburgern!

Letzter LASK-Heimsieg gegen Rote Bullen im April 2018

Das "verletzte" die roten Bullen empfindlich...was folgte war eine vom Abonnement-Meister Österreichs der vergangenen acht Jahre für die Linzer schonungs-., gnadenlose Antwort: in den folgenden zehn Partien gab es für die Athletiker nichts zu holen. 10 Siege für die Mozartstädter, sieben in der Liga, drei im ÖFB-Cup (Halbfinale 2020, Finale 2021, Viertelfinale 2022). Letztmals punkteten die Schwarz-Weißen gegen Salzburg am 22. September 2019 (!), zugleich auch letztmals vor ausverkauftem Stadion in Pasching. Frieser und Goiginger brachten den LASK bereits nach 18 Minuten 2:0 in Front, wähnten sich nach 2:1 in der 89. Min. auf der Siegerstraße. Doch die roten Bullen haben seit Jahren hinten heraus ihre Comebacker-Qualitäten und kamen damals durch Doppelpacker Daka noch zum Last-Minute-2:2.

Der letzte Heimsieg ist gar vier Jahre her: am 8. April 2018 mit 1:0, Siegtorschütze João Victor. Doch nach dem jüngsten Clovid-Cluster beim österreichischen Serienmeister ist die aktuelle Elf vom jungen Chefcoach Matthias Jaissle zurück geworfen worden. Die Mannschaft stellt sich womöglich fast von selbst auf und es könnte auch ein Wettlauf mit der Zeit werden. Eine optimale Spielvorbereitung sieht definitiv anders aus.

Salzburg-Sportdirektor Christoph Freund meinte dazu - siehe auch gestriger Beitrag an anderer Stelle - : „Die letzten Tage waren für uns sehr turbulent und herausfordernd, denn die Vorbereitung auf die bevorstehenden schwierigen Spiele ist nicht so gelaufen, wie wir uns das gewünscht haben. So konnten wir lediglich mit einer sehr kleinen Gruppe trainieren, und auch die Behandlung der verletzten oder angeschlagenen Spieler war nur sehr eingeschränkt möglich. Jetzt gilt es, dafür zu sorgen, dass wir rasch wieder in Schwung kommen, und vor allem jene Spieler, die zuletzt pausieren mussten, bestmöglich auf die kommenden Aufgaben vorzubereiten.“

Salzburger "Wundertüte" kontra hoffenden LASK

Mit welcher Mannschaft Matthias Jaissle Mittwochabend in Pasching aufläuft, weiß der 33-jährige deutsche Trainer wohl selbst noch nicht genau. Der Liga-Leader war in den vergangenen Tagen von einem Corona-Cluster gebeutelt, bei gleich 17 Spielern wurde eine Infektion mit SARS-CoV2 nachgewiesen. Am Montag vermeldete der Serienmeister dann, für das Duell mit dem LASK "spielfähig" zu sein.

Doch wie der Kader für die Reise nach Pasching aussehen wird, darüber gab es auch am Vortag der Partie keine Angaben. "Einige Spieler, die zuletzt Corona-positiv waren oder aktuell noch sind, sind nicht einsatzbereit", hieß es in einer Salzburg-Mitteilung vom Dienstag. Dem Vernehmen nach könnte sich bei einigen Profis der Einsatz erst wenige Stunden vor dem Anpfiff entscheiden.

Mit den Fans im Rücken ins Duell mit Salzburg ⚽️ Zum Vorbericht 👉 https://t.co/DREx5WX7Pe #ASKRBS pic.twitter.com/MIcX1nQT0G — LASK (@LASK_Official) March 1, 2022

Wieland: "Gibt Möglichkeiten, ihnen weh zu tun"

LASK-Chefcoach Andreas Wieland wollte sich auf der Pressekonferenz am Dienstag nicht mit der Frage nach dem Personal der Salzburger beschäftigen: "Es ist irrelevant, wer bei ihnen auf dem Platz steht. Sie verfolgen einen klaren Spielplan und haben eine klare Spielanlage. Wir erwarten sie so, wie sie eben spielen." Der 38-Jährige geht davon aus, dass die roten Bullen mit der "bestmöglichen Aufstellung" einlaufen werden.

Selbst gegen Salzburger in Bestbesetzung, wäre der LASK laut Wieland nicht chancenlos. "Sie sind sehr stabil, aber es gibt Möglichkeiten, ihnen wehzutun, gerade bei intensivem Spiel gegen den Ball und vor allem bei Umschaltmomenten." Sollten die Linzer als Verlierer vom Platz gehen, wäre die letzte theoretische Chance auf die Meistergruppe dahin.

Wieland weiß: "Wir stehen vor einer schwierigen Aufgabe, treffen auf den verdienten Tabellenführer. Im Cup-Spiel Anfang Februar haben wir gezeigt, dass wir ihnen durchaus gefährlich werden können. Wir freuen uns sehr, dass wir morgen nach langer Zeit wieder vor vollem Haus gegen Salzburg antreten können und werden alles geben, um die drei Punkte daheim zu behalten.“

Der LASK-Chefcoach schöpft Mut und Selbstvertrauen für seine Elf aus den jüngsten Erfolgen in der Liga mit drei Siegen und einem Remis aus vier Partien: "Die Chancen auf die Meistergruppe steigen, wenn wir die beiden letzten Spiele gewinnen, ansonsten wird es unmöglich. Es gibt fünf Kandidaten für drei Plätze, und wir werden bis zum Schluss alles geben, um einen dieser drei Plätze zu ergattern."

Fotos: Harald Dostal/sport-bilder.at