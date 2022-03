Am morgigen Mittwochabend kämpft der TSV Egger Glas Hartberg im UNIQA ÖFB Cup Halbfinale gegen die SV Guntamatic Ried um den erstmaligen Einzug der Vereinsgeschichte in das Cupfinale. In der Admiral Bundesliga war die Elf von Chefcoach Kurt Russ im Frühjahr bisher ergebnistechnisch zwar eher mässig unterwegs, verbuchte aus den jüngsten fünf Liga-Partien gerademal zwei Zähler und verpasste dadurch auch die Meistergruppe. Doch die Ost-Steirer hoffen beim Duell "Wikinger kontra Gallier" darauf, dass der Pokal "eigene Gesetze" hat. "Sekt oder Selters", "Siegen oder Fliegen". Ligaportal-Liveticker morgen ab 18 Uhr!

Die Chance in ein Cupfinale einzuziehen bekommt man nicht oft, schon gar nicht als TSV Hartberg, daher soll es im dritten Anlauf nach 1995 (0:1 gegen Leoben) und 2012 (0:1 gegen Salzburg) im dritten Anlauf endlich klappen. In der zweiten Halbfinal-Partie treffen zwei Wochen später am 16. März der WAC und Cup-Seriensieger FC Red Bull Salzburg aufeinander. Das Finale findet am 1. Mai im Wörthersee-Stadion in Klagenfurt statt.

TSV-Cheftrainer Kurt Russ: „Wir brauchen nicht viel sagen, es geht um’s Finale. Vor Meisterschaftsbeginn haben wir davon geträumt ins Cupfinale zu kommen. Jetzt fehlt uns nur noch das eine Spiel. Wir wissen, dass wir eine Top-Leistung brauchen um den Traum wahr zu machen. Der ganze Verein und die Fans wünschen sich das Finale. Daher ist es unsere Aufgabe, dass wir alles dafür geben werden. Ich kann versprechen, dass wir top motiviert in die Partie gehen und alles versuchen um die Partie in unsere Richtung zu lenken. Haltet uns die Daumen!"

Mittelfeldspieler Tobias Kainz: „Wir freuen uns jetzt riesig auf das Cup Halbfinale gegen Ried. Es ist ein anderer Bewerb und wir haben die Möglichkeit, Historisches zu schaffen und in das Finale einziehen, was dem TSV in der Vereinsgeschichte noch nicht gelungen ist. Wir müssen uns spielerisch und kämpferisch von unserer besten Seite zeigen, damit wir dieses Ziel erreichen können. Wir werden für den Einzug ins Finale alles geben, fokussiert in das Spiel gehen und wollen ein positives Ausrufezeichen für die kommenden Wochen setzen.“

Ankick in der josko ARENA Ried ist am 2. März um 18:00 Uhr. Schiedsrichter der Begegnung ist der Salzburger Sebastian Gishamer. Der Hartberger Tross reist heute nach dem Abschlusstraining ins Innviertel.

Am 15. Spieltag der laufenden Bundesliga-Saison gewann die SV Guntamatic Ried am 20. November 2021 in der „josko ARENA“ in Ried gegen Hartberg mit 1:0. Den entscheidenden Treffer erzielte Ante Bajic in der 34. Minute. Das Match in Hartberg zu Saisonbeginn endete 1:1.

Foto: Harald Dostal/sport-bilder.at