Am Aschermittwoch ist bekanntlich für Karnevals-Jecken alles vorbei. Gilt das morgen auch für den LASK in punkto "Mission Meistergruppe"? Im Nachtragsspiel gegen die covid-gebeutelten roten Bullen alias Spitzenreiter Salzburg zählt nur der Sieg für die Linzer, um Sonntag im Fünfkampf bei der Vergabe für die drei Rest-Plätze beim Oberen Playoff in der finalen Grunddurchgang-Runde der Admiral Bundesliga überhaupt noch eine Chance zu haben.

LASK-Chefcoach Andreas Wieland äußerte sich nach der heutigen Pressekonferenz im Medien-Container der Linzer in Pasching exklusiv gegenüber Ligaportal-Redakteur Herbert Pumann.

Anmerkung: die Fragen sind leiser im Hintergrund zu hören, da Abstands-Regel gewahrt und Mikrofon allein bei Andreas Wieland, der deutlich zu hören ist.

Foto: Harald Dostal/sport-bilder.at