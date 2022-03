Nach Sky-Informationen seien die Forderungen vom FC Red Bull Salzburg bei Karim Adeyemi - mit 14 Treffern Top-Torjäger der Admiral Bundesliga und heute Abend zu Gast im Nachtragsspiel beim LASK in Pasching (ab 20:30 Uhr im Ligaportal-Liveticker) - gegenüber dem deutschen Vizemeister Borussia Dortmunt mit 40 Mio. Euro zu hoch. Daher wird beim BVB über eine Angreifer-Alternative und einen anderen DFB-Nationalstürmer spekuliert: Timo Werner.

Konkrete Verhandlungen bezüglich dem 25-jährigen Stuttgarter gäbe es laut SKY derzeit aber noch nicht. Ins Anforderungs-Profil für Tempofußball und Umschaltspiel der Elf des ehemaligen Salzburger Erfolgstrainers Marco Rose würde der 47-malige DFB-Nationalspieler (21 Tore) allemal passen. Zudem hat Timo Werner in der Deutschen Bundesliga seine Torgefährlichkeit unter Beweis gestellt. In 222 Spielen für den VfB Stuttgart und RB Leipzig traf der Championsleague-Sieger (mit dem FC Chelsea London) 91-mal – plus 42 Assists.

In der englischen Premierleague kam der schnelle Stürmer heuer lediglich im Jänner zu zwei Kurzeinsätzen im Team vom deutschen Chefcoach Thomas Tuchel und spielte zuletzt keine Rolle. Insgesamt gelangen Werner für den FC Chelsea in 75 Partien 18 Treffer (17 Vorlagen).

Werners Berater hat jüngst Süle zum BVB transferiert

Der Berater von Timo Werner - Volker Struth - hat gute Verbindungen zum BVB und jüngst erst den spektakulären Transfer von Niklas Süle vom FC Bayern München zum "Erzrivalen" ins Ruhrgebiet "über die Bühne" gebracht. Knackpunkt könnte allerdings mal wieder das Geld sein.

Werner wechselte im Sommer 2020 für über 50 Millionen Euro von Leipzig nach London und habe dort angeblich ein Gehalt von 16 Mio. Euro. Wird der BVB da Abstriche machen? Kapitän Marco Reus bekommt als Top-Verdiener 12 Mio. Euro. Wie SKY wissen will, wird bei Chelsea allerdings kein Transfer forciert beim deutschen Nationalspieler, der für seine WM-Ambitionen in Katar im Winter allerdings Spielpraxis braucht. Der englische Top-Klub, der jahrelang von Mäzen Roman Abramovich (Anm.: der Chelsea-Besitzer zog sich jüngt teilweise zurück) finanziell in großem Rahmen unterstützt wurde, sei zumindest gesprächsbereit.

BVB: 30-Mio.-"Schmerzgrenze" bei Adeyemi?

Wie weit ein Transfer mit Timo Werner akut wird, liegt wohl auch an seinem DFB-Teamkollegen Karim Adeyemi. Wie SKY meinte, ist sich Borussia Dortmund mit dem 20-jährgen Stürmer-Talent des FC Red Bull Salzburg einig. Der österreichische Serienmeister wolle jedoch über 40 Mio. Euro, der BVB sei jedoch nicht bereit, mehr als 30 Mio. Euro plus Boni bezahlen will.

Doch wer weiß, im Winter 2020 wurden sich BVB und RB Salzburg ja auch bei Erling Braut Haaland einig...

Foto: FC Red Bull Salzburg via Getty