Die Bewerbungsphase für den neuen Jahrgang des Bundesliga-Campus, der Sportmanagement-Ausbildung der Österreichischen Fußball-Bundesliga, ist gestartet und läuft bis inklusive 15. Mai 2022. In insgesamt 14 Modulen und bei zwei Exkursionen bekommen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine fundierte und praxisnahe Ausbildung und werden so auf die Anforderungen des modernen Fußballs vorbereitet.

Dabei werden betriebswirtschaftliche Themen ebenso behandelt wie persönlichkeitsbildende Aspekte. Gastvorträge von Klub- oder Verbandsmitarbeitern und die Module „Spieltagsorganisation“ oder „Lizenzierung“ bieten einen Einblick in die Abläufe eines Bundesliga-Klubs. Als Vortragende fungieren aktuelle MitarbeiterInnen von Klubs und Verbänden, Senatsmitglieder und erfahrene Management- und Persönlichkeits-Coaches.

Ausbildung als Grundstein für Erfolge

„Wie am grünen Rasen, ist insbesondere auch in der Organisation eine fundierte Ausbildung der Mitarbeiter der Grundstein für zukünftige Erfolge“, sagt Bundesliga-Vorstandsvorsitzender Christian Ebenbauer, „der moderne Fußball braucht gut und gezielt ausgebildete Spezialisten unter anderem in den Bereichen Sport, Finanz, Medien, Marketing, Recht und Organisation.“

Neben einer allgemein-fachspezifischen Ausbildung ist dabei insbesondere eine Ausbildung in den Besonderheiten des modernen Fußballgeschäfts wesentlich. Die Österreichische Fußball-Bundesliga vermittelt das dafür notwendige Wissen bereits seit mehr als 25 Jahren in ihrem Sportmanagement-Lehrgang. Im Jahr 2020 wurde der Lehrgang gemeinsam mit dem Internationalen Fußball-Institut neu aufgesetzt und unter anderem mit eLearning-Möglichkeiten an die Anforderungen der modernen Berufswelt und des dichtgedrängten Terminplans im modernen Fußball angepasst.

Prominente Absolventen von Baumgartner bis Vujanovic

Seit dem ersten Lehrgang im Jahr 1996 haben bereits rund 170 Teilnehmer die Ausbildung absolviert, sich dadurch weitergebildet oder den Einstieg ins Fußballmanagement geschafft. So zählen unter anderem Salzburg-Sportdirektor Christoph Freund, ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel oder auch die UEFA-Pro-Lizenz-Inhaber-Trainer Gerald Baumgartner und Markus Schopp zu den bisherigen Absolventen. Auch beim vergangenen Lehrgang 2020/21 waren mit Rapid-Sportkoordinator Steffen Hofmann, LASK-Sportdirektor Radovan Vujanovic oder Admira-Geschäftsführer Thomas Drabek einige bekannte Gesichter aus der Bundesliga als Teilnehmer mit dabei.

„Neben bereits im Sport oder im Sportumfeld tätigen Personen richtet sich der Lehrgang auch an interessierte Quereinsteiger aus anderen Bereichen, die bereits über ein sportliche oder wirtschaftliche Vorerfahrung verfügen“, sagt Lehrgangsleiter Mathias Slezak. „Dieser Mix an Studierenden sorgt für bereichernde Diskussionen und unterschiedliche Blickwinkel innerhalb der Gruppe, wovon alle profitieren.“

Einblicke im In- und Ausland

Die sieben Präsenzblöcke sind bestmöglich auf den Bundesliga-Terminplan angepasst und auf spielfreie Termine (Sommer- und Länderspielpausen) gelegt, um auch aktiven Spielern oder MitarbeiterInnen von Bundesliga-Klubs eine Teilnahme zu ermöglichen. Bei den zwei Exkursionen wird ein Blick hinter die Kulissen eines Bundesliga-Spiels geworfen und zu einem Spiel ins Ausland gereist, wo man Liga- und/oder Klubvertreter eines anderen Landes kennenlernt.

Bisherige Exkursionen führten unter anderem zum FC Basel, Young Boys Bern, Bayern München, Manchester United oder der UEFA. Die Abschlussexkursion des Lehrgangs 2020/21 führt die Gruppe in wenigen Wochen nach Frankfurt. Dazu gibt es noch mehrere Kaminabende, bei denen Persönlichkeiten im exklusiven und entspannten Rahmen über den österreichischen Fußball und ihren Werdegang plaudern.

Zur Bewerbung

In einem ersten Schritt müssen die Bewerberinnen und Bewerber bis 15. Mai 2022 ihren Lebenslauf und ein Motivationsschreiben einreichen. Ende Mai finden die Bewerbungsgespräche statt, der Lehrgang startet im September 2022. Alle Informationen und den Link zur Bewerbung finden Sie auf www.bundesliga-campus.at

Die Inhalte des Bundesliga-Campus

Modul 1 – Einführung, Internationale & Nationale Sportstrukturen, Geschichte der Bundesliga

Modul 2 – Teamentwicklung & Konfliktmanagement

Modul 3 - Sportrecht

Modul 4 – Kommunikation & Präsentation

Modul 5 – Organisation & Personal

Modul 6 – Verhandlungstraining

Modul 7 – Leadership

Modul 8 – Selbst- & Zeitmanagement

Modul 9 – Controlling & Lizenzierung

Modul 10 – Unternehmensentwicklung & Strategie

Modul 11 – Marketing & Vertrieb

Modul 12 – Medienarbeit & Social Media

Modul 13 – Spieltagsorganisation

Modul 14 – Projektmanagement



Exkursion 1 – Besuch eines Bundesliga-Spiels

Exkursion 2 – Auslandsexkursion

Fotocredit: ©GEPA pictures und Bundesliga