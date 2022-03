Im Youth League-Achtelfinale zwischen MŠK Žilina U19 vs. FC Salzburg U19, das in einem Match stattfand, wollten die Jungbullen heute Nachmittag im Stadion MSK Zilina/Slowakei gegen den Inter Mailand-Bezwinger den Aufstieg ins Viertelfinale schaffen. Ohne Chefcoach René Aufhauser, der krankheitsbedingt zu Hause blieb, schaffte der 18-jährige, gebürtige Mailänder Roko Šimić nach 0:1-Pausenrückstand für die Salzburger den 1:1-Ausgleich. In einem ausgeglichenen Fight im "Hexenkessel" von Zilina siegten die Salzburger im Elferschießen. Stejskal pariert den letzten Elfer der Gastgeber! Im Viertelfinale geht es nun gegen Paris SG.

Roko Šimić erzielte den wichtigen 1:1-Ausgleich und ersten Treffer im Elferschießen.

MŠK Žilina U19 - FC Salzburg U19 1:1 (1:0) 3:4 i. E.

Mittwoch, 2. März 2022, 16:30 Uhr, Stadion pod Dubnom, Zilina, Slowakei - 5.500 Zuschauer

Tore: 1:0 (37.) Addo, 1:1 (65.) Šimić.

Elferschießen: 0:1 Šimić, 1:1 Talakov, Hofer verschießt, 2:1 Stojchevski, 2:2 Omoregie, Kapralik verschießt, 2:3 Atiabou, 3:3 Sauer, 3:4 Halwachs, Salzburgs Schlussmann Stejskal pariert gegen Jambor.

FC Red Bull Salzburg U19: Stejskal; Atiabu, Baidoo, L. Wallner, Ibertsberger; Kameri (87. Höfer), Halwachs, Reischl (66. Diakite), Omoregie; Šimić, Agyekum (66. Jano).

Gelbe Karten: Owusu, Leitner, Walko / Jano

Nach einem Eigenfehler im Spielaufbau aus dem eigenen Strafraum heraus, bestrafte Nutznießer Henry Addo aus Ghana den Fauxpas der Jungbullen und bedankte sich zum Führungstor. Allein vor Stejska "tunnelte" der Zilina-Stürmer den Salzburger Schlussmann zum 1:0-Pausenstand.

In einer ausgeglichenen Partie vor guter Kulisse, die die Slowaken mit lautstarkem Support unterstützten, gelang Roko Šimić nach etwas über einer Spielstunde der leistungsgerechte Ausgleich. Mit dem 1:1 endete die Partie nach 90 Minuten plus vier Minuten Nachspielzeit.

Jubel um Elfmeter-Held Adam Stejskal

Im anschließenden Elfer-Krimi gewannen die Jungbullen mit 4:3. Salzburgs 19-jähriger, tschechischer Torhüter Adam Stejskal machte sich mit seinen 1,89 Metern lang hielt den letzten, fünften Elfer der Slowaken von Timotej Jambor. Damit trifft die Elf von René Aufhauser im Viertelfinale auf Paris SG.

Foto: FC Red Bull Salzburg via Getty