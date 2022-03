Beim Auswärtsspiel am kommenden Samstag in der letzten Runde des Grunddurchgangs der Admiral Bundesliga bei Spitzenreiter FC Red Bull Salzburg - ab 17 Uhr LIVE im Ligaportal-Ticker - will Schlusslicht SCR Altach erstmals in einem nachhaltigen Sondertrikot spielen. Das Trikot „World“ wurde vom Altacher Ausrüster JAKO entwickelt und besteht zu hundert Prozent aus recycelten Textilien. Die getragenen Trikots der Sonder-Edition werden ab Sonntag für den guten Zweck verkauft. 100 % des Erlöses kommt "Nachbar in Not" zu Gute.

Das gaben die Rheindorfer in einer Presseaussendung bekannt. Um besondere Aufmerksamkeit für dieses wichtige Thema zu generieren, habe man sich dazu entschieden, das gesamte Trikot samt der Logos in Schwarz-Weiß zu halten.

Auch Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart und FC St. Gallen machen mit

Neben den Vorarlbergern werden auch andere Vereine aus der "JAKO-Familie" an den kommenden Spieltagen mit nachhaltigen Trikots auflaufen: Unter dem Motto „Nachhaltigkeit ist Teamwork“ tragen unter anderem auch Bayer 04 Leverkusen (Samstag, 15:30 Uhr, zu Gast beim FC Bayern München), VfB Stuttgart (Samstag, 18:30 Uhr, bei Borussia Mönchengladbach mit Trainer Adi Hütter, gebürtiger Vorarlberger) und der FC St. Gallen wiederverwertbare Spielkleidung.

Foto: SCR Altach