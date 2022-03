Vereins- & Nibelungen-Treue für die Wikinger hat einen Namen: Marcel Ziegl. Kein aktuell Aktiver ist länger in einem Bundesliga-Klub wie der 29-jährige Seewalchener bei der SV Ried. Im Sommer 15 (!) Jahre! Der "Anführer" der Wikinger absolvierte 221 Bundesliga-Einsätze. Seinen ersten als 15-Jähriger (!) am 29.11.2008 beim 1:0-Heimsieg im OÖ-Derby gegen den LASK...für 1 Minute...! Beim "Give-me-five"-Antworten-Interview nahm sich das SVR-Urgestein mehr Zeit, sprach über die bisher so erfolgreiche Saison und diese "Highlight-Woche", ÖFB-Cup-Finale, Schlager-Kabinensongs samt Sonntags-"Bonus"-Spiel gegen Sturm.

Gibt es ein OÖ-Derby in der Quali-Gruppe zwischen der SV Ried und dem LASK, hier Marcel Ziegl als "Sandwich" zwischen den Linzer Offensivkräften Goiginger und Gruber, oder behauptet sich der SVR-Kapitän mit den Innviertlern gegen Sturm Graz und schafft die große Überraschung Oberes Playoff?

Sein bisher halbes Leben verbrachte Marcel Ziegl bei der SV Guntamatic Ried, wo der sympatische Seewalchener (Jugendverein SK Kammer) noch Vertrag bis Juni 2023 hat (letzte Verlängerung im Mai 2021). Die Nr. 4 der Grün-Schwarzen (Anm.: wie sagte der ehemalige deutsche Trainer vom FC St. Pauli und Ex-Sportdirektor von Rapid Wien - Helmut Schulte - mal generell über diese Rücken-Nummer: "Kein Mensch, kein Tier, er trägt die Rücken-Nummer Vier") feiert am Sonntag sein 222. Bundesligaspiel. Noch ist der 29-jährige, zentrale Mittelfeldspieler, der auch schon mal im Abwehr-Verbund eingesetzt wurde/wird, in dieser Saison ohne eigenen Torerfolg und auch Assist (was eh bei der SV Ried Assistgeber vom Dienst - Stefan Nutz - übernimmt...).

Kleiner Anführer der Wikinger ganz groß

Doch vielleicht hat sich der Ur-Rieder ja sein erstes Saisontor für kommenden Sonntag gegen Sturm Graz aufgehoben? Und wenn der Rieder Rackerer mal ins gegnerische Netz trifft, dann sind es besondere Tore (wie vor einem Jahr ein spektakulärer Freistoß-Treffer). Bisher erzielte der ehemalige ÖFB-U21-Teamspieler (9 Einsätze für Rot-Weiß-Rot) in 322 (!) Pflichtpartien für seinen Klub aus dem Innviertel acht Tore, bei 16 Assists. In der Bundesliga scorte der Rechtsbeiner in 221 Partien drei Mal und steuerte acht Assists bei.

Sein erstes von drei Bundesliga-Toren erzielte der Rieder Eigenbauspieler am 15. September 2012 (!) beim 1:1 beim FC Red Bull Salzburg. Dann dauerte es neun (!) Jahre bis Marcel Ziegl wieder traf, allerdings gleich zwei Mal im April des Vorjahres. Mit sehenswerten Treffern in der Südstadt (10. April, 2:0-Sieg SVR) und am 24. April 2021 (mit seinem ersten Bundesliga-Heimtor!) gegen den SKN St. Pölten zum vielumjubelten 2:1-Siegtreffer per direktem Freistoß! Also, Trainer Robert Ibertsberger, vielleicht den Kapitän mal wieder beim Freistoß ranlassen...wir lassen ihn jetzt im Interview ran...!

Ligaportal: Marcel, gratuliere zum Einzug in´s ÖFB-Cup-Finale. Nach dem LASK im Vorjahr steht damit wieder ein OÖ-Klub im Pokal-Endspiel. Für Dich ja bereits das dritte. Ein Mal - 2011 - hast du den ÖFB-Cup mit der SV Ried bereits gewonnen (2:0 vs. Austria Lustenau). Lass uns an Deinen Emotionen teil haben wie Dir mit Deiner dritten Final-Teilnahme, erstmals im Wörthersee Stadion in Klagenfurt, zumute ist und was Mittwoch nach dem 2:1 gegen Hartberg in der Kabine los war?

Marcel Ziegl: Ich bin glücklich und unglaublich stolz auf die Mannschaft, dass wir im Pokalfinale sind. Als SV Ried hat man in Österreich nicht so viele Chancen, Titel zu gewinnen. Es hat gegen Hartberg viel zusammen gepasst. Endlich durften wieder mehr Fans rein. Endlich auch wieder auf die West-Tribüne. Wir freuen uns riesig auf das Cup-Finale Anfang Mai in Klagenfurt und ich hoffe, dass wie damals in Wien, die ganze Region mitpilgert und uns unterstützt. Ja, in der Kabine hat es Mittwoch Freudensänge gegeben. Aber nicht so lang wie es normalerweise ist, weil wir am Sonntag ein sehr wichtiges Spiel vor der Tür und gleich darauf den Blick gerichtet haben. Von daher haben wir besser regeniert wie gefeiert.

"Können mit 3 Punkten selbst Sack zumachen"

Ligaportal: "Feiern in der Kabine mit Schlagermusik ist in der Josko Arena ja nichts Neues...wobei die SV Ried nicht nur im Cup eine hervorragende Saison spielt, sondern auch in der Liga. Wenn ihr auswärts mehr gepunktet hättet, wäre längst schon alles unter Dach und Fach. Jetzt könnt ihr vor der finalen Runde im Grunddurchgang im Rennen um die drei Restplätze für die Top 6 als derzeit Siebter noch "lachender Vierter" sein. Wie bewertest Du die Ausgangslage, auch mit Blick auf die anderen beiden Spielorte mit den drei Mitkonkurrenten?

Marcel Ziegl: Wenn man ehrlich ist und weiß, mit welchen Ambitionen wir in die Saison gestartet sind, ist das eine sehr gute Ausgangslage. Wir haben es in der eigenen Hand, sind wirklich nur auf uns angewiesen und wissen, dass wir mit drei Punkten selbst den Sack zumachen können. Wie es aber schon öfter Leute bei uns im Verein gesagt haben, wir können, müssen aber nicht. Es ist natürlich eine super Chance und wäre auch für das gesamte Umfeld super, wenn wir da oben dabei wären und uns dann Woche für Woche mit den besten Mannschaften messen können. Auf der anderen Seite hätten wir trotzdem im unteren Playoff eine große Chance, richtig viel Punkte zu machen. Wir haben gegen alle Gegner aus der unteren Tabellenregion durchgehend gute Ergebnisse gehabt. Von dem her nehmen wir es wie es kommt. Wir werden natürlich am Sonntag alles in die Waagschale werfen, dass wir drei Punkte in Ried lassen, die Heimserie ausbauen und in einem hoffentlich wieder ausverkauften Stadion danach mit den Fans feiern können.

Die SV Ried gewinnt mit einem 2:1 in der josko Arena und ziehen somit in das Finale des UNIQA ÖFB Cup 🖤💚 pic.twitter.com/TRg6ErOxQD — SV Ried 1912 (@svried1912) March 2, 2022

Ziegl: "Haben wieder Identität und sind Heimmacht"

Ligaportal: Das hat ja auch etwas Bonus-Charakter am Sonntag, denn egal wie das Spiel ausgeht, ihr könnt bereits jetzt auf eine erfolgreiche Grunddurchgang-Runde blicken. Letztes Jahr gerade noch mit einem "Finale Furioso" den Klassenerhalt geschafft, dann trotz turbulentem Herbst und bisher in 21 Runden immerhin schon drei Trainern, wie fällt Deine bisherige Saisonbilanz aus?

Marcel Ziegl: Mein Fazit ist durchgehend positiv. Wer Anfang Saison gesagt hätte, dass wir Anfang März so dastehen...ins Cup-Finale eingezogen sind und es in eigener Hand haben, in einem Heimspiel, wo wir in dem Jahr noch ungeschlagen sind, die Meistergruppe fixieren können, dann ist das ein unglaublicher Erfolg für uns als Mannschaft und den ganzen Verein. Erreicht haben wir trotzdem noch nichts, deswegen müssen wir dran und hungrig bleiben. Doch ich denke, dass derzeit in der Mannschaft, im Staff um die Mannschaft und im ganzen Verein sehr viel zusammenpasst.

Es ist das da, was wir uns alle gewünscht haben seit dem Aufstieg (Anm.: Sommer 2020)...Ruhe und Kontinuität. Und da sind wir jetzt auf einem sehr guten Weg. Wir haben letztes Jahr ein bisschen darum kämpfen müssen, um in der Liga zu bleiben, doch heuer haben wir den nächsten Schritt gesetzt, wo wir uns festigen und als Mannschaft auch eine richtige Identität haben. Wir sind spielerisch klar besser geworden über den Herbst bis jetzt hin. Wir sind wieder eine Heimmacht, was Ried früher immer ausgezeichnet hat. Das sind sehr wichtige Dinge. Jetzt dürfen die Fans auch wieder ins Stadion, was für uns daheim noch mal ein großer Pluspunkt werden kann. Ich sehe das derzeit alles positiv und bin sehr zufrieden mit der Saison.

Es war einmal...: der "kleine" Marcel Ziegl (re.) kam im Sommer 2007 (!) in die AKA der SV Ried und spielte als 15-Jähriger bereits im ÖFB-U-17-Team, hier gegen Deutschland im Novemer 2008, einen Monat vor seinem 16. Geburtstag...damals wie heute stets dran am Mann...

Ligaportal: Du hast es gerade anklingen lassen...diese "Festung Josko-Arena"...saisonübergreifend 17 Heimspiele (zwei im Cup, 15 in der Liga) unbesiegt...wobei ja teilweise auch nicht mal eure treuen Fans zugelassen waren, wie erklärst Du Dir als sicher stolzer Kapitän der SV Ried diesen nun schon fast ein Jahr andauernden Heimnimbus der Unbesiegbarkeit und hast Du in Deinen über 10 Jahren als "Ur-Rieder" so eine Fabelserie schon erlebt?

Marcel Ziegl: Definitiv fühlen wir uns Zuhause im gewohnten Umfeld wohler und gehen wahrscheinlich auch in jedes Spiel mit mehr Selbstvertrauen. Wieso das so ist...keine Ahnung? Dass die Kluft bei uns zwischen Heim- und Auswärtsspielen so eklatant ist, kann man sich ganz schwer erklären. Fakt ist: Wir als Ried sind darauf angewiesen, dass wir eine gewisse Heimstärke an den Tag legen. Dass es jetzt schon 17 Spiele lang andauert und hoffentlich noch länger, ist natürlich schon eine richtig gute Serie. Die Fans kommen jetzt zurück ins Stadion, wir wollen und werden auch die Serie noch ausbauen. Ob ich das vorher schon mal erlebt hab, ich glaube so lang am Stück ungeschlagen zu sein nicht. Da reden wir von fast einem Jahr. Gewisse Sachen kann man im Fußball einfach nicht erklären und sollte auch nicht immer alles erklären können. Jetzt am Sonntag ist es ein richtig wichtiges Spiel, wo wir die Serie ausbauen können und hoffentlich mit einem Dreier.

Immer mit höchstem Einsatz für seinen "Herzens-Verein": der Ur-Rieder Marcel Ziegl, hier in einem Testspiel gegen den deutschen Kultklub TSV 1860 München.

Ligaportal: Ja, das stimmt...Fußball ist manchmal ein Paradoxum. Vielleicht solltet ihr Heimspiel-Rituale auch auswärts übernehmen...! Abschließend zu Deinem gesundheitlichen Status-Quo: rechtzeitig für diese Highlight-Woche um "Big-Points" hast Du Dein Comeback...der Kapitän ist zurück an Bord...wie geht es Dir und wie ist es Dir vorher ergangen?

Marcel Ziegl: Ich bin sehr froh, dass es sich speziell für diese Woche und die drei Spiele ausgegangen ist, um wieder 100-prozentig fit zu sein. Mir geht es jetzt wieder ganz gut. Es war ganz komisch...mir ist es sehr gut gegangen in der Vorbereitung, ich war topfit. Auch gleich im Cup-Spiel gegen Klagenfurt. Ich denke, dass ich da auch ein richtig gutes Spiel gemacht habe. Einen Tag vor dem ersten Meisterschaftsspiel auswärts in Wolfsberg konnte ich von einen auf den anderen Tag keine Belastung machen. Mir ist es aber im Alltag nicht wirklich schlecht gegangen. Ich bin dann trotzdem mit nach Wolfsberg, habe aber nicht spielen können. So ging es dann auch die nächste Woche weiter.

Nach umfassenden Checks ist dann heraus gekommen, dass ich einen Infekt gehabt habe. Das hat man auf dem Blutbild gesehen. Da habe ich dann eine Woche gebraucht. Ich bin dann in der Woche vor dem Klagenfurt-Spiel in der Liga rechtzeitig wieder fit geworden, um wenigstens ein paar Trainings vor den Spielen zu haben. Dadurch dass ich vorher richtig fit war, ist es auch nicht schwer gewesen, um wieder rein zu kommen. Ich bin froh, dass ich das hinter mir habe. Und jetzt haben wir am Sonntag abschließend für uns ein Endspiel, wo wir nicht nur mich, sondern wirklich alle brauchen und fit sein sollen. Da freut man sich dann drauf.

Fotos: Harald Dostal/sport-bilder.at und IMAGO