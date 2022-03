Für den SK Rapid Wien (28 Punkte) geht es am Sonntag in der finalen Runde des Admiral Bundesliga-Grunddurchgang um Big-Points im direkten Duell für das Obere Playoff gegen Mitkonkurrent SK Austria Klagenfurt. LIVE im Ligaportal-Ticker ab 17 Uhr! Die Elf um den ehemaligen Meistertrainer der Hütteldorfer und gebürtigen Wiener - Peter Pacult - liegt als Vierter derzeit zwei Ränge und zwei Punkte vor den Grün-Weißen, die den punktgleichen Siebten SV Ried im "Nacken spüren". Rätselraten nachwievor, ob Hinspiel-Torschütze Taxiarchis Fountas im Allianz Stadion mit von der Partie sein wird? Referee ist der gleiche wie im Oktober!

Der 26-jährige Grieche (Foto im Trainingslager in Antalya), der in dieser Saison in 17 Ligaspielen sieben Treffer und vier Assists von den gesamt 32 Rapid-Toren beisteuerte, hat seit 12. Dezember und der angeblichen Unterzeichnung seines Vorvertrags im Jänner bei D.C. United in die amerikanische Major-Soccer-League (MLS) kein Bundesliga-Spiel mehr absolviert. Im UEFA Europa Conference League Hinspiel absolvierte der 1,70-Meter große, griechische Nationalspieler (acht Einsätze) gegen Vitesse Arnheim (2:1 am 17. Februar) gerade mal 28 Minuten.

Feldhofer über Fountas´ Fehlen: "Sieht blöd aus"

Gegenüber dem Kurier meinte Rapid-Chefcoach Ferdinand Feldhofer (Foto oben), dass das Fehlen des Offensivakteurs nichts mit dem bevorstehenden Wechsel im Sommer in die USA zu tun habe. Der 42-jährige Steirer: ""Oberflächlich und von außen betrachtet schaut das blöd aus. Aber wir wissen nach genauen Untersuchungen, dass Taxi nach Corona noch einmal krank wurde und auch abgenommen hat. Er hätte uns nicht geholfen."

Ob es mit dem Comeback für Taxiarchis Fountas gegen Austria Klagenfurt nach fast dreimonatiger Bundesliga-Pause was wird, wollte Feldhofer nicht abschätzen.

"Rapid-Fans werden uns zum Sieg tragen"

Der Rapid-Chefcoach hofft stattdessen am Sonntag gegen die Saison-Überraschungs-Mannschaft aus Kärnten, den furiosen Aufsteiger, besonders auf die "Wucht" der Rapid-Fans: "Es geht nicht um ein Spektakel oder die Zahl der Fehlpässe, sondern nur um die drei Punkte. Es ist das größtmögliche Endspiel. Mehr geht nicht, und das wissen alle in der grün-weißen Familie." Nachsatz: "Die Rapid-Fans werden uns zum Sieg tragen."

Fountas scorte in Klagenfurt gegen 10 Violette - Eisner pfeift auch Rückspiel

Hinspiel-Resultat im Wörthersee-Stadion am 16. Oktober 2021 war 1:1. Torschütze zum Führungstor: Taxiarchis Fountas (38. Min., Rechtsschuss). Ausgleich für die "Comebacker der Liga" durch Gloira Amanda in der 87. Minute. Nach dem Ausschluss in der 22. Minute für Klagenfurts Abwehrchef Thorsten Mahrer spielte die Pacult Elf damals 70 Minuten zu Zehnt! Schiedsrichter damals der Steirer Optiker Rene Eisner, der nun auch das Rückspiel leitet.

Fotos: SK Rapid/Red-Ring-Shots und Richard Purgstaller