Ohne gleich zum Mathematiker zu mutieren, auch wenn schon alles gut überlegt sein will, wie sehen die möglichen Rechenspiele in der finalen Grunddurchgang-Runde der Admiral Bundesliga bei der Vergabe der drei Rest-Plätze für die Meisterrunde aus? Vier Klubs sind auf der Zielgerade im Rennen: Austria Klagenfurt (4. Platz, 30 Punkte), Austria Wien (5., 30 Punkte), Rapid Wien (6., 28 Punkte) und die SV Guntamatic Ried (7., 28 Punkte). Nachfolgend die Optionen für die jeweiligen Klubs beim möglichen "Foto-Finish" im Ziel...und das Regelwerk der Bundesliga.

Die Veilchen blühen im Frühjahr auf: Austria Wien ist im Frühjahrs-Flow, mit drei, obendrein "zu Null"-Siegen obenauf... hat beste Karten für das Obere Playoff.

Aufsteiger SK Austria Klagenfurt ist in der Meistergruppe:

mit einem Sieg gegen Rapid

mit einem Remis gegen Rapid

bei einer Niederlage gegen Rapid, wenn der Fünfte Austria Wien oder der Siebte SV Ried ebenfalls verlieren

FK Austria Wien ist in der Meistergruppe:

mit einem Sieg beim Vorletzten FC Flyeralarm Admira in der Südstadt

mit einem Remis beim FC Flyeralaram Admira

mit einer Niederlage beim FC Flyeralarm Admira, wenn der Sechste SK Rapid oder der Siebte SV Ried nicht gewinnen

SK Rapid ist in der Meistergruppe

mit einem Sieg gegen Austria Klagenfurt

mit einem Remis gegen Austria Klagenfurt, wenn der Siebte SV Ried nicht gewinnt

mit einer Niederlage gegen Austria Klagenfurt, wenn der Siebte Ried verliert

SV Ried ist in der Meistergruppe:

mit einem Heimsieg gegen den Tabellenzweiten SK Sturm Graz

mit einem Remis gegen SK Sturm Graz, wenn der SK Rapid verliert

In 3 von 4 Spielzeiten seit der Ligareform entscheidet sich die Teilnahme an der Meistergruppe am letzten Spieltag des Finaldurchgangs.

Direkte Duelle als erstes Entscheidungskriterium

Die Spannung ist mittlerweile zur gerngesehenen Routine geworden, die Ermittlung bei Punktegleichheit ist hingegen neu. Heuer entscheiden bei zwei oder mehreren punktgleichen Klubs die direkten Duelle als erstes Entscheidungskriterium.

Die Reihung im Detail laut den Bundesliga-Statuten:

direktes Duell (1.1. Anzahl der Punkte | 1.2. Tordifferenz | 1.3. erzielte Tore | 1.4. Auswärtstore) --> ...sind mehrere Teams punktegleich, wird eine interne Tabelle aller direkten Duelle erstellt. höhere Tordifferenz höhere Zahl der erzielten Tore höhere Anzahl der Siege höhere Anzahl der Auswärtssiege höhere Zahl der erzielten Tore bei Auswärtsspielen

Foto: Josef Parak