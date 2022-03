Der FK Austria Wien versteigert jene elf Trikots mit der Aufschrift ‚STOP WAR', mit denen die Veilchen letzten Sonntag vor dem 1:0-Heimsieg gegen den WAC in die Generali-Arena eingelaufen sind. Die Trikots sind von der gesamten Mannschaft des Tabellen-5. der Admiral Bundesliga signiert worden. Der Reinerlös geht zu hundert Prozent an die Hilfsaktion ‚NACHBAR IN NOT‘ und kommt von Krieg bedrohten Menschen in der Ukraine zugute. Außerdem organisiert der Austria-Fanclub 'Kai 2000' unter dem Motto 'KAIner ist alleine' eine Spendenaktion.

Das teilte der Wiener Traditionsklub in einer Presseaussendung am Freitagnachmittag mit. So verfolge man mit großer Bestürzung die Entwicklungen rund um die Geschehnisse in der Ukraine. Mit Opfern, Verletzten, Traumatisierten, Vertriebenen und sehr viel Leid. Die Hilfsorganisationen von ‚NACHBAR IN NOT‘ agiere rasch, um die dringendst benötigte Versorgung mit Wasser, Lebensmitteln, Hygieneartikeln, medizinischer Hilfe, Cash Assistance und Heizmaterial abdecken.



Die Versteigerung der Trikots läuft bis inklusive 14.3.2022.



Jetzt Trikot ersteigern & helfen unter: https://fak.at/stopwar



KAIner ist alleine

Auch die aktive Fanszene der Austria engagiert sich. Sonntag wird der Fanclub 'KAI 2000' rund um das Auswärtsspiel gegen die Admira Geldspenden einsammeln.



Am Montag können von 14 bis 20 Uhr vor der Ost-Tribüne der Generali-Arena Sachspenden abgegeben werden. Besonders gefragt sind lang haltbare Lebensmittel und Verbandszeug/Erste-Hilfe-Equipment. Bei Textilien bitte nur Decken, Schlafsäcke und vor allem warme Kleidung, bevorzugt für Frauen und Kinder. Die Geldspenden werden verwendet, um zusätzliche Bedarfsgüter zu kaufen, anschließend werden diese gemeinsam mit den Sachspenden direkt verladen und per LKW zu einer Hilfsorganisation gebracht, um in die Flucht getriebene Menschen an der ukrainisch-rumänischen Grenze zu unterstützen.

Foto: FAK