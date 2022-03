Auf knapp 680 m2 entsteht direkt an der CASHPOINT Arena die neue sportliche Heimat für den Nachwuchs des Admiral Bundesligisten SCR Altach. Am Freitagnachmittag erfolgte der offizielle Spatenstich des SCRA. Während der Bundesligist, derzeit Tabellenletzter, heute im Samstag-Einzel-Spiel der finalen Grunddurchgang-Runde bei Spitzenreiter FC Red Bull Salzburg in der Red Bull Arena in Wals-Siezenheim gastiert. Ab 17 Uhr im Ligaportal-Liveticker.

Hintere Reihe v.l.n.r.: Christoph Begle (Vize-Obmann SCRA), Franz Kovacec (Bauleiter, Wilhelm+Mayer), Johannes Wilhelm (Geschäftsführer Wilhelm+Mayer), Peter Pfanner (Präsident SCRA), Markus Giesinger (Bürgermeister Gemeinde Altach), Martina Rüscher (Sportlandesrätin), Werner Gunz (Vizepräsident SCRA), Konrad Hänsler (Architekturbüro Hänsler-Nikolussi), Rainer Martin (Sportausschuss Gemeinde Altach), Franz Stiegler (NW-Leiter SCRA), Michael Zangerl (Leiter Sportreferat Vorarlberg). Vordere Reihe: Fabrizio Carriero, Daris Nakic, Rafael Giesinger (NW-Spieler SCRA).

Über 300 Kinder und Jugendliche sowie etwa 50 Trainer werden im kommenden Jahr 2023 den Nachwuchscampus beziehen und damit eine neue Zeitrechnung für den Nachwuchs des SCR Altach einläuten. Sieben Kabinen, ein Athletikraum, Besprechungszimmer, Trainerbüro sowie ein Behandlungsraum bieten zukünftig auch der nächsten Generation beste Trainingsbedingungen in Altach.



Voraussichtliche Gesamtkosten für das Gebäude hinter der Ecke Nord-Ost der CASHPOINT Arena: knapp zwei Mio. Euro. Baustart: Ende März 2022.

Spatenstich erfolgt

Der SCR Altach war beim Spatenstich durch sein komplettes Präsidium, angeführt von Präsident Peter Pfanner, Vizepräsident Werner Gunz sowie den beiden Obmännern Harald Oberdorfer und Christoph Begle vertreten. Besonders erfreut zeigte sich Nachwuchsleiter Franz Stiegler über den Startschuss für das Bauprojekt im Schnabelholz. Sportlandesrätin Martina Rüscher und Altachs Bürgermeister Markus Giesinger ließen es sich ebenfalls nicht nehmen, feierlich den ersten Spatenstich zu setzen.



Den Zuschlag für den Bau des Nachwuchscampus erhielt SCRA-Partner Wilhelm+Mayer, beim heutigen Spatenstich vertreten durch Geschäftsführer Johannes Wilhelm, nach einer öffentlichen Ausschreibung durch die Gemeinde Altach.

Harald Oberdorfer, SCR Altach: „Wer in den Nachwuchs investiert, investiert in die Zukunft. Als Verein mit der größten Nachwuchsabteilung Vorarlbergs sind wir uns unserer sozialen Verantwortung beim SCR Altach seit vielen Jahren bewusst. Mit dem Bau des Nachwuchscampus tragen wir dem Stellenwert der nächsten Generation für den SCRA weiter Rechnung und schaffen die notwendigen Rahmenbedingungen für eine gute Nachwuchsarbeit. Im Namen des SCR Altach möchte ich mich recht herzlich bei der Gemeinde Altach und dem Land Vorarlberg für die Unterstützung bei diesem Projekt bedanken.“



Franz Stiegler, Nachwuchsleiter SCR Altach: „Insbesondere für unsere Nachwuchsspieler und –Trainer freut es mich sehr, dass wir durch den Bau des Nachwuchscampus einen Meilenstein setzen können. Ich sehe dieses Projekt als große Wertschätzung für die Arbeit im Nachwuchs, die beim SCR Altach durch das Ehrenamt getragen wird. Mein Dank gilt sowohl dem SCR Altach, der Gemeinde Altach, dem Land Vorarlberg und den vielen engagierten Funktionären, die sich für den Nachwuchscampus eingesetzt haben.“



Markus Giesinger, Bürgermeister Altach: „Über 90 Jahre war der Sportplatz Riedle im Ortszentrum eng mit dem Fußballclub verbunden. Durch die Errichtung des neuen Campus erhalten die Nachwuchsspielerinnen und Nachwuchsspieler des SCR Altach bald eine neue Heimat. Die Gemeinde Altach als Bauherr ist gerne Partner dieses Projekts für die Sicherung der Nachwuchsarbeit. Mein Dank richtet sich an die Verantwortlichen des Vereins sowie an das Land Vorarlberg. Nur gemeinsam können solche Projekte im Sinne der erfolgreichen Nachwuchsförderung gelingen.“



Martina Rüscher, Landesrätin für Gesundheit & Sport: „Als Sportlandesrätin freue ich mich sehr über jede Investition in den Sport, insbesondere, wenn sie dem Nachwuchs zugutekommt. Die Vorarlberger Vereine leisten hervorragende Arbeit und begeistern Kinder für Bewegung – ich danke allen engagierten TrainerInnen, FunktionärInnen und natürlich auch den Eltern, die ihre Kinder bei der sportlichen Ausübung fördern! Ich danke insbesondere dem SCR Altach für den großen Einsatz im gesamten Fußballsport, sie setzen neben der 1. Mannschaft vor allem die Nachwuchsarbeit in den Mittelpunkt, betreuen neu auch die Profi-Damen und engagieren sich im Bereich der Integration und Inklusion. Ein starkes Vorbild!“

Foto: SCR Altach