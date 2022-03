Wer will den Sieg am Sonntag im finalen Grunddurchgang-Match zwischen der SV Guntamatic Ried und dem SK Puntigamer Sturm Graz mehr? Im Ligaportal-LIVETICKER! Der gastgebende Tabellen-7. der Admiral Bundesliga braucht ihn unbedingt, um im Fernduell mit Austria Klagenfurt und den Wiener Klubs eines der drei Rest-Tickets für das Obere Playoff zu ergattern. Doch die Steirer wollen ihrerseits hinter Liga-Leader FC Red Bull Salzburg "Best of the Rest" bleiben und sind laut Chefcoach Christian Ilzer im dritten Saison-Duell mit der SV Ried (1:0 Liga, 1:2 im Cup je in Graz) auf den dritten Ried-Trainer eingestellt.

"Brust raus"...für Sturm-Chefcoach Christian Ilzer und seine Schützlinge beim "Stürmen" der "Festung Ried"

Nach Andreas Heraf und Interims-Coach Christian Heinle schwingt im Frühjahr in dieser Saison mit Robert Ibertsberger binnen nicht mal neun Monaten bereits der dritte Trainer das "Zepter" bei der SV Ried. "Es hat davor mit Heraf einen Mini-Mourinho gegeben, mit Heinle einen Mini-Guardiola und der Ibe (Anm.: Robert Ibertsberger) ist jetzt die Mischung daraus. Darauf haben wir uns gut eingestellt, und natürlich wollen wir den Riedern mit unserem Spiel richtig etwas als Auftrag mitgeben", ist Christian Ilzer auf den seit Jahresbeginn neuen Chefcoach der Rieder, Robert Ibertsberger (Ilzer & Ibertsberger, beide mit "I" vorne und Jahrgang 1977), und dessen Spielphilosophie vorbereitet.

Grazer greifen nach "Stern" - Rieder nach "Sternen"

Ansonsten will Sturm selbstbewusst sein Spiel durchziehen, wobei den Grazern - derzeit 36 Punkte - vor der Punkte-Teilung final ein Dreier gut täte. Mit dann 39 Zählern würden die Steirer einen "Stern" für die Meistergruppe erhalten - bedeutet Vorreihung bei Punktegleichheit. Christian Ilzer stellte im Vorfeld des hochspannenden Spiels unmissverständlich klar: "Wir wollen unbedingt 'Best of the Rest' sein hinter Ligadominator Salzburg." Nachsatz: "Jeder Punkt kann am Ende das Zünglein an der Waage sein."

Hoffen auf Hinspiel-"Gold-"Torschütze Jantscher

Der 44-jährige Weizer und die "Blackies" hoffen dabei auf Liga-Topscorer Jakob Jantscher, den 1:0-Sieg-Torschützen im Herbst-Hinspiel. Der 33-jährige, gebürtige Grazer und ehemalige ÖFB-Teamstürmer erzielte bisher 10 Treffer und steuerte 11 Vorlagen bei. Ob der "Unterschieds-Spieler" sowie Ivan Ljubic (Rückenverletzung) und der zuletzt erkrankte Manprit Sarkaria, der allerdings wieder ins Training zurückkehrte, Sonntag in Ried zum Einsatz kommen, war am Freitag noch ungewiss. Es könnte ein "Wettlauf mit der Zeit" werden. Fehlen werden die Abwehrspieler Sandro Ingolitsch (Kreuzbandriss) und Niklas Geyrhofer (Knorpelschaden), Otar Kiteishvili (Syndesmosebandriss) und Francisco Mwepu.

Erfreulich bei den Gästen, dass Kapitän Stefan Hierländer im Frühjahr ein gelungenes Comeback nach seiner Meniskusverletzung feierte. Vor einer Woche gelang dem 31-jährigen Villacher, der auch bei Ligaportal zum "bwin-Spieler der Runde" 21 gewählt wurde, sein erstes Saisontor. Hierländer und Co. wollen den Schwung aus dem 3:0-Heimsieg gegen den TSV Hartberg mitnehmen.

"Mini-Mourinho-Guardiola-Mix" Robert Ibertsberger von der SV Ried...die Coachingzone-Gesten passen allemal zu José & Josep alias Pep...

Duell der Hartberg-Besieger

Duplizität der Geschehnisse: auch die SV Ried geht mit einem Erfolgserlebnis gegen den TSV Hartberg in das zweite Match der "steirischen Woche". Der 2:1-Cup-Halbfinal-Sieg und damit verbundene Aufstieg in das ÖFB-Cup-Finale am 1. Mai im Wörthersee-Stadion dürfte die ohnehin daheim in der Josko Arena vor Selbstvertrauen nur so strotzenden Rieder zusätzlich beflügeln.

Dazu die Innviertler Fans im Rücken. Bis Freitagmittag waren für die Partie - ohne Corona-Auflagen - 3.700 Karten verkauft. Die Gastgeber hoffen bis bzw. am Sonntag noch die 5.000er-Marke zu knacken. Sturm und Christian Ilzer erwartet also in der "Wikinger-Festung" bei kühlen äußeren Bedingungen ein "heißes" Match. "Für Ried ist es ein 'All in'-Spiel, ein Endspiel, es herrscht Euphorie dort," weiß der Sturm-Coach, was ihn und seine Mannschaft erwartet und will dem mit einem "Power-Auftritt" begegnen. "Wir wollen energetisch richtig was bieten."

Meistergruppe & Klassenerhalt oder Quali-Gruppe & OÖ-Derby vs. LASK?

Das wollen auch die Wikinger, die nach dem Cup-Coup nun auf "Beutefang" in der Liga aussind und Großes vorhaben. Meistergruppe und damit vorzeitiger Klassenerhalt oder Qual-Gruppe und OÖ Derby gegen den LASK? Als Siebter brauchen Rückhalt Samuel Sahin-Radlinger und seine Vorderleute einen Sieg, um sicher "über den Strich zu kommen". Falls der punktgleiche Sechste SK Rapid zu Hause gegen Austria Klagenfurt verliert, reicht Ried gar ein Remis. Bei einer Niederlage sind die "Meistergruppen-Träume" und weitere Saison-Duelle mit RB Salzburg, Sturm Graz und dem WAC "geplatzt".

Kapitän Marcel Ziegl meinte gestern im Ligaportal-Exklusiv-Interview "Give-me-Five"-Antworten: "Wir haben es selbst in der Hand und können mit drei Punkten den Sack zumachen". Der 24-jährige Innenverteidiger Tin Plavotic weiß: "...dass Sturm eine sehr gute Mannschaft ist. Aber wir brauchen uns nicht verstecken. Wir spielen zuhause vor unseren großartigen Fans." Der in Wien geborene, 1,97 Meter große Kroate erinnert an den 2:1-Cup-Coup im Achtelfinale im Herbst in Graz: "Wir haben schon im Cup gezeigt, dass wir sie schlagen können. Und ich bin jetzt auch sehr positiv gestimmt, dass das wieder klappt."

17x in Folge unbesiegt - hält Festung Ried auch vor Sturm?

Nach dem vierten Einzug in das ÖFB-Cup-Finale in der Rieder Klub-Historie hofft Chefcoach Robert Ibertsberger auf einen aus dem 2:1-Pokal-Halbfinal-Sieg am vergangenen Mittwoch resultierenden mentalen "Booster" für die finale Runde im Liga-Grunddurchgang. "Es wird aber ein ganz anderes Spiel. Sturm spielt einen ganz anderen Fußball. Es wird sehr viel um die ersten und zweiten Bälle gehen. Wenn wir wieder unsere Grundtugenden auf den Platz bringen, können wir auch dieses Spiel gewinnen", meinte der 45-jährige Wallerseer, der bei diesem Vorhaben Stammkraft Felix Seiwald (Sperre) zu ersetzen hat.

Großes "Faustpfand" ist für die "Wikinger" ihre "Heim-Festung" Josko Arena: was für eine Fabelserie mit saisonübergreifend 17 Spielen (15 in der Liga, 2 im ÖFB-Cup) en suite ohne Niederlage. Die letzte datiert vom 14. März, also fast einem Jahr, im OÖ-Derby gegen den LASK (0:3, mit Doppelpack René Renner).

Erwarten am Sonntag eine große Kulisse und wollen nach dem Spiel wieder mit ihren Fans feiern, wie hier nach dem 2:1-Cup-Halbfinal-Triumph am Mittwoch über den TSV Hartberg: v.li. Julian Wiessmeier, Goalie Samuel Sahin-Radlinger, Luca Meisl (wurde Freitag 23) und Philipp Pomer.

Doch nicht nur der "Heimnimbus der Unbesiegbarkeit" soll gewahrt bleiben...ihrer bisher so erfolgreichen Saison wollen die Rieder am Sonntag, den 6. März 2022, "krönen"...die "Kirsche auf die (Sonntags-) Torte" setzen...auf den "Geschmack" sind die "Wikinger" jedenfalls gekommen.

Die SV Ried im Oberen Playoff käme sicher eine faustdicken Überraschung gleich und würde folglich im Frühjahr die Saison-Duelle Vier & Fünf mit Sturm Graz bedeuten die Grün-Schwarzen.

Fotos: Richard Purgstaller, Harald Dostal/sport-bilder.at und GEPA-ADMIRAL