„Peter Pacult – Einer von uns!“ stand auf großem Transparent, das Fans von Rapid Wien während des Herbst-Duells bei Austria Klagenfurt (1:1) in der ADMIRAL Bundesliga präsentierten. Große Geste an den letzten Meister-Trainer (2008) des österreichischen Rekordmeisters. Der Wiener bedankte sich nach dem Abpfiff bei den Grün-Weiß-Anhängern. Sonntag gibt´s ein Wiedersehen beim "Finale Furioso" - im direkten Duell fürs Obere Playoff. Der Aufsteiger aus Kärnten hat als Vierter 30 Zähler auf dem Konto, Rapid knapp "über dem Strich" mit 28 zwei weniger. Hochspannung vor großer Kulisse!

Bühne frei am "Endspiel-Sonntag" für das Duell um Big-Points vor großer Kulisse in Hütteldorf für Rapid Chefcoach Ferdinand Feldhofer und sein Team.

Freitagabend waren bereits 19.000 Tickets für das "Mega-Match" abgesetzt laut Rapid-Infos. Fans und Mannschaft der Hütteldorfer "heiß". Auch Jonas Auer, der nach einer kleinen Verschnaufpause beim 2:0-Sieg in Tirol, wieder bereit ist: "Ich fühle mich topfit. Wir werden das Spiel gewinnen und einen Super-Support für die Fans haben. Jeder ist sehr motiviert. Wir werden alles geben in einem sicher sehr vollen Stadion".

Kevin Wimmer im Vorfeld der Partie: "Dass schon so viele Karten verkauft sind, ist auch ein Zeichen der Fans. Das zeichnet Rapid aus, dass die Fans auch in schwierigen Phasen voll hinter der Mannschaft stehen. Wir werden hoffentlich gemeinsam den Sieg feiern und ins Obere Playoff einziehen. Wir wissen alle, um was es geht und haben den Grundstein in Tirol mit dem Sieg gelegt. Wir werden von Anfang an Gas geben, natürlich nur auf Sieg spielen. Wir haben einen sehr guten Matchplan und hoffen von Beginn an keinen Zweifel aufkommen zu lassen, wer als Sieger vom Platz geht."

Feldhofer: "Wollen drei Punkte - werden wir auch schaffen!"

Mit einem Heimsieg gegen den Aufsteiger wäre der Vorjahres-Vizemeister fix in der in einer Woche beginnenden Meistergruppe, eventuell geht es sich sogar bei einem Punkt oder einer Niederlage aus. Auf Rechenexempel will sich Rapid-Trainer Ferdinand Feldhofer aber gar nicht einlassen: "Wir wollen drei Punkte und das werden wir auch schaffen." Der 42-jährige Steirer setzt große Hoffnungen auf die Fans: "Wir haben uns ein Endspiel erarbeitet und von dem Moment geträumt, dass wir vor eigenem Publikum gemeinsam diesen Schritt schaffen wollen."

Zuversichtlich stimmt Feldhofer auch die gebesserte Personalsituation, wonach bei diesem "Endspiel" rechtzeitig wieder mehr Optionen gegeben sind. Allerdings wird Kapitän Maximilian Hofmann weiter fehlen. Ein Comeback und erstmaliger Liga-Frühjahrs-Einsatz von Hinspiel-Torschütze Taxiarchis Fountas ist weiter fraglich. Offen ließ der Rapid-Chefcoach auch, ob Rückkehrer Paul Gartler oder Niklas Hedl zwischen den Pfosten steht.

Feldhofer über das Spiel: "Klagenfurt hat die bessere Ausgangslage, aber wir brauchen auf niemanden anderen zu schauen. Das ist sehr angenehm." Und über den Gegner: "Sie stehen zurecht dort, wo sie aktuell sind, sind schwer zu bespielen und heuer noch ungeschlagen (Anm.: in der Liga). Ich erwarte einen echten Kampf, möglicherweise ein Geduldspiel. Doch wir sind gerüstet und bereit."

"Rapid sollte in Österreich jedes Spiel gewinnen"

Der Rapid-Coach wolle sich über die weiteren Spielstände (in der Südstadt und in Ried) informieren und auch dementsprechend reagieren. Falls die SV Ried daheim gegen Sturm nur einen Punkt holt, reicht Rapid ein Remis. "Natürlich werden wir wissen, wie es in den anderen Stadien steht. Es gilt, eine gute Balance zu finden zwischen Risiko und Kompaktheit." Von Beginn an auf ein Unentschieden zu spielen, komme jedoch nicht infrage. "Unsere DNA ist klar: Wir wollen mutig auftreten und aktiv sein." Und was passiert, wenn Rapid wie vor drei Jahren unter dem Strich landet? "Mit so etwas befasse ich mich nicht. Mein Job ist es, den Jungs Vertrauen einzuimpfen, ein gutes Gefühl zu vermitteln und eine gute Taktik zu wählen."

Der ehemalige ÖFB-Teamspieler weiß allerdings auch: "Den Druck brauchen wir nicht wegreden. Rapid sollte in Österreich fast jedes Spiel gewinnen. Das sind wir gewohnt. Aber wir sind jetzt viel jünger und haben national gezeigt, dass wir das können, international auch vor eigenem Publikum." Feldhofer verwies dabei auf die Siege im Heimspiel der UEFA Europa Conference League-Playoffs gegen Vitesse Arnheim und Sonntag auswärts gegen die WSG Tirol.

Klagenfurts Greil diesen Sommer zu Rapid?

Auch Zoran „Zoki“ Barišić (Rapid-Geschäftsführer Sport) ist zuversichtlich: "Die Mannschaft hat immer wieder gezeigt, dass sie Drucksituationen standhalten kann. Der Entwicklungspfeil bei Rapid als Mannschaft und Klub geht nach oben."

Bedeckter gab sich der 51-jährige Wiener betreff der am Freitag in der Krone als fix vermeldeten Verpflichtung von Klagenfurts Mittelfeld-Leader Patrick Greil, der angeblich im Sommer ablösefrei zu Rapid kommt. "Aus Respekt vor dem Gegner und dem Spieler möchte ich dazu keinen Kommentar abgeben", meinte der einstige Co-Trainer von Peter Pacult bei Rapid. Spekuliert wird auch über WAC-Akteur Eliel Peretz ab kommender Saison als Neuzugang.

Zeigt bei Violetten vom Wörthersee, wo es lang geht: der Ex-Rapidler Peter Pacult, Chefcoach Austria Klagenfurt, hier mit Instruktionen an Christopher Cvetko.

Pacult: "Klagenfurt lockt Zuschauer ins Stadion"

Beim Gegner vom schönen Wörtersee strahlt Trainer Peter Pacult gewohnt Gelassenheit aus, besonders in Antracht der großen Kulisse : "Da sieht man, dass Austria Klagenfurt Zuschauer ins Stadion locken kann."

Von 2006 - 2011 coachte der gebürtige Wiener Rapid in 209 Spielen bei einem respektablen Punkteschnitt von 1,78 (108 Siege, 48 Remis, 53 Niederlagen, 420:253 Tore). Zwei Jahrzehnte zuvor war der ehemalige Stürmer und Deutschland-Legionär (u.a. bei Kultklub TSV 1860 München unter dem "eisernen" Coach Werner Lorant) auch aktiv auf Torejagd für die Hütteldorfer: von 1984 - 1986 in 80 Pflicht-Partien = 40 Tore.

Nach in jüngerer Vergangenheit eher unglücklichen Trainer-Jahren in Montenegro, Albanien, Serbien und Kroatien kehrte der seit Oktober 62-Jährige vor einem Jahr im Jänner 2021 nach Österreich zurück, führte Austria Klagenfurt in die Bundesliga und sorgte dort mit den Violetten auf Anhieb für Furore. Am letzten Grunddurchgang-Spieltag haben die Gäste nun den nächsten "Matchball", um als erster Aufsteiger seit Einführung der Playoffs in die Meistergruppe zu kommen.

Peter Pacult über seine Rückkehr "nach Hause" und nach Hütteldorf: „Für beide Klubs geht es um viel, da ist kein Platz für Sentimentalitäten. Natürlich verbindet mich mit Rapid eine besondere Geschichte, aber das hat jetzt keine Bedeutung. Mein Fokus richtet sich allein auf dieses Match und ich konzentriere mich zu 100 Prozent darauf, meine Mannschaft so vorzubereiten und einzustellen, dass sie erfolgreich ist."

Pacult: "Der Druck liegt bei Rapid"

Der Klagenfurt-Coach bringt seine Routine & Ruhe ein: „Die Ausgangslage ist klar: Der Druck liegt bei Rapid! Sie sind in die Saison gestartet, um Salzburg herauszufordern, hätten nicht damit gerechnet, um die Meisterrunde zu zittern. Bei uns ist genau das Gegenteil der Fall, wir sind als Aufsteiger in jedem Spiel der krasse Außenseiter und haben uns jetzt diese Chance erarbeitet, frühzeitig unser Ziel zu erreichen, den Klassenerhalt." Nachsatz: „Rapid muss, wir können.“

Der Coach mit der geballten Erfahrung als Spieler & Trainer weiß: „Die Saison ist noch nicht beendet, wir haben immer noch einen großen Schritt zu gehen. Aber dass wir auf Rang vier stehen und die ganz reelle Chance haben, ins obere Playoff zu kommen – da muss ich der Mannschaft ein riesiges Kompliment aussprechen, was sie in den zurückliegenden Monaten geleistet hat.

"Sind größte Überraschung der Liga"

Am Sonntag könnten sich Kapitän Gkezos & Co., die Kärntner "Mentalitäts-Monster" (kamen wiederholt nach Rückständen zurück), belohnen. Pacult: "Wir sind bis jetzt sicher die größte Überraschung der Liga, und das wollen wir in Wien beibehalten." Im Gegensatz zu Feldhofer wolle der Austria-Coach nicht "lauschen" bei Admira-Austria Wien und Ried-Sturm: "Bei uns ist ganz klar kommuniziert, wir konzentrieren uns nur auf unser Spiel. Alles andere können wir nicht beeinflussen."

Das erste Kräftemessen in dieser Saison endete am 16. Oktober im Wörthersee-Stadion Remis, wobei der Aufsteiger, den ein unbändiger Zusammenhalt und Spirit auszeichnet, zu Zehnt (Ausschluss Abwehrchef Mahrer 20. Min.!) in der 87. Minute den 1:1-Endstand erzielte. Nach dem Schlusspfiff wurde Rapids ehemaliger Meistermacher Peter Pacult von der organisierten Fanszene der Grün-Weißen gefeiert.

Ähnliches wird ihn wohl auch am Sonntag erwarten: "Ich habe positive Spuren hinterlassen, die Sprechchöre im letzten Herbst waren eine Riesenfreude für mich."

Fotos: SK Rapid & Harald Dostal/sport-bilder.at