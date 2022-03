Mit einem 4:0-Heimerfolg, der bereits früh feststand, über Schlusslicht SCR Altach, geht Liga-Leader FC Red Bull Salzburg nach "Covid-Cluster" mit einem Erfolgserlebnis in das Championsleague-Achtelfinal-Rückspiel beim FC Bayern München. LIVE im Ligaportal-Ticker Dienstag ab 21 Uhr! Hier die Statements aus dem "Bullen-Stall" und Altacher Lager nach dem heutigen Match in der Admiral Bundesliga.

Einer der Aktivposten beim 4:0-Sieg gegen Altach: Adamu Junior (li.), lässt sich hier nach dem Führungstor von Seiwald beglückwünschen.

Matthias Jaissle (Chefcoach FC Red Bull Salzburg) über..

…das Spiel: „Es war ein Sieg, wie wir uns es gewünscht haben. Es war von Anfang an eine gute Leistung und wir haben uns für den Aufwand mit den Toren belohnt. Dann ist es einfacher mit einer deutlichen Führung in die Halbzeit zu gehen. Im Hinblick auf das Spiel in München war das eine gute Partie.“



…die Ausgangslage CL-Rückspiel nach dem Remis der Bayern gegen Bayer Leverkusen: „Das ist egal. Am Dienstag wird es ein komplett anderes Spiel. Wir werden auf eine Mannschaft treffen, die alles raushaut, um in die nächste Runde einzuziehen. Wir wissen, dass das eine Topmannschaft mit klasse Spielern ist. An der Ausgangssituation hat sich nichts geändert.“



…Erwartung im CL-Rückspiel: „Wir sind krasser Außenseiter und überzeugen mit unserer Art und Weise von Fußball, so wie im Hinspiel. Wofür es reicht, wird man sehen. Natürlich sind wir wieder selbstbewusst und mutig unterwegs.“

Christoph Freund (Sportdirektor FC Red Bull Salzburg) …über

…das bevorstehende CL-Rückspiel gegen FC Bayern: „Wir freuen uns alle drauf. Das ist ein Topspiel. Es ist ein Champions League Achtelfinale mit einer Ausgangsposition, die noch alles offenlässt. Die Mannschaft hat ein Spiel in dieser Größe auch noch nie erlebt. Der ganze Verein fiebert darauf hin. Das wird nächsten Dienstag ein ganz spezieller Abend in München.“



…eine mögliche Sensation in München: „Wir wollen unseren Fußball am Platz bringen. Wenn der Spielverlauf für uns ist und wir das Selbstvertrauen am Platz bringen, dann bin ich überzeugt, dass wir den Bayern wehtun können. Wir wissen, dass bei solchen Spielen alles passen muss. Wir werden mit riesiger Euphorie, riesigem Selbstvertrauen und Spaß an der Sache probieren, das Unmögliche möglich zu machen.“

Rasmus Kristensen (FC Red Bull Salzburg)…über...

...seine Zwangspause: „Ich fühle mich super, aber wir wollen kein Risiko eingehen, wenn die Verletzung mit dem Kopf zu tun hat. Nach dem Spiel (Anm.: gegen den LASK) habe ich Kopfschmerzen gehabt. Aber wir müssen vorsichtig sein. Unser Doktor und Trainer haben die Entscheidung getroffen und das akzeptiere ich.“



…die Salzburger Performance in dieser Saison: „Für mich ist nach der Saison wichtig, den Pokal und den Titel gewonnen zu haben. Wir sind natürlich stolz auf unsere Spiele, das haben wir super gemacht. Die Saison ist noch nicht vorbei. Jetzt kommen die Punkteteilung und die Meistergruppe. Das ist jetzt die Zukunft.“



…einen ev. Wechsel im Sommer: „Das ist nicht meine Entscheidung, da gibt es viele Möglichkeiten. Vielleicht bleibe ich. Aber es ist nicht sicher, dass mich der Verein bleiben lässt. Im Fußball musst du immer für den nächsten Schritt bereit sein.“

Luka Sučić (FC Red Bull Salzburg)...über...

...den "lockeren" Sieg: „Es war kein lockeres Spiel. Wir wissen wie das Hinspiel in Altach war. Wir sind es mit hundert Prozent angegangen und letztendlich verdient als Sieger vom Platz gegangen.“



…das Champions League Duell bei Bayern: „Wir fahren mit einem sehr guten Gefühl nach München. Wir werden das Spiel so angehen, dass wir danach im Viertelfinale stehen. Wir haben in Salzburg schon eine gute Leistung gezeigt und das wird in München auch der Fall sein.“



…die Verfassung der Mannschaft nach Covid-Cluster: „Es war ein Chaos. Man darf die Ausrede nicht bei Corona suchen. Wir sind Profis und werden hart arbeiten, dass wir umso fitter für das Spiel in München sind.“

Wöber: "Haben sicher ein paar Körner für Dienstag sparen können"

Maximilian Wöber (FC Red Bull Salzburg)…über

...das Altach-Spiel: „In der ersten Halbzeit haben wir viel richtig gemacht und unsere Chancen genützt. Wir waren gut im Spiel und das hat man gemerkt. Wir haben Altach keine Chancen gegeben, dass sie irgendwie ins Spiel kommen. Mit dem 3:0 war es gegessen. Wir haben so sicherlich ein paar Körner in Richtung Dienstag sparen können.“



…Zustand der Mannschaft nach Corona-Cluster: „Wir werden immer fitter. Natürlich ist es nicht optimal, wenn 40 Personen gesamt fünf Tage oder länger fehlen. Man kann nicht trainieren und irgendwie improvisieren. Den ein oder anderen hat es stärker erwischt. Das ist natürlich nicht optimal. Wir probieren alle auf hundert Prozent zu kommen. Das heutige Spiel war ein Schritt in die richtige Richtung.“



…Konkurrenz im Titelrennen: „Jetzt kommt natürlich die Punkteteilung. Wir werden sehen, was Sturm und der WAC morgen machen und wie viele Punkte wir dann vorne sind. Es kann immer schnell gehen. Wenn wir zwei, drei Aussetzer haben und nicht in unsere Spur finden, dann kann es nochmal eng werden. Wenn wir so wie im Moment routiniert auftreten, dann dürfen wir nichts mehr anbrennen lassen.“

"Bayern werden ein Feuerwerk zünden wollen"

…Aussichten gegen FC Bayern: „Ich denke, die Bayern werden ein Feuerwerk zünden wollen und uns nicht ins Spiel kommen lassen. Wir sind bereit und haben gezeigt, dass wir sie an den Rande einer Niederlage bringen können. Wenn wir in München die ein oder andere Chance nutzen, dann sind sicher Möglichkeiten da. Es wird sauschwer.“



…Gegenspieler Lewandowski: „Wir werden das Beste geben, dass er wieder nicht in das Spiel kommt und wir ihn aus dem Spiel nehmen. Leider müssen wir nicht nur auf Lewandowski aufpassen, sondern auch auf zehn andere Spieler. Wir werden alles reinhauen und mit Mann und Maus verteidigen. Dann sehen wir, was dabei rauskommt.“

Auch Winter-Neuzugang Gaudino (li.) ist bisher noch nicht die erhoffte Verstärkung beim SCRA, rechts Capaldo.

Magnin" Wir machen Kindergartenfehler"

Ludovic Magnin (Trainer SCR Altach) ...über...

...das Spiel: „Unser erstes Ziel heute war die erste viertel Stunde zu überleben. Wir machen Kindergartenfehler, total unnötig. Das macht mich stinksauer, dass wir wieder drei von vier Toren hergeschenkt haben.“



…Schwäche bei Standards: „Seit ich hier Trainer bin, haben wir in vier Spielen 80 Prozent der Tore aus Standards bekommen. Heute haben wir eine Mannschaft auf dem Platz mit extra größeren Spielern. Das ist sehr ärgerlich und macht mich maßlos sauer. Das ist auch momentan Thema im Training. Standardsituationen sind im Abstiegskampf entscheidend. Wir schießen sie grausam und erhalten Gegentore daraus.“



…Körpersprache: „Bei euch im deutschsprachigen Raum ist das wichtig. Wenn du 3:0 nach 20 Minuten zurückliegst, was sollen wir da für eine Körpersprache haben? In Frankreich schauen wir, wie auf dem Platz Fußball gespielt wird. Ich kenne viele Spieler, die eine grausame Körpersprache haben, aber gut spielen.“

…ob Aufbäumen der Mannschaft gegen Abstieg erkennbar: „Die Leute glauben zurecht an unseren Abstieg. Wir liefern auch kein Argument dagegen. Jetzt gibt es noch zehn Playoff Spiele und wir werden alles tun, den Rückstand aufzuholen.“

Magnin: "Bin froh, wenn uns die Leute schon abgeschrieben haben."

…was positiv stimmt: „Ich bin schon lange im Fußball und habe alles gesehen. Meine Mannschaft wird nicht aufgeben, das kann ich garantieren. Natürlich spricht die Zeit und Ergebnisse gegen uns. Wir akzeptieren auch die Kritik von den Medien und Fans. Wir haben im Winter viele wichtige Transfers getätigt und die brauchen noch Zeit. Wir sind vom Kader noch überzeugt und ich sehe jeden Tag im Training, wozu die Mannschaft fähig ist. Leider schaffen sie es noch nicht unter Druck das am Wochenende zu zeigen. Es gibt noch genug Punkte und ich bin froh, wenn uns die Leute schon abgeschrieben haben.“

…fehlende Konstanz und Neuzugänge: "Ich bin seit vier Spielen dabei und jedes Mal muss ich die Innenverteidigung wechseln. Entweder ist jemand krank, verletzt oder gesperrt. Im Abstiegskampf solltest du einmal eine Innenverteidigung finden, das ist vielleicht die wichtigste Position. Das stört uns, dass wir keine Konstanz reinbringen können. Es bringt nichts zu jammern. Ich bin überzeugt, dass die Neuzugänge von Spiel zu Spiel besser werden. Wenn uns alle schon unten sehen, ist es umso besser.“

Casali: "Für ganz Österreich sind wir abgestiegen"

Torhüter Tino Casali (CASHPOINT SCR Altach)…über...

...das 1. Gegentor: „Wenn man kein Glück hat, kommt‘s Pech dazu. Das passt in unsere Situation gut rein. Wir werden uns selber rausziehen. Nächste Woche fangen die Playoffs an und da hauen wir alles rein. Wir waren heute nicht in der Lage und in der Verfassung was mitzunehmen.“



...Glauben an eigene Stärke: „Wir glauben trotzdem an unsere eigenen Stärken. Für ganz Österreich sind wir abgestiegen. Es gibt noch die Punktehalbierung und direkte Duelle. Das kann man auf alle Fälle noch aufholen.“



… Eigenwahrnehmung der Mannschaftsleistung unter Neo-Coach Magnin: „Wir haben definitiv was umgestellt. Die Ergebnisse sind aber nicht besser geworden. Wir sind uns bewusst für die Playoffs ready sein zu müssen. Alle sind Altach negativ gegenüber, aber wir sind überzeugt die Klasse zu halten. Wir sind Sportler. Wenn ich Slalomfahrer bin, will ich auch gewinnen. Dann gebe ich auch alles. Wir glauben daran und wissen, dass es möglich ist. Es ist nix Unmögliches, warum soll ich nicht dran glauben?“

Netzer: "Qualität reicht aus, dass wir in Liga bleiben"

Philipp Netzer (CASHPOINT SCR Altach)…über...

...sein Comeback: „Das ist das einzig Erfreuliche heute. Ich bin froh, dass ich wieder den Rasen betreten darf. Aber die Niederlage schmerzt sehr.“



…welches Bild Altach derzeit abgibt: „Kein Gutes. Wir müssen lernen gemeinsam ans Limit zu gehen. Wenn wir das nicht schaffen, dass alle elf am Platz hundert Prozent abrufen, dann verlieren wir die Spiele.“



…ev. Überforderung von verunsicherter Mannschaft: „Wir sind Profis und trainieren jeden Tag. Keiner hat jetzt im Winter angefangen Fußball zu spielen. Die Mentalität muss immer stimmen, egal ob es fußballerisch läuft oder nicht. Da sollten wir schleunigst reinkommen sonst wird’s schwer.“



…Ex-Coach Canadi‘s Aussagen, Qualität des Kaders reiche für Bundesliga nicht: „Jeder hat seine eigene Meinung. Meine Meinung ist, dass die Qualität ausreicht und dass wir in der Liga bleiben. Das wird auch das Ziel sein und wir werden daran arbeiten. Jetzt aufhören und sagen, dass wir freiwillig runtergehen - das wäre das falsche Zeichen. Wir werden jeden Tag hart arbeiten und in den nächsten Spielen schauen, dass wir die nötigen Punkte haben.“

Strauss: "Müssen uns gegenseitig anpeitschen



Felix Strauss (CASHPOINT SCR Altach)…über...

...wie aus Krise kommen: „Ich denke, dass das über Arbeit funktioniert und irgendwann der Knopf aufgeht. Wir trainieren hart und müssen das irgendwann ins Spiel übertagen. Wir müssen dranbleiben. Es hilft kein jammern und negativ zu sein.“



…Trainer Ludovic Magnin: „Wir glauben alle an Idee vom Trainer und Verein. Wir haben gewusst, dass es keine leichte Situation ist. Wir haben es uns anders vorgestellt. Wir gehen den Weg weiter und kämpfen bis zum Schluss.“



…Hoffnungen in Quali-Gruppe: „Hoffnung macht mir, dass wir Spieler im Kader haben, die kämpfen und sich nicht aufgeben. Ich nehme jeden in die Verantwortung, mich eingeschlossen. Wir müssen uns gegenseitig anpeitschen, sowohl im Training als auch im Spiel und müssen alles rausholen.“

