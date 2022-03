Es ist so weit – das Rückspiel im Achtelfinale der UEFA Champions League steht unmittelbar bevor. Und dabei trifft der FC Salzburg kommenden Dienstag, 8. März, um 21 Uhr auf den deutschen Rekordmeister und Top-Favoriten FC Bayern München. Auch nach der grandiosen Leistung beim 1:1 im Hinspiel sind die Roten Bullen weiter in diesem Duell Underdog. Schiedsrichter in der Allianz Arena in München-Fröttmaning, wo rund 1.700 Salzburger Fans erwartet werden, ist der Franzose Clement Turpin. Ligaportal berichtet LIVE im Ticker!

Auch beim Rückspiel in der Königsklassen-K.o.-Runde wird es zwischen dem FC Bayern München (li. Süle) und dem FC Salzburg wieder hoch hergehen und sicher spektakulärte Szenen geben. Wie hier mit Top-Torjäger Karim Adeyemi, der in seiner Geburtsstadt München zusätzlich motiviert sein dürfte.

Das Hinspiel in der Red Bull Arena in Wals-Siezenheim endete am Mittwoch, 16. Feber, 1:1. Einen frühen Salzburger Führungstreffer - durch den in der 11. Minute für den verletzten Noah Okafor eingewechselten Junior Adamu (21. Min.) konnten die Bayern erst mit einem extrem späten Ausgleich und Flügelflitzer Kingsley Coman (90. Min.) beantworten. Die Ausgangsposition nach diesem 1:1 (Anm.: die Auswärts-Torregel gilt nicht mehr) ist außerordentlich spannend, die Entscheidung über den Aufstieg ins Viertelfinale fällt am Dienstagabend am "Weißwurst-Äquator"

Die Salzburger reisen am Tag vor dem Spiel per Bus ins nahe München und absolvieren dort die letzten Vorbereitungen auf das Rückspiel in der Allianz Arena.

„Die Vorbereitung auf solch ein großes Spiel war mit den vielen Coronafällen sicher nicht optimal. Man hat in den letzten Tagen schon gemerkt, dass der eine oder andere noch nicht bei 100 Prozent war. Aber wir werden nicht jammern, sondern die Situation so annehmen, wie sie ist, und das Beste daraus machen“, beschreibt Trainer Matthias Jaissle die letzten Tage.

Jaissle: "Spüren keinen Druck, sondern nur Vorfreude"

Der 33-jährige Deutsche weiter: „Die Spieler freuen sich riesig auf die Partie und werden alles raushauen, was im Tank ist. Wir sind weiterhin der klare Außenseiter, daran hat sich nichts geändert. Die Jungs sollen, wie schon im Hinspiel, wieder mit Freude in das Spiel gehen und mutig auftreten. Wir wollen trotz allem in München wieder unsere Art des Fußballs auf den Platz bringen – auch wenn wir wissen, dass das nicht einfach wird. Aber wir verspüren dabei keinen Druck, sondern nur Vorfreude. Wir stehen mit unserer jungen Mannschaft erstmals in der Geschichte des Klubs in einem Achtelfinale und haben im Hinspiel eine klasse Leistung gezeigt. Das war und ist alles andere als selbstverständlich."

Junior Adamu, der im Hinspiel sein erstes Europacup-Tor erzielen konnte, erklärt vor dem Match in München: „Die Bayern sind natürlich auch im Rückspiel wieder Favorit. Aber wir haben schon beim 1:1 in Salzburg gezeigt, dass wir sie mehr als nur ärgern können und haben sie dabei an den Rand einer Niederlage gebracht. Es wäre doch schön, wenn uns diesmal Ähnliches gelingen würde."

Das runde (Leder) auf dem Weg ins Eckige...historisches Tor von Adamu Junior, der am 16. Februar beim erstmaligen Auftritt eines österreichischen Klubs in einem UEFA-Championsleague-Achtelfinale das 1:0 erzielte. Nachdem der ÖFB-U21-Teamstürmer erst zehn Minuten zuvor eingewechselt worden war.

Erfolgsverwöhnte Bayern

Die Bayern sind nicht nur seit 22 Auswärtsspielen in der UEFA Champions League unbesiegt, sie haben auch alle sechs Spiele der Gruppenphase gewonnen. In der deutschen Bundesliga steht das Team von Trainer Julian Nagelsmann weiterhin souverän an der Spitze und hat nach dem 1:1-Remis vom Samstag gegen Bayer Leverkusen neun Punkte Vorsprung auf Borussia Dortmund.

Weitere Match-Infos



• Die Roten Bullen stehen als erstes österreichisches Team überhaupt im Achtelfinale der UEFA Champions League.

• Für den FC Bayern ist es die bereits 18. Teilnahme in dieser Runde und das insgesamt 24. Mal, dass sie die K.-o.-Runde in diesem Wettbewerb erreicht haben

• Salzburgs Bilanz in K.-o.-Duellen mit Hin- und Rückspiel gegen deutsche Klubs: 3x Aufstieg, 2x ausgeschieden.

• Die Münchner haben diesen Bewerb schon sechs Mal gewonnen (3x Europapokal der Landesmeister, 3x UEFA Champions League).

• Neben dem Duell zwischen Sporting Lissabon und Manchester City ist dies die einzige Begegnung im Achtelfinale zwischen zwei amtierenden Meistern.

• Die Bayern haben alle fünf bisherigen Heimspiele gegen Klubs aus Österreich gewonnen und dabei 15 Tore erzielt (3 Gegentreffer).

Personelles

Sekou Koita (Knie), Bryan Okoh (Knie) und Jerome Onguéné (krank) fallen verletzungsbedingt aus. Ob die angeschlagenen Stürmer Noah Okafor und Benjamin Sesko sowie Innenverteidiger Oumar Solet zum Einsatz kommen können, ist noch offen.

Fotos: IMAGO und FC Red Bull Salzburg via Getty