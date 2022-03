Mit dem vierten Sieg im vierten Frühjahrs-Spiel der Admiral Bundesliga löste der FK Austria Wien endgültig das "Ticket" für die Meistergruppe. Wenig "meisterlich" waren jedoch beim 2:1-Erfolg beim FC Flyeralarm Admira in der Südstadt laut SKY Sport Austria jene Übergriffe und rassistischen Äußerungen von einem Teil der Austria-Anhänger gegen Admira-Angreifer Joseph Ganda. Was auch Austria-Sportdirektor Manuel Ortlechner zu einer entschuldigenden Erklärung veranlasste.

Hatten am Ende "die Nase vorn": Abwehrspieler Lucas Galvao (re.) und Austria Wien, die in der Südstadt nach 0:1-Rückstand die Partie drehten. Links Winterneuzugang-Stürmer Stefano Surdanovic, der vom Zweitligisten FC Blau-Weiß Linz zu den Panthern kam.

Manuel Ortlechner (Sportdirektor FK Austria Wien): „Ich kann mich nur entschuldigen. Das ist eine Sauerei. Es ist nicht unser Heimstadion, wir haben da als Klub keine Handhabe, aber vielleicht sollte man sich auch in diese Richtung einmal etwas überlegen. Wir als Klub verurteilen es aufs Äußerste.“

In Zeiten wie diesen nicht normal

Kapitän Andreas Leitner (FC Flyeralarm Admira): „Dass in Zeiten wie diesen ein paar Leute unseren Fansektor attackieren wollen, schwerstens rassistisch gegen unseren Josef Ganda kommunizieren und unseren Trainer schlagen wollen, muss man schon auch einmal ansprechen. In Zeiten wie diesen ist so etwas wirklich nicht normal.“

Manfred Schmid (Trainer FK Austria Wien) nach dem Zitterspiel um die Meistergruppe: „Ich möchte das nicht mehr erleben, was ich heute mitmachen musste. Es war ganz, ganz schlimm. Man hat doch gesehen, dass der Druck groß war, wir sind nicht so gut ins Spiel gekommen. Aber die Mannschaft hat gut reagiert. „Wenn man sieht, wie die Fans und der ganze Verein das feiert, dann sieht man schon, was dieses Erreichen der Meistergruppe bedeutet. Wir sind von einem Krisenklub zu einem Klub mutiert, der richtig schönen Fußball spielt und für den die Leute wieder gerne kommen.“

Angefressener Andi Herzog - "Schweinskick" für Pentz

Keeper Patrick Pentz (FK Austria Wien): „Richtig viele Emotionen. Vor allem nach so einem Schweinskick. Man hat uns die Nervosität schon angemerkt.“ Zum Erreichen der Meistergruppe: „Coole Sache für den Verein, auch für mich persönlich. Wir werden alles reinschmeißen, damit die bestmögliche Platzierung rausschaut.“

Penz zu Alexander Grünwald und dessen Ausgleichstor: „Große Spieler entscheiden große Spiele. Trifft heute wieder zu hundert Prozent auf den Grüni zu. Er ist eine Legende bei diesem Verein und unglaublich wichtig für uns, auch heute wieder mit dem 1:1, was der Knackpunkt war, damit wir wieder das Spiel gewonnen haben.“

Andreas Herzog (Trainer FC Flyeralarm Admira) kurz und bündig zum Spiel: „Wir sind angefressen.“

Alexander Grünwald (FK Austria Wien): „Ich bin einfach froh, dass ich wieder getroffen habe, aber über allem steht, dass wir es geschafft haben. Sicher eine große Erleichterung. Jeder Austrianer und auch wir selbst können wirklich stolz auf die Mannschaft sein. Ich bin gut drauf, es macht Spaß und wenn so viele Fans herkommen, dann macht es einfach Spaß. Dafür spielt man Fußball." Angesprochen auf seinen sportlich schwierigen Herbst: „Ich konnte beweisen, dass ich noch konkurrenzfähig bin.“

Foto: GEPA-ADMIRAL