Die Partie der letzten Runde im Grunddurchgang der Admiral Bundesliga zwischen der um die Meistergruppe leidenschaftlich fightenden SV Guntamatic Ried und dem Tabellenzweiten SK Puntigamer Sturm Graz bot neben vielen Emotionen, Aufregern...einen Krimi bis zur 97. Minute. Siehe auch Liveticker! Mit vier Toren, zwei Mal Führung Ried und Ausgleich Sturm, Ausschluss Torhüter, Aluminumtreffer, verpasste Torchancen um Zentimeter...usw...nachfolgend "Krimi"-Kommentare...

Rassige Duelle um jeden Ball und Zentimeter: hier der eingewechselte Michael Lercher (li., SV Ried) gegen Andreas Kuen (Sturm Graz), der heute anstelle des am Rücken verletzten Jakob Jantscher in die Startelf rückte.

Robert Ibertsberger (Trainer SV Guntamatic Ried)...nach dem Nicht-Erreichen der Meistergruppe: „Wir haben alle gewusst, worum es heute geht und wir waren extrem knapp dran. Wir hätten uns den Sieg heute verdient. Die Gegentore ärgern mich trotzdem, besonders das zweite. In unserer Situation könnte man auch mehr Glück haben. Nichtsdestotrotz bin ich extrem stolz auf die Mannschaft. Wir dürfen uns jetzt nicht aus der Bahn bringen lassen, sondern müssen so weiterarbeiten und müssen uns im unteren Playoff auch ein neues Ziel setzen. Ist ganz wichtig.“



Der 45-jährige Wallerseer zur Roten Karte von SVR-Schlussmann Samuel Sahin-Radlinger: „Er war für mich weit und breit kein letzter Mann. Da verstehe ich jetzt nicht, wieso die Karte nicht zurückgenommen wird. Da muss man vielleicht auch den VAR hinterfragen. Für mich eigentlich ganz klar keine Rote Karte, eher Gelb, aber wir müssen das so hinnehmen.“

Legte sich wieder mächtig ins Zeug: der gebürtige Rieder Samuel Sahin-Radlinger, der in der 80. Minute vom Wiener Schiedsricher Julian Weinberger wegen "Torchancenverhinderung" (lt. Spielbericht) die Rote Karte erhielt. Links Rasmus Højlund , der in dieser Szene die gelbe Karte erhielt, weil der 19-jährige Däne gegen den SVR-Schlussmann zu spät kam und ihn empfindlich traf. Højlund glänzte diesmal als Vorlagengeber beim 1:1 von Manprit Sarkaria.

Sahin-Radlinger: "Könnte weinen" - Stranzl: "Niemals Rote Karte"

Samuel Sahin-Radlinger (SV Guntamatic Ried): „Ich bin natürlich extrem enttäuscht, weil ich dadurch die Mannschaft geschwächt habe und wir unser Ziel somit nicht erreicht haben.Wenn ich jetzt die Bilder so sehe, dann kann ich es nicht nachvollziehen. Aber ich darf auf diesen Ball einfach nicht rausgehen. Es waren noch zwei Spieler da, die die Aktion klären hätten können. Darum ist es umso bitterer. Ich könnte weinen. Mir geht es richtig schlecht.“

Martin Stranzl (Sky Experte): „Niemals eine Rote Karte. Mich würde interessieren, was da am Spielberichtsbogen draufsteht. Torraub kann es nicht sein, grobes Foulspiel kann es auch nicht sein.“

Leo Mikic (SV Guntamatic Ried), Torschütze zum 2:1 mit einem Treffer Marke "Tor des Monats" in das Kreuzeck, nach dem Verpassen der Meistergruppe: „Wir kämpfen weiter. Aber natürlich sind wir enttäuscht. Wir wollte einfach ins obere Playoff kommen.“



Stefan Nutz (SV Guntamatic Ried): „Ich kann keinem etwas vorwerfen. Wir haben ein super Spiel gezeigt, gegen den Zweiten und Sturm an den Rand einer Niederlage gebracht. Leider haben wir dann aber den Ausschluss bekommen und in Unterzahl das Tor bekommen. Extrem bitter, aber es hilft ja nichts. Weiter gehts.“

Ziegl: "Platz 7 und Cup-Finale hätten uns vor Saison nur die Wenigsten zugetraut"

Kapitän Marcel Ziegl (SV Guntamatic Ried): „Wenn wir vor der Saison gesagt hätten, dass wir den Grunddurchgang mit Platz sieben abschließen würden und im Cup-Finale stehen, dann hätten es uns nur die Wenigsten zugetraut.“

Bitter! Trotz einer kämpferischen und couragierten Leistung schafft unsere SVR nicht den Einzug in die Meistergruppe. pic.twitter.com/E1SiaaOz7O — SV Ried 1912 (@svried1912) March 6, 2022

Ilzer: "Können mit Punkteteilung nicht richtig viel anfangen"

Christian Ilzer (Trainer SK Puntigamer Sturm Graz) zum Spiel: „Intensiv! Viel Energie! Ping-Pong-Spiel! Kampf um jeden Zentimeter. Ried hat enorme Energie und Laufbereitschaft auf den Platz gebracht. Von unserer Seite war was an diesen Tugenden...wie Leidenschaft, Energie, Duell-Qualität...wir mehr hätten dagegen halten müssen. Wir haben uns da die erste Viertelstunde richtig schwer getan. Da war Ried klar das bessere Team. Dann haben wir das Spiel etwas auf unsere Seite gebracht, waren in den Duellen präsenter. Dadurch kam vor der Pause die ein und andere Halbchance heraus.

Wir haben dann nach der Pause ausgeglichen. Sind dann in einer Phase, wo es ruhig war im Stadion, wieder in Rückstand gegangen, nachdem wir Überwasser bekommen hatten. Auch aufgrund dessen, dass wir mit Manprit Sarkaria mehr Qualität vorne rein gebracht haben. Am Ende denke ich, dass es eine gerechte Punkteteilung ist, mit der wir aber nicht richtig viel anfangen können."

Ilzer zur Sahin-Radlingers roter Karte: "Ich hab es mir noch nicht auf Fernsehbildern angeschaut, nur kurz auf dem Laptop. Es war ein klares Foul. Ein Foul habe ich definitiv gesehen." Angesprochen auf Platz 2 nach dem Grunddurchgang: "Wollen diesen Platz behalten.“

Statements-Quelle: SKY Sport Austria & Ligaportal

Fotos: Harald Dostal/sport-bilder.at