Die österreichische Fußball-Bundesliga gab heute um 15 Uhr Auslosung plus Spiel-Termine für den Finaldurchgang der Admiral Bundesliga-Saison 2021/22 bekannt. 63 Spiele stehen an (je 30 in Quali- und Meistergruppe, plus drei finale Playoffs). Die Quali-Gruppe startet kommenden Samstag, 12. März, die Meistergruppe folgt Sonntag, 13. März. Ab 14:30 Uhr, um 17 Uhr dann gleich das Gipfeltreffen RB Salzburg - SK Sturm Graz. Da der LASK an den nächsten beiden Donnerstagabenden in der UEFA Europa Conference gegen Slavia Prag im Achtelfinale steht, findet die beiden Quali-Spiele der Linzer im März auch sonntags statt. Das erste OÖ-Derby LASK vs. SV Ried ist am 2. April, das erste Wiener Derby bereits am 20. März, 17 Uhr.

Alle Spieltermine des Finaldurchgangs im Überblick

Lag im Vorjahr noch zwischen Grunddurchgang und Playoffs die länderspielbedingt Bundesliga-Pause, finden vor dieser heuer noch zwei Runden statt. Die Spiele der Quali-Gruppe werde jeweils samstags um 17 Uhr ausgetragen, die der Meistergruppe jeweils sonntags – zwei Spiele um 14:30 Uhr, das Top-Match um 17 Uhr.

Runde 29 findet "unter der Woche" statt, d.h.: die Quali-Gruppe spielt Dienstag, den 26. April, die Meistergruppe Mittwoch, 27. April. Da an beiden Tagen auch in der UEFA-Championsleague auch die Halbfinal-Hinspiele stattfinden, werden in der Admiral Bundesliga die Partien jeweils um 18:30 Uhr beginnen. Am darauffolgenden Wochenende (Sa., 1. Mai; So., 2. Mai) ist dann Bundesliga-Pause und stattdessen ÖFB-Cup-Finale (1. Mai, Wörthersee Stadion Klagenfurt).

Die abschließenden drei Runden finden dann im Mai statt (7./8.5; 14./15.5. und 21./22.5.). Am Samstag, 21. Mai, und Sonntag, 22. Mai sind dann Meister- und Gruppe-Quali-Gruppe für die Saison 2021/2022 beendet.

MEISTERGRUPPEN-TABELLE inkl. Punkte-Teilung:

# Verein Punkte 1 Red Bull Salzburg 27* 2 SK Sturm Graz 18* 3 Wolfsberger AC 18* 4 FK Austria Wien 16* 5 SK Rapid Wien 15* 6 Austria Klagenfurt 15

QUALI-GRUPPEN-TABELLE inkl. Punkte-Teilung:

# Verein Punkte 1 SV Ried 14* 2 LASK 12* 3 WSG Tirol 11* 4 TSV Hartberg 11 5 FC Admira 10 6 SCR Altach 6*

Anm.: Bei Klubs mit einem * wurden die Punkte bei der Halbierung abgerundet. Sie werden bei Punktegleichheit am Ende der Saison vorgereiht.

Meister- und Qualifikationsgruppe

Die Top6 aus dem Grunddurchgang spielen in der Meistergruppe wieder jeder gegen jeden um den Meistertitel und die internationalen Startplätze. Die unteren 6 Klubs spielen in der Quali-Gruppe ebenfalls zweimal gegeneinander um Klassenerhalt und die Qualifikation für das Europacup-Play-off. Aufgrund der Reform der UEFA-Bewerbe ab 2021/22 und der daraus entstandenen neuen Eintrittsliste wird der Play-off-Sieger zum zweiten Mal ein Ticket für die Qualifikationsphase der UEFA Europa Conference League anstelle der UEFA Europa League erhalten.

Europacup-Play-off

Nach dem Finaldurchgang haben Meister, Vizemeister, Drittplatzierter der Meisterschaft sowie der Sieger des UNIQA ÖFB Cup ihre internationalen Startplätze fix. Abhängig davon, ob der Cupsieger in der Meisterschaft ebenfalls auf einem internationalen Startplatz landet, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, welche Teams am Europacup-Play-off teilnehmen. Allgemein gilt: Der 6. der Meistergruppe bzw. ebenso die Plätze 9 bis 12 nehmen nicht am Europacup-Play-off teil.

Das Halbfinale im Europacup-Play-off findet Montag, 23. Mai, statt, die beiden Finalspiele Donnerstag, 26. Mai, bzw. das Rückspiel Sonntag, 29. Mai.

Foto: GEPA-ADMIRAL