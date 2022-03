Zwei Runden vor Grunddurchgang-Ende im Feber noch Tabellen-7., hat es Rapid Wien im Finish noch geschafft, um mit zwei Siegen in der Admiral Bundesliga-Meistergruppe zu landen. Vor über 20.000 Zuschauern gelang in einer packenden Partie gegen Austria Klagenfurt im direkten Duell für das Obere Playoff ein 3:0-Sieg. Ironie der Geschehnisse: Wie bereits der TSV Hartberg vor zwei Jahren nach 1:5-Klatsche beim LASK, jubelte auch der Aufsteiger nach einer Niederlage im finalen Match über einen Oberen Playoff-Platz. Und bekam Schützenhilfe von Sturm Graz (2:2 in Ried). Nachfolgend Statements aus beiden Lagern.

Frei nach Peter Pacults Worten..."Rauferei" hat ein Ende...Robert Ljubicic (re.) und Rapid sowie Patrick Greil (li.) mit Austria Klagenfurt haben sich für die Meistergruppe "durchgebissen". Die Kärntner schafften damit als erster Aufsteiger nach Einführung der Playoffs den Sprung ins Obere Playoff.

Ferdinand Feldhofer (Trainer SK Rapid Wien) …über...

...das Erreichen der Meistergruppe: „Die Jungs haben es sich verdient. Ich freu mich für die Truppe. Es war nicht einfach. Seit meiner Ära war wirklich jedes Spiel zu liefern. Sie haben es gut gemeistert. Aber wir sind noch nicht angekommen. Es war ein nächster Schritt, aber mehr ist es dann auch nicht.“



…die Meistergruppe: „Wir freuen uns jetzt auf zehn super Spiele und zwei Derbys. Die Chance auf Europa lebt. Und das ist unser großer Traum.“



Marco Grüll (SK Rapid Wien) zum Erreichen der Meistergruppe und dortige Ziele: „Natürlich wollten wir dieses Ziel erreichen und haben gewusst, dass wir uns das Leben in der ganzen Saison selbst schwer gemacht haben. Aber trotzdem musst du im Endeffekt oben dabei sein. Das ist uns heute gelungen und darauf können wir sicher aufbauen. Nach der Teilung ist wieder alles eng beisammen. Salzburg ist weit vorne, aber von Platz zwei bis Platz sechs ist es eng. Da wollen wir soweit als möglich nach vorne kommen.“

Zimmermann über Rapids Meistergruppen-Ziele: "Wollen Meister werden"

Bernhard Zimmermann (SK Rapid Wien) nach dem Sieg und seinen ersten beiden Bundesliga-Toren: „Ein unbeschreibliches Gefühl. Auf das könnte ich mich gewöhnen, überhaupt wenn die Fans dann immer Zimmermann schreien. Ich versuche einfach nicht viel nachzudenken.“

Der 20-jährige Korneuburger zum Ziel mit Rapid in Meistergruppe: „Wenn es geht, dann wollen wir Meister werden. Die Ziele sind hoch. Wenn man bei Rapid spielt, dann möchte man jedes Spiel gewinnen und dann geht sich das aus.“





Peter Pacult (Trainer SK Austria Klagenfurt)...über...

...Erreichen der Meistergruppe: „Im Moment tu ich mir ein bisschen schwer, weil wir trotzdem heute 0:3 verloren haben. Natürlich freut es mich aber für die Mannschaft und den Klub. Es ist eine tolle Sache. Ich bin schon happy, auch wenn man es mir gerade vielleicht nicht so ansieht. Jetzt hoffe ich, dass wir in diesem oberen Playoff auch ein paar Zuschauer mehr dazubekommen.“

"Kann nicht sein, dass Rapid mit zweitgrößtem Budget am letzten Spieltag raufen muss"



…seine Nerven: „Die letzten zehn Minuten sind schon auf die Substanz gegangen. Auf einmal Führung in Ried. Dann fängt alles zum Arbeiten an.“



…vor dem Spiel verwundert über die Aussagen seines Ex-Vereins , Jetzt haben wir das gewünschte Endspiel´: „Wenn Rapid um Platz sechs kämpfen muss, dann kann irgendwas nicht stimmen, dann muss in der Vergangenheit was passiert sein. Es kann nicht sein, dass Rapid mit dem zweitgrößten Budget am letzten Spieltag raufen muss, dass sie unter die besten Sechs kommen. Für mich war es schon ein bisschen ein eigenartiger Kommentar.“



…vor dem Spiel zum Sommertransfer von Patrick Greil zu Rapid: „Es ist für uns überhaupt kein Thema gewesen, auch wenn es groß dramatisiert wurde. Er ist weit weg von irgendwelchen anderen Gedanken. Er ist ein toller Spieler und beschäftigt sich momentan nur mit sich und mit Austria Klagenfurt.“

Patrick Greil (SK Austria Klagenfurt) nach dem Erreichen der Meistergruppe: „Es löst sehr viel Freude aus. Es ist unglaublich. Auch wenn wir es uns heute im Spiel nicht verdient haben, denke ich, dass wir es uns trotzdem verdient haben, weil wir im Herbst einfach eine sehr gute Saison gespielt haben. Wir spielen nächstes Jahr wieder Bundesliga.“

Der 25-jährige Salzburger auf seinen Transfer zu Rapid angesprochen und die Bedeutung für das heutige Spiel: „Ich habe mich ganz normal vorbereitet. Aber ich habe Anfang der Woche dazu schon alles gesagt. Das Thema interessiert mich momentan nicht, jetzt schauen wir, dass wir feiern.“ Der Klagenfurter Mittelfeldspieler weiter, ob mit Rapid ausgemacht war, dass der Transfer bekannt gemacht wird: „Es war nichts ausgemacht. Aber wie gesagt, es interessiert mich momentan nicht.“

Gemicibasi: "Haben Geschichte geschrieben"

Turgay Gemicibasi (SK Austria Klagenfurt) nach dem Erreichen der Meistergruppe: „Unglaublich. Wir haben Geschichte geschrieben, als erster Aufsteiger, dass wir in die Meistergruppe kommen. Und ich glaube, wir haben es uns über die ganze Saison erarbeitet und auch verdient, auch wenn wir es heute nicht gezeigt haben. (…) Wir sind froh, dass wir durch sind und nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben. Großen Respekt an die Mannschaft und den Trainer.“



Ob es für den SK Sturm Graz, nach der Mithilfe beim 2:2 in Ried, einen Geschenkkorb geben wird: „Da sollten wir uns auf jeden Fall was überlegen.“



Martin Stranzl (Sky Experte): „Es ist bis zum Ende spannend gewesen. Wie wir es uns erhofft haben. Sensationelle Leistung von Austria Klagenfurt. Kann man nicht hoch genug anrechnen.“

Zu Rapid: „Der erste kleine Schritt ist gemacht. Jetzt können sie befreit aufspielen.“

