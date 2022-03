Hinspiel 1:1! Hochspannung für das Rückspiel im Achtelfinale der UEFA-Championsleague zwischen dem FC Bayern München vs. FC Salzburg. LIVE Dienstag ab 21 Uhr im Ligaportal-Ticker! Der deutsche Rekordmeister - in den vergangenen Wochen mit "zwei Gesichtern" - möchte allzugern ein "Feuerwerk" abbrennen in seinem knallroten Fußball-Tempel auf dem Hügel von München-Fröttmaning. Doch auch der österreichische Serienmeister Salzburg ist "heiß", die zumeist blutjungen Bullen sind auf den Geschmack gekommen, nachdem die Jaissle-Elf im Hinspiel lange bis zur 89. Minute mit 1:0 führte. Durch seinen Junior...Adamu!

Doch auch nach dem leidenschaftlichen Fight im Hinspiel am 16. Februar bleiben die Bullen weiterhin "Underdog", rechnen sich allerdings durchaus was aus beim Favoriten vom "Weißwurst-Äquator". Zumal der FC Bayern, bei dem Weltklasse-Keeper und Kapitän Manuel Neuer gegen Salzburg vor seinem Comeback steht, zuletzt zwei "Gesichter" zeigte.

Vorne hui, hinten...weniger gut

Die Performance in den ersten 35 Minuten am Samstag in der Liga gegen Bayer Leverkusen befanden nicht nur aus den eigenen Reihen Protagonisten als "beste Saisonleistung". Bayern schien Bayer nahezu "an die Wand zu spielen", mit sehenswertem "One-Touch-Fußball", doch es stand nur ein 1:0 zu Buche und als ausgerechnet Thomas Müller nach einer Freistoß-Hereingabe der Werks-Elf vom Rhein in seinem 615. Spiel für den FC Bayern (407 in der Bundesliga) sein erstes Eigentor unterlief, zeigten die Münchener ihre andere Seite. Anfällig in der Reste-Verteidigung und Defensive (wie auch schon zuvor beim CL-Match phasenweise in Salzburg und davor in Bochum), mit individuellen Unzulänglichkeiten (Bsp.: der Ex-Salzburger Dayot Upamecano). In den letzten vier Pflicht-Partien kam der "Tor-Express" der Elf vom jungen Chefcoach Julian Nagelsmann ins Stocken und produzierte nicht mehr wie ein Tor pro Match.

Nach der Bochum-Blamage, dem 2:4 beim Aufsteiger, folgte das 1:1 in der Königsklasse beim FC Salzburg (Bayern-Tor: Coman), danach der 1:0-Sieg in Frankfurt (Tor: Sané) und jetzt das 1:1 gegen Bayer Leverkusen (Bayern-Tor: Süle). Und - kaum zu glauben - Torgarant Robert Lewandowski, der auch in Salzburg bei Wöber & Solet abgemeldet war, ist seit drei Pflicht-Partien ohne Torerfolg. Nachdem der 33-jährige Pole in dieser Saison bereits 28 Bundesliga- und stolze 9 Championsleague-Tore erzielte.

🎙️ "Im Hinspiel hat man gesehen, was Salzburg kann, auch mit den Fans im Rücken. Das Spiel ist aber nicht glücklich gelaufen für uns. [...] Aber wir haben Selbstvertrauen, wir wissen was auf uns zukommt und haben Respekt vor Salzburg." #FCBSAL #packmas #UCL pic.twitter.com/JItP2sZ0og — FC Bayern München (@FCBayern) March 7, 2022

Bei den Salzburgern bleibt natürlich abzuwarten, welche Nachwirkungen der Covid-Cluster in den vergangenen Tagen für so ein hochintensives Spiel in der europäischen Eliteklasse haben wird. Das 0:0 beim LASK mit einer "Rest-Elf" am vergangenen Mittwoch sind da ebensowenig ein Maßstab bzw. hat Aussagekraft wie der ungefährdete Liga-Heimsieg am Samstag mit 4:0 gegen Schlusslicht SCR Altach. Immerhin gehen Kapitän Ulmer & Co. mit einem Erfolgserlebnis in die "Championsleague-Challenge" bei Deutschlands Renommierklub von der Isar.

FC Bayern vor Rekord in Königsklasse

Für den sechsfachen CL- bzw. Meistercupsieger ist es "business as usual", der FC Bayern peilt den 20. Viertelfinaleinzug und damit einen Rekord in der Königsklasse an. Salzburg hingegen steht erstmals im Achtelfinale und gilt als ganz klarer Außenseiter. Nach der maximalen Ausbeute der Münchener in der Gruppenphase im Herbst, blieben die erfolgsverwöhnten Müller & Co. in Salzburg allerdings im Wettbewerb erstmals ohne vollen Erfolg.

Doch es ist und bleibt eine Herkules-Aufgabe für die mentalitätsstarken Mozartstädter, die dennoch mit viel Selbstvertrauen zum "Nachbar-Duell" nach München reisen. Im übrigen mit dem Bus. Nach dem 1:1 vor gut drei Wochen lebt am Dienstag die historische Chance. Bereits im Hinspiel verlangten die roten Bullen den Bayern alles ab. Sportdirektor Christoph Freund: "Wir müssen mit riesiger Euphorie und Selbstvertrauen versuchen, das Unmögliche möglich zu machen."

Wöber: "Haben eine Chance, aber ist sauschwer"

Einer der besten Spieler aus einem kompakten Kollektiv war beim ersten Achtelfinal-Duell war Innenverteidiger Maximilian Wöber. Der 24-jährige ÖFB-Teamspieler, der am Samstag per Kopfball das 2:0 erzielte, gewohnt kämpferisch vor dem großen Gegner FC Bayern: "Wir haben gezeigt, dass wir sie an den Rand einer Niederlage bringen können. Wenn wir noch besser unsere Umschaltmomente spielen, haben wir eine Chance." Nachsatz: "Die Bayern werden ein Feuerwerk zünden wollen, wir wissen, dass es sauschwer wird".

Salzburg-Trainer Matthias Jaissle ergänzt : "Wir wissen was auf uns zukommt, ein richtiges Brett." Der 33-jährige Deutsche und jüngste unter den Championsleague-Trainern wird leider noch nicht wieder auf Stürmer Noah Okafor zurück greifen können. Der 21-jährige Schweizer zog sich im Hinspiel bereits nach elf Minuten eine Oberschenkelverletzung zu. Jaissle:" Es hat leider bei Noah nicht gereicht. Oumar Solet und Benji Sesko sind mit dabei. Wir werden noch das Abschlusstraining abwarten, wie die Muskulatur reagiert."

Jaissle: "Wollen uns für geile Saison belohnen"

Die missglückte Generalprobe des FC Bayern wollte der Salzburger Chefcoach nicht überbewerten: "So ein Ergebnis ist total irrelevant. Die Bayern treten sicherlich ganz, ganz selbstbewusst auf. Sie spielen immer noch eine richtig, richtig gute Saison." Ihr Ziel sei es die "Königsklasse" zu gewinnen. "Für sie ist es Pflicht weiterzukommen, für uns ein absoluter Zusatz. Wir wollen uns belohnen für eine geile Saison, dazu sind wir morgen bereit", so Jaissle.

Die Hoffnungen ruhen dabei auch auf Karim Adeyemi. Der 19-fache Saisontorschütze hat gerade noch vor dem Königsklassen-Match in seiner Geburtsstadt München seine "Ladehemmung" beendet und erstmals im Jahr 2022 getroffen. Per Elfmeter, womit der 20-Jährige weiter auf seinen ersten Treffer aus dem Spiel heraus wartet. Morgen wäre für das "Münchener Kindl" ein sehr guter Zeitpunkt...!

Jaissle über Neuer-Comeback: "Werden trotzdem versuchen, aufs Tor zu schießen!"

Zumindest ein Tor ist in München - vor erlaubten 25.000 Zuschauern - nötig, um die Sensation zu schaffen und einen "Bayern-Bann" aus rot-weiß-rot Sicht zu brechen. Bisher hat der deutsche Rekordmeister alle fünf Heimspiele gegen Klubs aus Österreich gewonnen und dabei 15 Tore erzielt (3 Gegentreffer). Gegen die Offensivkraft Salzburgs wird sich diesmal wieder Manuel Neuer stellen. Nach seiner Innenmeniskus-Operation am 6. Februar meldete sich der Kapitän für das Salzburg-Duell fit. "Wir werden trotzdem versuchen, aufs Tor zu schießen. So groß sollte der Respekt nicht sein, auch wenn er der beste Tormann der Welt ist", stellte Jaissle klar.

Das sieht auch sein Gegenüber - Philipp Köhn- so: "Er ist in der Weltspitze ganz vorne dabei, natürlich schaut man hinauf zu ihm, pickt sich Sachen raus. Morgen steht das aber nicht im Vordergrund, sondern nur, dass wir das Weiterkommen erreichen. Das wird eine Challenge vorne wie hinten."

Nach einem Regenerationstag am Sonntag machten sich die roten Bullen am Montagmittag auf den Weg nach München, absolvierten in der Allianz Arena nach 18 Uhr das Abschlusstraining. Jaissle, in seiner Premierensaison als Proficoach vielleicht schon jetzt der erfolgreichste Trainer der Vereinshistorie (Punkteschnitt 2,40 und damit in Front), will die Aufgabe möglichst locker angehen. "Wir verspüren keinen Druck, sondern nur Vorfreude. Wir stehen mit unserer jungen Mannschaft erstmals in der Geschichte des Clubs in einem Achtelfinale und haben im Hinspiel eine klasse Leistung gezeigt", betonte er. "Da haben wir sie richtig geärgert, haben gezeigt, zu was wir mit unserer Art von Fußball imstande sind."

"Dann hauen wir wieder einen raus"

Entgegen kommt Salzburg auch, dass sich die personelle Situation nach dem Corona-Cluster endgültig entspannt hat. Im Mittelfeld kehrten gegen Altach Mohamed Camara und Nicolas Seiwald in die Startelf zurück. Der so wichtige Außenverteidiger Rasmus Kristensen wurde am Samstag nach einem Kopfzusammenstoß mit LASK-Spieler Thomas Goiginger am vergangenen Mittwoch geschont und meldete sich fit für den "Kracher" in München.

Vor dem Jaissle Optimismus verbreitet, selbst gegen die "wahrscheinlich beste Mannschaft der Welt": "Dann hauen wir wieder einen raus."

Foto: Ligaportal & FC Salzburg via Getty