Nach eingehender Analyse des Admiral Bundesliga-Grunddurchgangs - wie es in einer Klub-Aussendung lautet - nimmt der TSV Egger Glas Hartberg einen Trainerwechsel vor. Der bisherige Cheftrainer Kurt Russ wird mit sofortiger Wirkung freigestellt. Seit Sommer hatte der 57-jährige Langenwanger diese Position inne und erreichte in 27 Pflichtspielen neun Siege, sieben Remis und elf Niederlagen. Der TSV liegt derzeit auf Platz 10 und gastiert kommenden Samstag zum Quali-Gruppenstart beim SCR Altach. Der Vorsprung auf den Tabellenletzten beträgt aufgrund der Punkteteilung nur noch fünf Punkte.

Ab sofort übernimmt Klaus Schmidt (Foto) den Cheftrainer-Sessel in der Oststeiermark. Der 54-jährige Grazer und erfahrene Bundesliga-Trainer, der in der vergangenen Saison im späten Frühjahr für fünf Spiele "Feuerwehrmann" beim FC Flyeralarm Admira war, unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2023 und leitet morgen bereits das Mannschaftstraining der Blau-Weißen.

Geschäftsführer und Sportdirektor Erich Korherr zum Trainerwechsel: "Die Entscheidung, sich von einem Trainer trennen zu müssen, ist immer schmerzhaft. Kurt Russ hat die Mannschaft im Sommer in einer schwierigen Phase übernommen. Der Einzug in das Halbfinale im Cup und die Siege gegen große Mannschaften im Herbst waren tolle Erfolge. Leider ging die Entwicklung in den vergangenen Wochen und Monaten nicht in die gewünschte Richtung. Ein Aufwärtstrend war nicht zu erkennen, weshalb wir uns für einen Trainerwechsel entschieden haben.

Wir möchten uns bei Kurt, der bis zum letzten Tag immer alles gegeben hat, für seinen Einsatz herzlich bedanken und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft. Klaus Schmidt passt zum TSV Hartberg wie die Faust aufs Auge. Ein erfahrener Mann, der auf sein Engagement brennt. Wir sind davon überzeugt, dass wir damit den nötigen Impuls setzen können, um das Ziel Klassenerhalt schnellstmöglich zu erreichen."

SKY-Experte Schmidt übernimmt von Russ

Cheftrainerin Klaus Schmidt: "Ich bin sehr stolz Trainer vom TSV Hartberg zu sein. Hartberg ist ein Verein, der sich in der Bundesliga super etabliert hat. Ich freue mich ein Teil davon zu sein und möchte den Klub, gemeinsam mit den Verantwortlichen, weiterentwickeln und einen Schritt nach vorne machen!"

Fotos: Harald Dostal/sport-bilder.at + Richard Purgstaller.