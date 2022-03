Wenn am kommenden Samstag Klaus Schmidt sein Trainer-Comeback in der Admiral Bundesliga und zugleich Debüt für seinen neuen Klub TSV Hartberg im Ländle bei Schlusslicht SCR Altach gibt, werden mehr Frauen als üblich in die Cashpoint-Arena kommen. Anlässlich des heutigen Weltfrauentags, der jährlich am 8. März begangen wird, lädt der SCR Altach alle Frauen zum Heimspiel gegen den Tabellenzehnten aus der Ost-Steiermark ein. Im Ligaportal-Liveticker ab 17 Uhr!

Im Bild: SCRA-Spielerin Briana Woodall und Altachs Bundesliga-Profi Stefan Haudum, der 27-jährige Eferdinger und Ex-LASKler

Noch mehr als sonst stehen am heutigen Tag die Frauen im Fokus. Wie der SCR Altach in seiner heutigen Presseaussendung bekräftigt, pflege man selbstverständlich auch bei den Vorarlbergern diesen Ehrentag. Umso mehr würde es die Rheindorfer freuen, am Wochenende auch möglichst viele weibliche Unterstützerinnen in der CASHPOINT Arena begrüßen zu können.

Deshalb gilt ab sofort folgende Aktion: Gratis-Tickets für die Nord- oder Südtribüne!

Jede Frau hat ab sofort die Möglichkeit, sich im SCRA Office ein kostenloses Ticket für die Nord- oder Südtribüne abzuholen. Dieses Angebot gilt sowohl für den Vorverkauf im SCRA-Office und am Samstag an den Tageskassen. Wie der Klub bekundet, kann die Aktion leider nicht Online angeboten werden.

Heute am Weltfrauentag und auch sonst jeden Tag: 𝑬𝒊𝒏 𝑯𝒐𝒄𝒉 𝒂𝒖𝒇 𝒅𝒊𝒆 𝑭𝒓𝒂𝒖𝒆𝒏! 👩🏼🖤



Wir laden alle Frauen zu unserem Heimspiel gegen den @tsv_hartberg ein: Kostenlose Tickets ab sofort im SCRA Office oder an den Tageskassen.



ℹ️ https://t.co/gCbzD6YyJt pic.twitter.com/18v9LW4jgp — SCR Altach (@SCRAltach) March 8, 2022

Keine Maskenpflicht mehr - Sitzplätze solange Vorrat reicht

Aufgrund der begrenzten Anzahl an Sitzplätzen empfehlen die Altacher allen, die sich einen Sitz sichern möchten, den Vorverkauf im SCRA Office zu nützen.

Wie in beinahe allen anderen Lebensbereichen sind am vergangenen Wochenende auch die Maßnahmen beim Stadionbesuch aufgehoben worden. Ab sofort entfällt sowohl die Kontrolle des Grünen Passes als auch die Maskenpflicht im Stadion.

CASHPOINT SCR Altach vs. TSV Hartberg

Samstag, 12.03.2022, 17:00 Uhr

CASHPOINT Arena, Altach

Foto: SCR Altach