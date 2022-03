Fünf intensive Spiele in der Meistergruppe und ein Uniqa-ÖFB-Halbfinal-Kracher gegen den österreichischen Serien-Cupsieger und -Meister FC Red Bull Salzburg! In der Lavanttal Arena ist in den kommenden Wochen einiges los beim Wolfsberger AC, der seit Einführung der Punkte-Teilung Dauergast im Oberen Playoff ist. Damit die "Wölfe" auch jede Menge Rückendeckung erhalten, haben sich die Kärntner für das bevorstehende "Salzburg-Doppel" zwei Aktionen einfallen lassen.

Rassige Szenen wie hier zwischen Salzburgs Brenden Aaronson und WAC-Abwehrspieler Dominik Baumgartner versprechen auch die Saison-Duelle Nr. 3, 4 & 5 im weiteren Frühjahr zwischen Wölfen & Bullen.

In den vergangenen beiden Saisonen war der Stadionbesuch, wenn überhaupt, nur eingeschränkt möglich. Seit vergangener Woche dürfen bei Heimspielen in der Lavanttal Arena auch wieder Stehplätze angeboten werden. Aus diesem Grund gibt es beim Cup-Halbfinale gegen Red Bull Salzburg alle Stehplatzkarten um nur € 10,-.

Außerdem haben alle Schulen die Möglichkeit, gratis zu diesem ÖFB-Cup-Halbfinal-Highlight in die Heimstätte des Liga-Dritten zu kommen. Anmeldungen für die Schul-Aktion sind ausschließlich über Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! möglich.

Tag der Fußballvereine

Der Nachwuchs- und Amateurfußball hatte es in den vergangenen zwei Jahren Pandemie besonders schwer und deshalb hat sich der RZ Pellets WAC in Kooperation mit dem Kärntner Fußballverband (KFV) eine besondere Aktion einfallen lassen.

Beim ersten Heimspiel in der Meistergruppe gegen den FC Red Bull Salzburg am Sonntag, 20. März, lädt der Wolfsberger AC gemeinsam mit dem KFV alle sportbegeisterten Spieler, Trainer und Funktionäre der Kärntner Fußballvereine in die Lavanttal Arena ein. Interessierte Vereine können sich unter Angabe des Vereinsnamens, Kontaktperson (vollständiger Name und Telefonnummer) und der Anzahl der benötigten Karten an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! ihre kostenlosen Tickets sichern.

Foto: FC Red Bull Salzburg via Getty