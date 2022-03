Nach dem Einzug des SK Rapid Wien im Finish in die Meistergruppe der ADMIRAL Bundesliga gibt es auch wirtschaftlich gute Nachrichten bei den Grün-Weißen zu vermelden. Ab sofort können die Hütteldorfer auf die bekannte österreichische Marke ZGONC als offiziellen Teampartner zählen. Das Privat- und Traditionsunternehmen hat einen Vertrag bis Juni 2024 unterzeichnet und wird nun verstärkt in Verbindung mit dem derzeit Tabellenfünften zu sehen sein.

Neuer Teampartner "ZGONC" in der "Rapid-Familie" (v.l.n.r.) Christoph Peschek (GF Wirtschaft, SK Rapid), Michael Dockal (GF/General Manager, ZGONC), Robert Einsiedl (Leitung Marketing, ZGONC) sowie Christoph Schmidt (Direktor Sales, SK Rapid) bei der Präsentation der Teampartnerschaft im Allianz Stadion.

Die Werbeleistungen beziehen sich in erster Linie auf die SMD-Bande im Allianz Stadion als auch auf die digitalen Kanäle der Hütteldorfer (Social Media, Newsletter). Auch im Eventbereich wird es Unterstützung geben, so dürfen sich die Mitglieder des SK Rapid Business Club beispielsweise künftig auf die Netzwerkveranstaltung „SK Rapid Doppelpass presented by ZGONC“ freuen, bei der bereits der auch noch heute überaus populäre Skistar Hans Knauß als Key Note Speaker fixiert wurde.

Christoph Peschek, Geschäftsführer Wirtschaft des SK Rapid, zum neuen Teampartner: „Ich freue mich sehr, dass wir ab sofort mit ZGONC ein heimisches Traditionsunternehmen in der großen grün-weißen Rapid-Gemeinschaft als Teampartner begrüßen dürfen. Die Corona-Pandemie hat uns allen viel abverlangt und die Folgen werden wir wohl noch einige Zeit spüren, weshalb wir uns umso mehr freuen, wenn gerade in diesen herausfordernden Zeiten jemand Farbe bekennt. Allein dieser Schritt zeigt, dass ZGONC und der SK Rapid auf Basis ihrer Tradition sowie Werte hervorragend harmonieren und dies sicherlich auch viele Rapid-Fans schätzen werden."

"Vertreten selben Werte wie Rapid"

Auch Michael Dockal, Geschäftsführer der ZGONC Handel GmbH, sieht einen großen Mehrwert in der Partnerschaft: „Wir haben uns dazu entschlossen, unsere Partnerschaft mit Rapid zu verstärken, da wir als österreichisches Privat- und Traditionsunternehmen dieselben Werte wie der österreichische Rekordmeister vertreten. Seit 65 Jahren steht für uns das Team im Vordergrund, weil wir wissen, dass wir nur gemeinsam Höchstleistungen erbringen können. Natürlich spielt auch unser 12ter Mann, der Kunde, eine unglaublich wichtige Rolle. Durch das Feedback unserer Kundinnen und Kunden und unseren Drang jeden Tag ein Stück besser zu werden, konnte sich ZGONC in nun mehr 65 Jahren, zum echten Fachgeschäft Österreichs für Werkzeuge, Maschinen, Bau- und Gartengeräte entwickeln. Wir sind stolz und dankbar für das Vertrauen unserer Kundinnen und Kunden und freuen uns auf die nächsten 65 Jahre und die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem SK Rapid Wien."

Foto: SK Rapid