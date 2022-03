Zum Ende der Pressekonferenz nach dem Championsleague-Achtelfinal-Rückspiel zwischen dem FC Bayern München und FC Salzburg bat FC Bayern-Pressesprecher Dieter Nickles zur obligatorischen "Letzte Frage, bitte". Daraufhin wollte Ligaportal von FC Bayern-Chefcoach Julian Nagelsmann wissen, wie weit ihn bei allem Glanz über die Münchener Macht-Demonstration beim 7:1 Kjærgaards Klassetor als Gegentreffer beim Comeback von Weltklasse-Torhüter Manuel Neuer ärgerte? Und ein "Zeugnis" für Rechtsbeiner Thomas Müller, der seinen Tor-Doppelpack mit links erzielte und sogar selbst auf den Weg brachte.

Weiß-Blauer Himmel im Freistaat Bayern tagsüber vor dem Dienstag-Match in der Königsklasse. Nach einem strahlenden Tag, "lachte" auch abends die Sonne für den deutschen Rekordmeister. Nachdem beim erfolgsverwöhnten FC Bayern durchaus in den vergangenen Wochen auch die ein und andere dunkle Wolke ob der schwangenden Leistungen und Defensiv-Defiziten aufgetaucht war.

Bayerns "Benchmark" - 20. Viertelfinal-Teilnahme in Championsleague

Mit dem 7:1 über den österreichischen Serienmeister schossen sich Robert Lewandowski und Co. den "Frust von der Seele", nachdem die Nagelsmann-Elf im Hinspiel in Salzburg gar gegen den Underdog aus der Mozartstadt beim 1:1 am Rande einer Niederlage stand. Doch dann diese sportliche Antwort "Bayern like"...getreu dem "Mia san mia". Gegen "corona-gebeuelte Bullen" produzierte die in den vergangenen Wochen noch stagnierende Torfabrik von der Isar diesmal eifrig wie im Tor-Rausch. Vergleichbar dem 8:2-Viertelfinal-Sieg in der Saison 2019/2020 gegen den FC Barcelona. Am Ende stand der 20. Aufstieg in das Championsleague-Viertelfinale - das sucht seines gleichen in Europa.

Klar, dass auch Chefcoach Julian Nagelsmann (Foto: SID) hernach bester Laune war und sich mit sonnigem Gemüt auf der Pressekonferenz in gewohnt gelassener und detaillierter Art stellte.

Ligaportal: Torhüter Manuel Neuer wird sich bei seinem Comeback womöglich über das Gegentor ärgern. Sie auch? Und noch zu Thomas Müller. Der Rechtsbeiner erzielte seinen Doppelpack mit links und fädelte seine Tore sogar selbst ein...was gibt der `Lehrer Nagelsmann´ dem `Schüler Müller´ für eine Note?

Nagelsmann über Müller: Sehr gut. Er hat uns insgesamt eine gute Ruhe im Spiel gegeben. Einer, der das Spiel beschleunigt, auch den ein und anderen Risikopass zu spielen beschleunigt. Er hat gute Positionen gemacht, auch Coaching mit Lewy (Anm.: Robert Lewandowski) was die Anspiele betrifft. Das hat er sehr, sehr gut gemacht.

Zumindest der eingewechselte Maurits Kjærgaard hatte sein persönliches, historisches Erfolgserlebnis: der 18-jährige Däne zog mit links ab, traf ins linke Kreuzeck und ließ bei seinem strammen Schussball Weltklasse-Torhüter Manuel Neuer keine Abwehrchance.

Kjaergaards Ehrentor für Nagelsmann ein "sehr schönes"

Nagelsmann zum Salzburger Tor vom dänischen Youngster Maurits Kjærgaard: Ergebnistechnisch hat mich das Gegentor nicht so gestört. Die Entstehung schon, weil ich vorher bei der Einwechslung Dinge angesprochen habe, die nicht 100-prozentig so gemacht wurden in der Situation. Grundsätzlich ist eine Regel, dass man als Sechser keinen Einwurf macht. Weil dann eine Position, die sehr entscheidend ist beim Einwurf, nicht besetzt ist. Der Nachteil beim eigenen Einwurf ist, dass dann immer ein Spieler weniger auf dem Feld ist wie beim Gegner.

Von dem her sollten zumindest die relevanten Positionen besetzt sein. Aber man kann immer das ´Haar in der Suppe´ suchen. Ist wahrscheinlich notwendig als Bayern München-Trainer, dass man trotzdem versucht alle möglichen Dinge zu verbessern. Doch es war ergebnistechnisch nicht so schlimm. Für den Gegner ist es trotzdem ein Stück weit angenehmer, noch ein Tor zu schießen. Was dazu noch ein sehr schönes war.

Foto Kjærgaard: FC Red Bull Salzburg via Getty.