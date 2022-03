Was haben der FC Salzburg und LASK gemeinsam? Beide Klubs sind die letzten verbliebenen ÖFB-Klubs im UEFA-Achtelfinale. Nachdem die covid-cluster-gebeutelten roten Bullen gestern in der Königsklasse beim FC Bayern "unter die Räder kamen", ausschieden, halten international noch die Linzer die "rot-weiß-rote Fahne" hoch. Und: reisen ebenfalls zum UEFA-Auswärts-Spiel statt mit Flieger per Bus! Bevor der sich heute auf die 250 km nach Prag für das Conference-League-Hinspiel bei Slavia - morgen ab 18:45 Uhr im LIVETICKER - begab, äußerten sich Chefcoach Andreas Wieland & Spieler Jan Boller gegenüber Ligaportal.

LASK-Chefcoach Andreas Wieland (oberes Foto)...über...

...Chancen auf dem LASK-Lieblings-Terrain, internationalem Parkett, gegen Slavia Prag: International ist es im Herbst gut gelaufen. Es wird eine sehr schwierige Partie gegen den Tabellenführer und amtierenden Meister aus Tschechien. Wir werden alles daran setzen, dass wir eine gute Ausgangslage für das Rückspiel haben.

...ist "X" eine gute Ausgangs-Position: Ein Sieg ist eine bessere!"

...ob abgeschaffte Auswärtstor-Regel Rolle spielt: Grundsätzlich nicht. Es gilt möglichst lange das Spiel für das Rückspiel offen zu halten. Dass jedes Gegentor, das wir kassieren würden, für uns natürlich schlecht wäre und im Umkehrschluss müssen wir - und das zieht sich jetzt schon in der Saison durch - aus unseren Torchancen, die wir zahlreich vorfinden, auch was Zählbares raus holen.

...das erste "Studium" über Slavia Prag, wie Gegner einzuschätzen: Sehr kampfbetont, sehr robust, sehr direkter Zug zum gegnerischen Tor in Ballbesitz. Gute Umschaltmomente. Sie sind gegen den Ball sehr Mann-orientiert. Es wird knifflig werden da gute Lösungen zu finden.

...Slavia LASK-ähnliches System spielt: Ich denke schon, dass es Parallelen gibt. Den direkten Zug zum gegnerischen Tor, relativ schnörkellos mit viel Speed, viel Dynamik und viel Intensität. Gegen den Ball ist es doch ein Stück weit anders. Wir versuchen beim Ball führenden Überzahl herzustellen. Sie versuchen die direkten Duelle zu gewinnen.

...Stimmen aus Prag, dass LASK nicht ernstgenommen wird: Ich glaube, dass der LASK in der Vergangenheit oft damit konfrontiert worden ist, aufgrund Österreicher zu sein, schmaler gemacht wurde als man ist. Ich glaube, dass wir absolutes Potential haben, Slavia zu ärgern. Nochmal...wir spielen gegen den tschechischen Tabellenführer. Das ist keine leichte Aufgabe. Aber Möglichkeiten gibt es immer.

...die personelle Situation: Sascha Horvath und Andreas Gruber sind krankheitsbedingt nicht dabei. Marko Raguž wird auch aus Verletzungsgründen nicht im Kader sein.

...die drei Ausfälle auch beim Rückspiel (Anm.: in einer Woche Do., 17.03., 21 Uhr, NV Arena St. Pölten) fehlen: Marko hat leichte Problem, doch es ist nichts Gravierendes. Krankheitsbedingt ist immer schwer eine Prognose zu erstellen. Ich denke, dass alle drei beim Rückspiel wieder ein Thema sein werden.

Der deutsche LASK-Abwehrspieler Jan Boller (Foto, im Duell mit Patrick Greil von Austria Klagenfurt)...über...

...LASK-Chancen im Achtelfinale: Wenn wir unser Spiel durchziehen, haben wir gute Chancen. Gerade international haben wir schon gute Leistungen gezeigt, dass uns die Spiel in der Woche gut liegen. Jetzt gilt es die Serie, die wir uns aufgebaut haben, weiter durch zu ziehen. Wenn wir unser Spiel auf den Platz bringen, haben wir gute Chancen, die Punkte mit nach Linz zu bringen.

...erste Studien über Gegner und hat Ex-LASK-Spieler Mads Madsen schon mal angerufen und was erzählt: Er hat noch nicht angerufen. Wir haben uns heute noch ein paar Szenen angeschaut. Wir fokussieren uns trotzdem auf unser Spiel und müssen das durchziehen. Ich glaube wir haben auch gezeigt, dass wenn wir unser Spiel über die gesamte Spielzeit durchziehen, Chancen haben.

...Slavias Stärken: Definitiv auch im Umschaltspiel. Sie arbeiten auch als Kollektiv sehr gut. Da gilts - und das fängt vorne beim Stürmer an und hört hinten beim Torwart auf - dass wir da den Gegner unten weg verteidigen und unser Spiel auf den Platz bringen, unsere Chancen nutzen. Ich bin mir sicher, dass wir uns da wieder einige heraus spielen werden.

...Zusatz-Motivation, dass angeblich zu hören war, Slavia nehme LASK nicht ernst: Jedes Team hat es verdient im Achtelfinale mitzuspielen. Wir haben in den vergangenen Spielen international und auch jetzt in der Liga im Frühjahr gezeigt, dass wir nicht zu unterschätzen sind. Dass wir zurecht ins Achtelfinale gehören und man uns zu keiner Zeit abschreiben darf.

Mit Anlaufstelle für Fans kehrt LASK zurück in die Landeshauptstadt.

Um 19:08 Uhr war es am Dienstagabend so weit: HYPO OÖ Generaldirektor Mag. Klaus Kumpfmüller als Gastgeber eröffnete, gemeinsam mit LASK-Präsident Dr. Siegmund Gruber, den HYPO LASK Corner auf der Landstraße 38.

Mit diesem Standort in Linz macht der LASK - nach dem Auszug ins Ausweichquartier in Pasching - den ersten Schritt zurück in die Landeshauptstadt. Es ist ein Vorgeschmack auf die Stadioneröffnung im Februar 2023, mit der die Schwarz-Weißen endgültig wieder in ihre angestammte Heimat zurückkehren werden. Wie die Linzer in einer Presseaussendung bekräftigten, beweise die HYPO Oberösterreich als Premium Partner des LASK mit dieser Kooperation erneut ihren innovativen Ideenreichtum, mit dem sie LASK-Fans einen Mehrwert bieten.

So ist der HYPO LASK Corner eine zentrale Anlaufstelle für alle LASK-Fans und wird als Ticketing- und Service-Center fungieren. Auch Produkte aus dem Fanshop werden dort verkauft. Die Fanshop Erlöse der Eröffnung werden von der HYPO Oberösterreich und dem LASK verdoppelt und gehen als Spende an den Nachwuchs des LASK Frauenfußball.

