Für den SCR Altach, der am Samstag zum Quali-Gruppen-Start den TSV Hartberg empfängt - ab 17 Uhr im Ligaportal-Liveticker - kommt es in diesen Wochen knüppeldick. Nicht nur, dass die Vorarlberger neben der roten Laterne eine monatelange Unserie in der Admiral Bundesliga mitschleppen, hat die Elf um Neo-Chefcoach Ludovin Magnin auch noch Verletzungspech. Nachdem der Schweizer selbst dieser Tage erkrankte, hat es Linksverteidiger Nosa Iyobosa Edokpolor im Samstag-Spiel bei RB Salzburg arg erwischt: Teilriss des Außenbandes!

Der 25-jährige, gebürtige Nigerianer mit österreichischem Pass zog sich bei der 0:4-Auswärtsniederlage in Salzburg in der 90. Minute einen Teil-Riss des Außenbandes im linken Knie zu. Das gab der SCR Altach via Twitter bekannt. Edokpolor, der vom Linzer Spielerberater Max Hagmayr betreut wird und beim SCRA noch Vertrag bis Juni 2024 hat, war bei einem Abwehrversuch unglücklich im Rasen hängen geblieben und verdrehte sich dabei das Knie.

𝐕𝐞𝐫𝐥𝐞𝐭𝐳𝐮𝐧𝐠𝐬𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞 ‼️

ℹ️ https://t.co/9ZAVCj5tUK



Nosa Edokpolor zog sich im Spiel gegen @RedBullSalzburg einen Teil-Riss des Außenbandes im linken Knie zu und wird mehrere Wochen ausfallen.



👍🏻 Alles Gute Nosa, wir wollen dich bald wieder am Platz sehen! pic.twitter.com/bDo5Kj5IhC — SCR Altach (@SCRAltach) March 9, 2022

Die Altacher hoffen, dass der Abwehrspieler, der früher auch bei den Zweitligisten FC Blau-Weiß Linz und SV Horn unter Vertrag stand, im Saison-Finish wieder zur Verfügung stehen wird. In der aktuellen Spielzeit absolvierte Edokpolor 17 Liga-Einsätze für den SCR Cashpoint Altach und steuerte zwei Assists bei.

Foto: SCR Altach