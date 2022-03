Am Sonntag startet die Elf von Chefcoach Ferdinand Feldhofer mit dem Gastspiel bei SK Austria Klagenfurt in die Meistergruppe der ADMIRAL Bundesliga - ab 14:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER! Und das gemeinsam mit einem "Neuzugang": spusu ist ab sofort neuer Premiumpartner des SK Rapid! Weiters vermelden die Hütteldorfer die Vertragsverlängerung von Abwehrspieler Martin Moormann.

V.li.: Zoran Barišić, Martin Moormann, Dipl.-Ing. Franz Pichler (Geschäftsführer & Eigentümer spusu), Christoph Peschek und Ferdinand Feldhofer.

Die österreichische Mobilfunkmarke hat einen Vertrag bis Juni 2025 abgeschlossen und wird mit dem passend in grün gehaltenem Logo am Rücken auf den Trikots der Profimannschaft vertreten sein. Weitere Werbeleistungen betreffen unter anderem die Print-Produkte der Grün-Weißen (Stadionzeitung, Magazin) sowie die digitalen Kanäle (Newsletter) und die SMD-Bande im Allianz Stadion.

Christoph Peschek, Geschäftsführer Wirtschaft des SK Rapid, zur neuen Premiumpartnerschaft: „Es freut mich sehr, der großen Rapid-Gemeinschaft heute eine besonders erfreuliche Nachricht übermitteln zu dürfen! Wir freuen uns, dass uns gerade jetzt – trotz Pandemie und wirtschaftlicher Herausforderungen für ganz Österreich – österreichische Unternehmen den Rücken stärken und die Rapid-Tugenden Gemeinschaftssinn und Zusammenhalt in den Mittelpunkt stellen. Mit spusu begrüßen wir ab sofort eine innovative, beliebte und schnell wachsende heimische Marke als Premiumpartner in der Rapid-Familie. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit bis zumindest Juni 2025, die insbesondere durch die Präsenz auf den Trikots in ganz Österreich sichtbar sein wird und den gemeinsamen, partnerschaftlichen Weg in Grün-Weiß."

Dipl.-Ing. Franz Pichler, Geschäftsführer und Eigentümer von spusu, über die neue Partnerschaft: „Die junge und innovative Mobilfunkmarke spusu und der Wiener Traditionsverein SK Rapid Wien haben weit mehr gemeinsam als ein grünes Logo: Die Verbundenheit zu den Fans bzw. Kundinnen und Kunden ist wohl eine der größten Gemeinsamkeiten, die die beiden österreichischen Marken verbindet. spusu ist der am schnellsten wachsende Mobilfunkanbieter Österreichs und stolz auf seine Community, denn spusu Kundinnen und Kunden sind erfahrungsgemäß wahre spusu Fans, was eine ehrliche und lange Beziehung auf Augenhöhe ermöglicht und unterstützt. Auch der SK Rapid ist für seine enge Beziehung zu den Fans bekannt und fördert die Fangemeinschaft wo immer es geht. Wir sind uns daher sicher, dass die gemeinsamen Werte der Grundstein für eine erfolgreiche Partnerschaft sind.“

Defensiv-Talent Martin Moormann verlängert bis 2025

Derweil laufen auch die Kaderplanungen beim SK Rapid für die kommende Saisonen weiter auf Hochtouren. Nach den Vertragsverlängerungen von Moritz Oswald und Stürmer Bernhard Zimmermann hat nun ein weiterer Youngster, welcher in dieser Saison den Durchbruch in der Bundesliga-Mannschaft geschafft hat, sein Arbeitspapier beim SK Rapid verlängert. Defensivallrounder Martin Moormann prolongiert seinen im Sommer auslaufenden Vertrag vorzeitig bis Sommer 2025.

Martin Moormann stammt aus dem Nachwuchs des SV Sierndorf im niederösterreichischen Weinviertel. Über den SV Horn wechselte der gebürtige Stockerauer im Sommer 2014 in die Nachwuchsabteilung von St. Pölten. In der niederösterreichischen Landeshauptstadt durchlief er gemeinsam mit Leo Greiml die gesamte Akademieabteilung, ehe das Duo im Sommer 2018 nach Hütteldorf wechselte.

Mit den grün-weißen Youngsters feierte der mittlerweile 20-Jährige große sportliche internationale Erfolge. Neben dem Gewinn des U19 Ruhr-Cups in Dortmund im Sommer 2018, führte Martin Moormann die U19-Auswahl von Rapid zwei Jahre später beim prestigeträchtigen Hallenturnier in Sindelfingen, dem Mercedes-Benz JuniorCup, als Kapitän zum Turniererfolg. Bei Rapid II avancierte der Niederösterreicher zum absoluten Leistungsträger, hatte aber immer wieder mit Verletzungen und Rückschlägen zu kämpfen.

Innerhalb einer Woche drei Debüts auf hochwertigen Fußball-Bühnen

In der abgelaufenen Spielzeit absolvierte der Defensivspieler daher nur fünf Einsätze in der zweithöchsten österreichischen Spielklasse. Gänzlich anders und erfreulicher verlief die diesjährige Saison für den mehrfachen Nachwuchs-ÖFB-Teamspieler. Innerhalb von einer Woche feierte Martin Moormann im Herbst 2021 sein Bundesliga-, Europacup- und ÖFB-Cup-Debüt. Unter Cheftrainer Ferdinand Feldhofer stand er, bis auf das Auswärtsspiel gegen Sturm Graz, in jeder Begegnung in der Startformation. Derzeit hält der Youngster bei wettbewerbsübergreifenden 16 Pflichtspieleinsätzen für die Profimannschaft des SK Rapid.

Geschäftsführer Sport Zoran Barišić über die Vertragsverlängerung: „Martin Moormann ist ein Spieler, der in der Vergangenheit immer wieder mit Rückschlägen zu kämpfen hatte, aber auch immer wieder bewiesen hat, dass er stärker zurückkommen kann. Deshalb freut es mich persönlich sehr, dass wir mit `Morli` ein weiteres Eigengewächs an den Verein binden konnten, der zudem noch ein enormes Entwicklungspotential hat. Er hat bereits jetzt bewiesen, dass er trotz seines noch jungen Alters Drucksituationen auf nationaler als auch internationaler Ebene standhalten kann. An dieser Stelle muss ich auch noch einmal ein Lob an unsere Scoutingabteilung und unseren sportlichen Leiter Rapid II, Akademie und Nachwuchs Willi Schuldes aussprechen, die im Sommer 2018 mit Leo Greiml und Martin Moormann zwei großartige Spieler für den SK Rapid verpflichtet haben.“

Martin Moormann zu seiner Vertragsverlängerung: „Das letzte Jahr hat mir gezeigt, wie schnell es im Fußball gehen kann. Im vergangenen Sommer war es für mich, nach all diesen vielen Verletzungen, überhaupt nicht absehbar, dass ich im Herbst zu meinen ersten Profieinsätzen kommen werde. Umso mehr weiß ich das alles zu schätzen, ich bin sehr dankbar für das Vertrauen, welches mir tagtäglich vom Cheftrainer, dem Trainerteam und den Vereinsverantwortlichen entgegengebracht wird. Für mich hat sich im Herbst ein Kindheitstraum erfüllt, bei meinem Lieblingsverein, die ersten Einsätze im Profifußball zu absolvieren. Deshalb bin ich sehr glücklich über die Vertragsverlängerung und das meine Reise mit dem SK Rapid nun mindestens drei Jahre weiter gehen wird. Ich stehe noch am Anfang meiner Karriere, möchte aber gemeinsam mit der Mannschaft in Zukunft maximal erfolgreich sein, diesem Ziel werde ich weiterhin alles unterordnen und auf dem Platz immer alles geben.“

Foto: SK Rapid