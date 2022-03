4 Teams, 2 Spiele, 1 Ausschluss (Altachs Thurnwald), 2 (Hand-Elfer-)Treffer, 1 Torschütze...so die Bilanz zum Start des Finaldurchgangs der Quali-Gruppe in der Admiral Bundesliga am Samstag. Wo in den Duellen zwischen dem FC Admira vs. SV Ried (2:0) und SCR Altach vs. TSV Hartberg (0:0) gerade mal zwei Tore zu Buche stehen, die obendrein beide aus Hand-Elfmetern resultierten...und von einem Torschützen: Roman Kerschbaum! Der über einen Elfmeter meinte: "Einer der schlechtesten, die ich je geschossen habe!" Dazu noch Kritik aus dem Ländle an Damir Canadi. Doch lesen Sie selbst - nachfolgend die Samstag-Statements.

Die Panther mit Abwehrspieler Bauer gegen die Wikinger und Stürmer Nene diesmal oben auf...die Herzog-Elf revanchierte sich für die Herbst-Heimniederlage gegen die SV Ried.

Doppel-Elfer-Torschütze Roman Kerschbaum (FC Admira)...über...

seine beiden Elfmeter: „Der erste war ganz souverän, der zweite war einer der schlechtesten Elfmeter, die ich je geschossen habe in meinem Leben, aber er war drin, das zählt. Heute war ich der Glücklichere.“



...das Spiel: „Die Leistung heute war sehr gut von uns, wir haben uns aber nicht frühzeitig belohnt. Wir hätten viel früher aus dem Spiel Tore schießen können, aber die Leistung war sehr gut von uns. Wir müssen am Boden bleiben. Es war wichtig, dass wir den Heimsieg holen. Die Quali-Gruppe ist brutal eng.“

Andreas Herzog (Trainer FC Admira)...über...

...das Spiel: „Es ist ein verdienter Sieg und eine gute Leistung. Eine coole Geschichte, dass wir gleich mit drei Punkten in das Abstiegsszenario hineingestartet sind. Mit der Leistung, die wir heute geboten haben, wenn wir das wiederholen können, brauchen wir keine große Angst haben. Ich bin aber auch mit einigen Situationen nicht zufrieden, aber im Großen und Ganzen waren wir über 90 Minuten tonangebend und da kann man seiner Mannschaft auch einmal ein Kompliment aussprechen.“



...Abstiegskampf und fehlende Kaltschnäuzigkeit: „Ich will mir den Abstiegskampf mit guten spielerischen Leistungen nicht nur erkämpfen sondern auch erspielen. Die Kaltschnäuzigkeit geht uns im Training und auch im Spiel in der einen oder anderen Situation ab und ich erwarte, dass wir in solchen Situationen, die eine oder andere Chance besser ausnützen können.“



...Torchance von Suliman-Marlon Mustapha: „Im Abschluss muss er noch kaltschnäuziger werden. Es wäre ein Traumtor gewesen. So ist es ein Eckball geworden.“

Ibertsberger: Das ist nicht die SV Ried, die ich sehen möchte!

Robert Ibertsberger (Trainer SV Ried)...über...

...das Spiel: „Ich bin extrem enttäuscht, wie wir heute aufgetreten sind. Es war überhaupt nicht das Gesicht, das wir in den letzten Wochen gezeigt haben. Admira hat deutlich das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Darüber bin ich sehr enttäuscht. Das ist nicht die SV Ried, die ich sehen möchte und speziell in den nächsten Wochen nicht. Wir waren ab der ersten Sekunde nicht so aktiv am Platz und waren nicht so aggressiv, wie wir es uns gewünscht haben. Zuerst müssen wir die Grundtugenden auf den Platz bringen, das haben wir bei weitem nicht geschafft. So kann man nicht in die Qualifikationsgruppe starten.“



...die VAR-Entscheidungen und beiden Elfmeter: „Wenn ich die VAR-Entscheidung beim WAC gegen uns gesehen habe, dann gibt es für mich keine klare Linie. Fakt ist, wir haben zu viele Chancen aus dem Spiel zugelassen. Es ist für mich nicht entscheidend gewesen, was die beiden Elfmeter betrifft. Wie wir aufgetreten sind, ärgert mich mehr. Entscheidend war, wie wir es zu diesen Situationen kommen haben lassen.“

Anton Pfeffer (Sky Experte): „Für Ried ein sehr bitterer Abend. Ich denke, dass in den Köpfen noch immer das Spiel gegen Sturm (Anm.: 2:2 und damit die verpasste Meistergruppe) drinnen war. Das hat das Auftreten der SV Ried gezeigt. Das steckt drinnen, das muss man rausbekommen und das ist oberste Priorität in der Arbeit von Robert Ibertsberger.“

Liga-Comebacker Schmidt: "Bis Montag auf Müller, Sané, Lewandowski vorbereitet"

Manu Hervas (Co-Trainer SCR Altach) zum Spiel: „Heute waren die Jungs sehr diszipliniert. Auch die mentale Belastung haben sie sehr gut ausgehalten. Wir werden das Spiel analysieren. Es ist ein Prozess und heute haben wir diesen Schritt gemacht.“

Klaus Schmidt (Foto, Trainer TSV Hartberg)...über...

...Spielverlauf: „Wir hätten es uns wesentlich leichter machen können, speziell am Anfang hatten wir zwei Situationen. Als wir in Überzahl gekommen sind, hat uns die Ruhe gefehlt und wir haben uns zu wenig über außen zugetraut. Das wäre der Schlüssel gewesen, aber das haben wir leider zu selten gemacht. Wir waren nicht genau genug im Abspiel und haben es nicht erwartet (Anm.: das Überzahlspiel). Das Beste ist: Wir haben gepunktet. Natürlich hätten wir uns den Dreier vorgestellt, aber das ist die Quali-Gruppe und das ist das echte Leben. Dass wir das gleich machen, das spielt es halt nicht.“



...Qualität des TSV Hartberg: „Wir haben eine Mannschaft, die absolut bereit ist, zu marschieren und die unglaubliche technische Fähigkeiten hat. Wir haben heute nicht verloren und immer weiter.“



...seine Verpflichtung bei TSV Hartberg (vor dem Spiel): „Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich Trainer mit Leib und Seele bin. Ich hatte eine hervorragende, wirklich feine Zeit bei Sky. Bis Montag Nachmittag habe ich mich auf Müller, Sane und Lewandowski (Anm.: als SKY-Analyst für Championsleague FC Bayern - FC Salzburg) vorbereitet und dann ist der Anruf von Erich Korherr gekommen. Ich denke, so ein Angebot als Steirer bei einer Mannschaft, die in sich eigentlich ein funktionierendes System ist, da habe ich einfach nicht Nein sagen können. Das war eine große Ehre für mich.“

Erich Korherr (Obmann TSV Hartberg) in der Halbzeitpause zum Trainerwechsel: „Wir wollen etwas Neues probieren, darum haben wir Klaus Schmidt geholt. Damit wir einen neuen Impuls für die Mannschaft für die letzten zehn Spiele haben, wo es um alles geht. Die finanziellen Vorstellungen waren überhaupt kein Thema. Es waren Verhandlungen mit offenem Ausgang und wir haben uns für Klaus Schmidt entschieden. Wir denken, dass er der Richtige ist, sonst hätten wir ihn nicht geholt.“

Swete: "Hoffe, er ist nicht nur Feuerwehrmann, sondern bleibt paar Jahre"

TSV Kapitän & Keeper Rene Swete über Klaus Schmidt: „Ich hoffe, dass er nicht nur Feuerwehrmann ist, sondern ein paar Jahre in Hartberg bleibt und dass wir richtig erfolgreich sind. Jeder Trainer hat seine Prinzipien. Der Begriff ‚Menschenfänger‘ trifft auf wenige so sehr zu, wie auf ihn.“

TSV-Toptorjäger Dario Tadic...über...

...Trainer Klaus Schmidt: „Die paar Tage waren zu kurz, dass man seine Handschrift sieht. Er wird sich sicher einbringen die nächsten Wochen und hoffentlich dem Image des Feuerwehrmanns gerecht werden, damit wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben.“

...das Spiel: „Wir haben uns vorgenommen, drei Punkte mitzunehmen und man hat gesehen, dass wir von der ersten Minute an Gas gegeben haben. Das Tor ist zurzeit vernagelt. Wir müssen die nächsten Tage hart arbeiten, dass es doch wieder aufgeht. Wenn hinten neun Leute vor dem Strafraum stehen und verteidigen, kannst du mit 20 Leuten angreifen und es wird fast unmöglich sein. Wir haben trotzdem unsere Chancen gehabt, aber haben sie nicht genutzt.“

Umkämpfte Nullnummer: Altachs Nimaga (re.) gegen Hartbergs Horvat. Nach wenigen Sekunden hatten die Schmidt-Schützlinge Pech bei einem Aluminium-Kracher von Salzburg-Leihspieler Youba Diarra

Nuhiu: "Nicht von Tabelle deppert machen lassen!"

Gianluca Gaudino (SCR Altach) über das Spiel: „Es war ein erster kleiner Schritt für uns als Mannschaft, dass wir es geschafft haben, mit einem Mann weniger über so eine lange Distanz die Null hinten zu halten. Wir hätten hier heute auch ein Tor machen und das Spiel gewinnen können.“



Atdhe Nuhiu (SCR Altach)...über das Unentschieden und die aktuelle Tabellensituation: „Fakt ist, dass der Abstand sich nicht verringert hat und wir schauen, dass wir unsere Spiele in der Qualifikationsgruppe so gut wie möglich bestreiten. Es hilft nicht, wenn wir uns von der Tabelle deppert machen lassen. Wir haben noch einige Spiele vor uns und wenn wir ins Spiel hineingehen, so wie wir es heute gemacht haben, dann ist das letzte Wort sicher noch nicht gesprochen.“



Kapitän Jan Zwischenbrugger (SCR Altach): „Es war wichtig, dass wir die ersten 20 Minuten überstehen, weil die letzten paar Spiele haben wir da immer ein Gegentor bekommen. Vielleicht hat das der Mannschaft zusätzlich Sicherheit gegeben. Da hatte der Ausschluss dann keine große Rolle gespielt. Wir waren kompakt und jeder hat für jeden gekämpft und das war heute sehr wichtig.“

Längle fehle bei Canadi "ganz stark die Selbstreflexion"

Christoph Längle (Geschäftsführer SCR Altach) vor dem Spiel zur momentanen Situation bei SCR Altach: „Man muss nichts schönreden, die Lage ist prekär und wir sind uns der Situation bewusst. Wir sind momentan Kandidat Nummer eins (Anm.: für Abstieg), aber der Modus erlaubt es uns, dass wir noch eine Chance haben. Es sind jetzt zehn Endspiele, die auf uns warten. Wenn wir es wüssten, würden wir es ändern. Die Bilanz ist sehr negativ. Die Situation ist nicht schön, sie ist belastend. Wir haben alle sehr viel Verantwortung auf unseren Schultern. Dennoch, die Mannschaft ist intakt und auch die Zusammenarbeit mit dem Trainer und dem Trainerteam und deswegen sind wir nach wie vor überzeugt, dass wir das noch rumreißen können.“



Längle über die Aussage von Ex-Trainer Damir Canadi, dass der Altacher Kader nicht bundesligatauglich sei: „Mir fehlt ganz stark die Selbstreflexion. Damir Canadi war stark mitverantwortlich für die Kaderplanung und deswegen bin ich verwundert über diese Aussage. Im Winter waren Transfers geplant, die wurden auch teilweise mit ihm besprochen. Wir haben mit Damir Canadi den Klassenerhalt geschafft und im Sommer ist es dann nicht so weitergelaufen, deswegen sind wir in der Situation, wo wir sind."

Siehe auch Liveticker: https://ticker.ligaportal.at/live-ticker/787500/scr-altach-gegen-tsv-hartberg

und https://ticker.ligaportal.at/live-ticker/787501/fc-admira-wacker-gegen-sv-ried

Statement-Quelle: SKY Sport Austria

Fotos: GEPA-ADMIRAL

Fotos: GEPA-ADMIRAL