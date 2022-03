0:1, 0:2, 0:3, 0:3 lag die WSG Tirol bei ihren Saisonspielen in Oberösterreich zur Pause im Herbst 2x beim LASK, im Feber in Ried und nun wieder beim LASK zurück, um am Ende mit 0:3 (Liga), 1:2 (ÖFB-Cup) und heute 0:6 drei Mal gegen die Linzer sowie vor wenigen Wochen 2:3 bei der SV Ried zu verlieren. 3:14 Tore! Die vier Tirol-Touren nach Oberösterreich verliefen für die Elf von Thomas Silberberger ernüchternd. Der Tiroler Tiefpunkt heute in Pasching, wo die Wattener sang- und klanglos gegen die Eurofighter untergingen - siehe auch Liveticker. Der Chefcoach äußerte sich über die Klatsche gegenüber Ligaportal.



Quelle: YouTube