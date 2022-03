Der FC Red Bull Salzburg wollte nach dem 1:7-Debakel im UEFA-Championsleague-Achtelfinale beim FC Bayern München in der Admiral Bundesliga im Gipfeltreffen gegen den SK Sturm Graz zum Start der Meistergruppe eine Reaktion zeigen. Dank dem Siegestor von Maximilian Wöber per Kopfball-Abstauber (55. Min.) steht ein 1:0-Sieg zu Buche in einem intensiven, umkämpften Match, in dem der VAR wiederholt zum Einsatz kam. Erst wurde Adeyemis Tor aberkannt, dann auch für Sturm Graz zwei Elfmeter (58./90.) nach Handspiel. Nach diesem emotionalen, spannenden Spiel folgen spannende Statements.

Nicolas Seiwald wiegelt nach seinem Handspiel ab bei Schiedsrichter Dieter Muckenhammer, der bei drei kniffligen Szenen den VAR-Entscheid heran zog.

Erst sprang Nicolas Seiwald der Ball vom Körper an den Arm und dann auch Andreas Ulmer gegen Jakob Jantscher. Der oberösterreichische Schiedsrichter Dieter Muckenhammer, geboren in Oberndorf bei Salzburg, nahm nach Rücksprache mit dem VAR in Wien - Harald Lechner - jeweils die Elfmeter zurück. Was für viel Gesprächsstoff sorgte und letzendlich für den SK Sturm Graz, der in der Tabelle Rang 2 an Austria Wien verlor, bitter war.

Nicolas Seiwald (RB Salzburg) unmittelbar nach Spielende: "Es ist kein Elfmeter, wenn der Ball vom Körper an die Hand springt."

Maximilian Wöber (RB Salzburg) über...

...sein Siegtor: "Da habe ich am schnellsten geschalten und dann nicht mehr viel machen müssen, um ihn rein zu hauen."

...spezieller Moment für ihn, nach seiner unglücklichen Partie beim FC Bayern und gegen Lewandowski: "Natürlich tut es gut, wenn man ein Erfolgserlebnis hat. Vor allem im Spitzenspiel das entscheidende Tor zu machen. Nach so einer Schweinspartie ist es ein Faktor, der einen wieder ein bisschen nach Vorne pusht".

...das Spiel: "Sturm war richtig unangenehm und absolut auf Augenhöhe heute. Man hat gemerkt, dass wir in den ersten zehn Minuten noch ein bisserl das 7:1 in den Knochen gehabt und etwas gebraucht haben, bis wir uns das raus laufen in gewisser Weise. Dann war es ein offener Schlagabtausch. Mit Chancen auf beiden Seiten. Sturm wahrscheinlich in der ersten Halbzeit mit den besseren Möglichkeiten. In der 2. Halbzeit sind wir besser raus gekommen, haben das 1:0 gemacht und hatten Möglichkeiten, den Sack zuzumachen. Das haben wir versäumt und dann hat Sturm mit den kuriosen Elferszenen irgendwie nochmal auf den Ausgleich gedrückt."

...elf Punkte Vorsprung, ist "Sache" durch: "Auf keinen Fall. Das darf nie in unseren Kopf kommen. Bis wir die Meisterschaft im Sack haben, müssen wir jedes Spiel wie ein Finalspiel angehen."

Jaissle: "Junger Mannschaft gebührt großes Lob"

Matthias Jaissle (Chefcoach RB Salzburg) über...

...das Spiel: "Es ist immer einfacher mit der Führung im Rücken offensiver zu attackieren. Die Räume waren dann da, doch wir haben es da schlampig gespielt, sonst hätten wir das zweite Tor nachlegen können. So blieb es bis zum Schlusspfiff eine offene Partie."

...warum "Sand im Getriebe" in 1. Hälfte: "Grundsätzlich haben wir die richtige Positionierung nicht gefunden. Wir wussten, welche Räume uns Sturm gibt, aber wir waren da nicht sauber genug unterwegs in der 1. Halbzeit. Man darf aber auch nicht vergessen, dass es nicht so einfach ist bei so einer jungen Truppe und nach einem 7:1 unter der Woche, sowohl körperlich als auch mental wieder voll auf der Höhe zu sein. Deswegen gebührt der Mannschaft ein großes Lob, weil das alles andere als selbstverständlich ist."

...wieder "zu Null" gespielt: "In der Liga und auch über weite Strecken international haben wir eine ganz stabile Defensive gehabt. Dass du beim FC Bayern München unter der Woche auch mal sieben bekommen kannst, das ist möglich, wenn du selbst nicht auf 100 Prozent kommst und die Münchener dann noch einen Sahnetag erwischen. Dann kann sowas durchaus auch mal passieren."

...die zwei Handspiel-Szenen von Seiwald & Ulmer: "Wenn es sich ein Schiedsrichter nochmal anschaut, ist es immer eine enge Kiste. Ich glaube es war bei beiden Situationen der Fall, dass der Ball vom eigenene Körper an die Hand springt und es dann nochmal anders gewertet wird. Da vertraue ich dem Regelwerk. Ich kann natürlich Sturm nachvollziehen, dass das bitter ist, wenn du dann zwei Mal eigentlich zum Elfmeter antrittst und es dann nochmal zurück genommen wird. Aber nochmal, das Regelwerk ist dazu da...der VAR hat sich eingeschaltet und nochmal überprüft. Deswegen vertraue ich der Entscheidung. Wir sind natürlich mit dem Sieg sehr, sehr glücklich."

Sturm Graz mit Kapitän Stefan Hierländer (re. am Boden) und Jusuf Gazibegovic verlangen Kapitän Andreas Ulmer und Liga-Leader RB Salzburg alles ab.

Christian Ilzer (Chefcoach SK Sturm Graz) über...

...die Leistung seiner Mannschaft: "Eine gute Leistung. Trotzdem aber zu wenig, um hier zu gewinnen. Für das hätten wir aus unserer Super-Anfangsphase ein Tor gebraucht. Da haben wir vier, fünf Halbchancen gehabt. Absoluter Schlüssel wäre gewesen, aus dieser sehr guten Anfangsphase in Führung zu gehen. Da hat man gemerkt, Salzburg ist verunsichert. Beziehungsweise wir haben es da richtig gut gemacht. Salzburg ist erst im Laufe der ersten Halbzeit besser geworden. Wir haben da etwas Tribut zollen müssen vom Tempo. Salzburg ist dann immer wieder vereinzelt über das Positionsspiel gefährlich geworden. Aber wir haben alles gut im Griff und eine super erste Halbzeit gehabt.

Dann gehen wir leider schnell nach der Pause aus einem Corner-Rebound in Rückstand, haben postwendend dann die erste VAR-Entscheidung gegen uns. Dann war es ein offenes Spiel, wir sind viel Risiko gegangen. Wenn Salzburg Räume bekommt, weiß man, dass da die ein oder andere Chance dabei ist. Aber trotzdem haben wir nicht allzuviel zugelassen und zum Schluss mit Höjlund die Top-Chance und dann die zweite VAR-Entscheidung. Da wäre in finaler Phase noch der Punkt drinnen gewesen."

Ilzer: "Ist für mich Elfmeter!"

...die Handspiel-Szenen: "Schiedsrichter Muckenhammer hat einen guten Blick auf die Situationen gehabt, hat zwei Mal auf Elfmeter entschieden. Final kommt dann raus bei der ersten Situation, da hätten wir einen super Rebound gehabt...der Ball geht vom Boden bis zur Hand. Da kann man schon die Hand auch noch weg bringen. So geht es dann mit einem Ball beim Tormann weiter. Wir haben das Gegentor gekriegt bei einer Corner-Rebound-Situation. Wäre eine super Situation für uns gewesen.

Natürlich gibt´s die Regel, wenn der Ball vom Körper kommt, aber da vergeht ja Zeit. Beim zweiten war es ja eine minimale Veränderung, ein Hüftstreif-Schussball, der dem Ulmer an die Hand fliegt und der damit - wie man so schön sagt - den Eisenbahner-Schmäh vom Jantschi aufhält, sonst kommt der Jantschi da vorbei, schießt mit dem rechten...anstelle gibt es wieder Abstoß vom Tormann. Der Schiedsrichter entscheidet zwei Mal auf Elfmeter. Da war irgendwo anders in einem Kämmerlein in Wien einer für mich zu wichtig heute."

...Spielunterbrechung und Ballbesitz-Wechsel bei Handspielen mit Schiedsrichter Muckenhammer besprochen: "Das ist das Thema. Beim ersten haben wir eine super Rebound-Situation für uns, weil wir eine richtig gute Überzahl um den Ball herum haben. Bei der zweiten Situation ein eins-gegen-eins vom Jantschi, der den Ball an Ulmer vorbeispielt. Ulmer verhindert dieses Eins-zu-Eins-Duell ganz klar mit der Hand. Ich weiß, was das Regelbuch sagt. Vom Körper zur Hand ist kein Elfmeter oder was auch immer, so genau studiere ich dann die Schiedsrichter-Regeln auch nicht.

Aber im Endeffekt war das für mich ein Elfmeter. Das war eine Verhinderung von einer Top-Torchance...er hält mit der Hand diese Eins-zu-Eins-Situation auf und nicht mit irgendwas anderes. Das ist für mich Elfmeter. Genauso wie der Schiedsrichter entschieden hat. Da habe ich mich nicht einzumischen, weil es für mich keine klare Fehlentscheidung war. Auch wenn es im Regelbuch vielleicht so super definiert ist. Da ist man einfach dann zu wichtig und entscheidet nicht im Sinne des Fußballs. So wäre es für uns aus diesen Situationen Elfmeter. Ob man ihn dann reinhaut oder nicht, ist eine andere Situation. Wir haben von sechs bis jetzt sechs gemacht. Thema ist für mich: das Gegentor schlecht verteidigt und die Chancen zu fahrlässig und nicht zu konkret fertig gespielt."

Alfred Tatar: Kein strafbares Handspiel

SKY-Experte Alfred Tatar zu den Hand-Situationen: "Wenn ich 150 auf der Autobahn fahre, doch das Regelwerk der österreichischen Straßenverkehrsordnung sagt, 130 ist die Höchtsgeschwindigkeit...! Tatsache ist, und Matthias Jaissle hat völlig Recht, wenn der Ball vom eigenen Körperteil dir an die Hand springt, dann ist das kein strafbares Handspiel. Dementsprechend hat der Video-Assistent-Referee Harald Lechner das genauso interpretiert und Muckenhammer hat das zur Kenntnis genommen und beide Elfmeter zurückgenommen. Ich denke das ist eine richtige Entscheidung."

Dennoch war für den ehemaligen Bundesliga-Trainer das Handspiel von Nicolas Seiwald schon eher grenzwertig: "Seiwald fährt den Arm nach außen, um eben ein taktisches Verhalten zu haben, dass der Gegner hinter ihm abgeblockt wird. Und dann kommt dieser Ball auf seinen Arm. Also auch hier deckt sich das Regelwerk mit der Interpretation des Schiedsrichters, aber das wäre noch viel eher einer als der zweite."

Quelle Statements Sky Sport Austria

