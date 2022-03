"Tour de France"...mit breiter Brust und Vorfreude reisen die Jungbullen vom österreichischen Serienmeister FC Salzburg in die "Stadt der Liebe" nach Paris. Am Mittwoch (14 Uhr, Stade Georges-Lefevre) steht für die Elf vom wiedergenesenen Coach Rene Aufhauser, der im Achtelfinale krankheitsbedient fehlte, in der UEFA-Youth-League das Viertelfinale, das in einem Match ausgetragen wird, bei Paris SG an. Auch wenn deren Top-Spieler gesperrt ist, wartet eine Challenge.

Wollen wieder "Berge versetzen": die hungrigen Jungbullen von Chefcoach René Aufhauser sind bereit für die "Tour de France" und schwere Hürde Paris SG.

Jetzt geht es für Justin Omoregie, der heute für die neue Saison einen Profivertrag beim Bundesliga-Spitzenreiter unterschrieben hat, und Co. um den letzten Schritt in Richtung UYL-Final-Four-Turnier in Nyon. An diesem Mittwoch sind die Salzburger Jungbullen im Viertelfinale der UEFA Youth League gegen Paris Saint-Germain gefordert. Wie schon beim Elfer-Krimi gegen MSK Zilina (Bezwinger von Inter Mailand) im Achtelfinale entscheidet ein einziges Spiel über den Einzug in die nächste Runde. Die Partie im Stade Georges-Lefevre wird von Duje Strukan gepfiffen und kann auf redbullsalzburg.at im Livestream verfolgt werden.

Salzburg gegen Paris, diese Paarung gab es in diesem Bewerb schon mal – und sie hätte aus österreichischer Sicht nicht besser laufen können. 2017 traf der FC Salzburg auf seinem Weg zum UYL-Titelgewinn im Achtelfinale auf den Saint-Germain-Nachwuchs und ließ ihm mit einem 5:0-Heimerfolg nicht den Hauch einer Chance. Am Mittwoch darf das aber nicht über die aktuelle Stärke der Gastgeber hinwegtäuschen.

In Gruppenphase vs. RB Leipzig erfolgreich - PSG-Top-As gesperrt

Die Gruppenphase überstanden die Pariser Nachwuchs-Talente mit Bravour. Gegen Club Brugge, Manchester City und RB Leipzig blieben sie mit vier Siegen und zwei Remis ungeschlagen. Auch im Achtelfinale gegen den FC Sevilla ließen sie mit 2:0 nichts anbrennen. Auf ihren Topstar Xavi Simons – vier Tore und sechs Vorlagen in dieser UYL-Saison – müssen die Franzosen nun aber verzichten.

Der 18-Jährige holte sich im Achtelfinale gegen Sevilla sein dritte Gelbe Karte des Turniers ab und muss gegen die Salzburger damit zuschauen. Zudem sah mit Wilson Odobert ein weiterer Pfeiler der PSG-Offensive in der Schlussphase in Folge einer Rudelbildung Rot und fehlt damit am Mittwoch. Viele Optionen bleiben den Gastgebern damit nicht mehr. In puncto Torgefahr angeht, liegt die Hauptverantwortung wohl bei Djeidi Gassama, der mit bislang fünf UYL-Saisontreffern auch schon gezeigt hat, dass er weiß, wo der gegnerische Kasten steht.

Teilnahme an Final-Four in Nyon klares Ziel

Chefcoach René Aufhauser: „Die Vorfreude auf dieses Viertelfinale in Paris ist riesengroß. Die Burschen haben sich für ihre Leistungen und den Einsatz belohnt. Dass wir unter den Topteams Europas stehen, ist für den ganzen Klub und die Akademie ein wichtiger Erfolg! Wenn man so weit gekommen ist, will man auch weiterhin dabeibleiben und dementsprechend ist die Teilnahme am Final-Four in Nyon das klare Ziel für uns.

Paris hat sehr gute Einzelspieler, die es verstehen auf engstem Raum zu kombinieren. Sie suchen oft das Eins-gegen-Eins und gehören sicherlich zu den stärksten verbleibenden Teams im Bewerb. Wir haben uns aber einige Dinge überlegt und wollen geschlossen als Mannschaft unseren Fußball auf den Platz bringen, um auch gegen diesen Gegner erfolgreich zu sein.“

Personelles

Federico Crescenti, Elias Havel, Daniel Klicnik, Bryan Okoh und Thomas Schiestl sind nicht einsatzbereit.

Der bisherige Salzburger UYL-Weg ins Viertelfinale:

SPIELTAG 1: Di, 14. September 2021, 11:30 Uhr

FC Sevilla vs. FC Salzburg 2:0 (2:0), Estadio Jesus Navas

SPIELTAG 2: Mi, 29. September 2021, 14:00 Uhr

FC Salzburg vs. OSC Lille 3:1 (1:0), Stadion Grödig

SPIELTAG 3: Mi, 20. Oktober 2021, 14:00 Uhr

FC Salzburg vs. VfL Wolfsburg 3:0 (1:0), Stadion Grödig

SPIELTAG 4: Di, 02. November 2021, 14:00 Uhr

VfL Wolfsburg vs. FC Salzburg 1:2 (0:1), AOK Stadion

SPIELTAG 5: Di, 23. November 2021, 14:30 Uhr

OSC Lille vs. FC Salzburg 1:0 (0:0), Domaine de Luchin

SPIELTAG 6: Mi, 08. Dezember 2021, 14:00 Uhr

FC Salzburg vs. FC Sevilla 2:0 (0:0), Stadion Grödig

ACHTELFINALE: Mi, 02. März 2022, 16:30 Uhr

MSK Zilina vs. FC Salzburg 3:4 n. E. (1:0, 1:1), Stadion pod Dubnom

VIERTELFINAL: Mi 14. März 2022, 14:00 Uhr, Stade Georges-Lefevre

Paris Saint-Germain U19 vs. FC Salzburg U19

Foto: FC Red Bull Salzburg via Getty