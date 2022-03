Was war das für ein "gebrauchter Samstag" für Manuel Thurnwald. Der Altacher Abwehrspieler und Ex-Rapidler auf der rechten Außenbahn wurde im Spiel zum Auftakt der Quali-Gruppe in der Admiral Bundesliga des Tabellenletzten gegen den TSV Hartberg (0:0) am 12. März 2022 zur "tragischen Figur".

In der 16. Minute per "Kaltstart" für den verletzten Dominik Reiter eingewechselt, bekam der 23-jährige Ex-Rapidler wenig später einen Tritt auf das Sprunggelenk, spielte angeschlagen weiter, um dann nicht mehr topfit 13 Minuten nach seiner Einwechslung gegen Donis Avdijaj zu spät zu kommen und den Hartberger auf Höhe der Mittellinie auf der Außenbahn unglücklich von hinten an der Achillessehne zu treffen. Der erfahrene Bundesliga-Referee Ing. Grobelnik zeigte daraufhin Thurnwald in dessen 99. Bundesliga-Spiel seine erste rote Karte.

Wegen rohem Spiel 3 Partien gesperrt - 1 bedingt

Daraufhin wurde der 1,72 Meter große Rechtsfuß Thurnwald, dessen Vertrag heuer im Juni beim SCR Altach ausläuft, am Montag vom Strafsenat der Fußball-Bundesliga wegen rohen Spiele für drei Partien – eine davon bedingt – gesperrt worden. Beim Auswärtsspiel - letztes Match vor der länderspielbedingten Bundesligapause - bei der SV Guntamatic Ried am kommenden Samstag (17 Uhr) wird der sechsfache, ehemalige ÖFB-U21-Teamspieler definitiv fehlen. Ebenso auch am Samstag, den 2. April, das Heimspiel gegen den FC Flyeralarm Admira.

Urteile Senat 1:

Sekou Sylla (@KSV1919): 1 Spiel Sperre - Verhinderung einer offensichtlichen Torchance

Sebastian Santin (FC Dornbirn): 2 Spiele Sperre - Beleidigung

Manuel Thurnwald (@SCRAltach): 3 Spiele Sperre (davon 1 Spiel bedingt) - Rohes Spiel pic.twitter.com/5UdbHVFoX5 — Fußball-Bundesliga (@OEFBL) March 14, 2022

Auch Zweitliga-Kicker Santin & Sylla mit Sperren

Auch in der ADMIRAL 2. Liga gibt es Sperren. Dornbirns Sebastian Santin muss wegen Beleidigung zwei Spiele zuschauen, Kapfenberg-Kicker Sekou Sylla wegen Torraubs ein Match.

Foto: Harald Dostal/sport-bilder.at