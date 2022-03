Nach dem erstmaligen Verpassen der Meistergruppe in der Admiral Bundesliga seit der Liga-Reform stellt der LASK - Donnerstag im UEFA Europa Conferene League-Achtelfinal-Rückspiel gegen Slavia Prag (21 Uhr, NV Arena in St. Pölten - im Ligaportal-LIVETICKER) - die Weichen für die kommende Saison. Nachdem der "Erfolgs-Architekt" der Linzer in den vergangenen Jahren - Jürgen Werner - mit dieser Saison beim Liga-Konkurrenten FK Austria Wien seine geballte Fußball-Erfahrung einbringt, könnte im Umkehrschluss ein langjähriger Macher der Veilchen zu den Schwarz-Weißen kommen.

Laut OÖN handelt es sich dabei um Ralf Muhr, dessen Vertrag nach 27 Jahren bei Austria Wien Mitte Februar in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst wurde. So stehe der 51-Jährige, der auch die UEFA-rainer-Pro-Lizenz besitzt, vor einem Engagement beim LASK als Technischer Direktor und solle eine Funktion einnehmen, vergleichbar jener einst von Willi Ruttensteiner beim ÖFB.

Schnittstelle zwischen LASK & FC Juniors OÖ plus AKA-Geschäftsführer

Geplant sei, dass Muhr bei seinem beruflichen Neuanfang die Schnittstelle zwischen Bundesligist LASK und dessen Kooperationspartner, Zweitligist FC Juniors OÖ, bildet und als Geschäftsführer der Akademie fungiert.

In seiner Zeit bei der Austria war der Niederösterreicher als Nachwuchscoach, Akademietrainer, Amateurtrainer in der Regionalliga Ost, Akademie-Leiter, Technischer Direktor und Sportdirektor (2018 bis 2020) und zuletzt als Leiter der Lizenzspieler-Abteilung aktiv.

Foto: FK Austria Wien