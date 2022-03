Fehlt Austria Wien-Chefcoach Manfred Schmid, wie schon beim FC Admira Wacker (damals gesperrt), den Violetten auch beim nächsten Auswärtsspiel ? Dem 335. Wiener Derby beim SK Rapid im Allianz Stadion am Sonntag - ab 17 Uhr im Ligaportal-Liveticker! Der 51-jährige Wiener wurde am Montag positiv auf Covid-19 getestet und ist bereits in Quarantäne. Sein erster Gedanke galt den Austria-Fans, mit denen Schmid deshalb am heutigen 15. März, dem Gründungsdatum von Austria Wien, nicht den 111. Geburtstag feiern kann.

Manfred Schmid meldet sich aus der Quarantäne mit einer Botschaft an die Austria-Fans:

„Ich wäre unheimlich gerne dabei gewesen und hätte gemeinsam mit euch gefeiert. An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal ausdrücklich für eure großartige Unterstützung bedanken. Unsere Mannschaft hat euren Rückhalt in den letzten Wochen extrem gespürt, ihr habt uns in die Meistergruppe und zum Sieg gegen den WAC getragen. Leider kann ich diesmal aufgrund meiner Covid-Erkrankung nicht dabei sein. Ich wünsche unserer Austria & allen Veilchen zum Geburtstag alles Gute und viel Spaß bei der Feier. Ich freue mich schon jetzt darauf, euch bald alle wieder in unserem Stadion zu sehen.“



Wie der Klub in seiner Medienaussendung vermeldete, werde das restliche violette Trainerteam und die gesamte Mannschaft heute Abend in voller Mannstärke vertreten sein und gemeinsam mit allen Veilchen, die sich den Feierlichkeiten de Austria-Fanszene anschließen möchten, ein Erinnerungs-Foto machen und den 111. Geburtstag gebührend zelebrieren.



Ob Manfred Schmid am Sonntag beim Wiener Derby (17:00 Uhr, Allianz Stadion Hütteldorf) dabei sein kann, hängt davon ab, ob er sich rechtzeitig freitesten kann.

Foto: Josef Parak