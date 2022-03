Nach der 1:3-Auftakt-Niederlage gegen Rapid Wien in der Meistergruppe der Admiral Bundesliga hat Aufsteiger Austria Klagenfurt für die weiteren neun Spiele eine "Verstärkung" verpflichtet. So soll ein neuer Sponsor-Partner beim Tabellen-6. bis Saisonende für Rückenwind sorgen: 28 BLACK! Der Schriftzug des Energy Drinks ziert in den kommenden Spielen gegen Sturm Graz, Austria Wien, RB Salzburg, den WAC und Rapid Wien die Rückseite der Trikots.

Nicolas Wimmer, hier im Einsatz gegen Robert Ljubičić vom SK Rapid: kommenden Sonntag bei Sturm Graz fehlt der Klagenfurter Stammspieler (gelb-gesperrt) ebenso wie Mittelfeld-Faktor Turgay Gemicibasi, der gegen die Hütteldorfer die "Ampelkarte" sah.

Harald Gärtner, Geschäftsführer der Austria Klagenfurt: „Wir freuen uns sehr über die Kooperation und sind stolz darauf, dass ein international starkes und renommiertes Unternehmen wie Splendid Drinks die Austria Klagenfurt ausgewählt hat, um für die Marke 28 BLACK zu werben. Die Gespräche waren sehr offen und konstruktiv. Wir hoffen darauf, dass dies den Beginn einer längerfristigen Zusammenarbeit darstellt."

Günter Thiel, CEO von Splendid Drinks und 28 BLACK: „Jetzt, wo die Menschen wieder verstärkt in die Stadien und Arenen können, um ihren Verein live zu unterstützen, ist ein guter Zeitpunkt, sich aktiv im Sportbereich zu engagieren. Sport und Energie gehören zusammen und die Zielgruppe von 28 BLACK ist aktiv und offen für alle möglichen Arten von Sport. Fußball ist ein guter Einstieg für uns – gerade auch in Österreich, wo wir derzeit unsere Vertriebsaktivitäten ausweiten.“

Der Schriftzug 28 BLACK ist nicht nur auf den Trikots der Profis zu sehen, darüber hinaus wirbt der neue Austria-Partner während der kommenden Heimspiele gegen RB Salzburg, Wolfsberg, Sturm Graz und Austria Wien auf der LED-Bande und wird verschiedene Medienformate auf den Kanälen des Kärntner Traditionsvereins präsentieren.

Auch die Mannschaft von Chefcoach Peter Pacult hat die Möglichkeit, sich nach Training und Match mit 28 BLACK zu erfrischen und wieder neu "aufzuladen".

Wie die Violetten in ihrer Klub-Aussendung betonen, komme der „andere“ Energy Drink ohne Taurin und Konservierungsstoffe aus, ist vegan, gluten- und laktosefrei. Die Produktpalette umfasse Sorten für jeden Geschmack, von klassisch über fruchtig-frisch bis hin zu sauer-prickelnd oder kalorien- und zuckerfrei.

Foto: Austria Klagenfurt/Kuess