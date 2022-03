Das 335. Wiener Derby ist ausverkauft! Gemäß einer zeitnahen Medien-Info des SK Rapid sind alle Tickets, die über die Hütteldorfer erhältlich waren, für das heutige Schlagerspiel der 24. Runde in der Meistergruppe der Admiral Bundesliga gegen den FK Austria Wien abgesetzt. Demzufolge werden heute im Allianz Stadion beim ewig jungen Wiener Derby 26.000 Fans mit dabei sein. Ankick ist um 17 Uhr - live im Ligaportal-Ticker! Rapid weist auf eine zeitige Anreise hin.

Die" Ruhe vor dem Ansturm"....es ist "angerichtet": das 335. Wiener Derby findet heute im ausverkauften Allianz Stadion in Wien-Hütteldorf statt.

Nicht dabei sein wird beim Match zwischen den Grün-Weißen und Violetten Austria-Chefcoach Manfred Schmid, der auch Sonntagmorgen noch covid-positiv getestet war - Ligaportal berichtete. Sein Team geht derweil mit breiter Brust in das brisante Duell, sind ÖFB-Team-Keeper Patrick Pentz und Co. doch im wahren Frühjahrs-Flow nach dem bisherigen Punkte-Maximum in 2022 von 15 Zählern in fünf Spielen.

Beide Teams auf Erfolgs-Straße ins Prestige-Derby

Doch auch Rapid hat die Referenz einer Siegesserie (drei en suite) und will endlich den ersten Derby-Sieg im Allianz Stadion im 14. Gemeindebezirk Penzing feiern. Seit der Stadion-Eröffnung in 2016 gelang den Grün-Weißen noch kein Dreier gegen die Austria. Auch heute sieht die Ausgangskonstellation im Duell des Tabellenfünften Rapid gegen den Zweiten Austria, die zwar drei Ränge, doch nur ein Zähler in der Tabelle trennen, eher tendenziell nach einem Remis aus.

FOTO: GEPA/WienEnergie