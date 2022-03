Beim "WAC-Salzburg-Doppel" trafen der Wolfsberger AC und RB Salzburg binnen fünf Tagen zum zweiten Mal aufeinander. War es Mittwochabend im ÖFB-Cup-Halbfinale noch extrem eng, als die Roten Bullen erst im Elfmeterschießen die Oberhand behielten, wurde das heutige Duell in der ADMIRAL Bundesliga zu einer klaren Angelegenheit für den Liga-Leader. Beide Teams starteten überraschend ohne ihre Kapitäne - Liendl & Ulmer, die erst später eingewechselt wurden. Nach bisher zwei 2:0-Siegen im Grunddurchgang stellten die Bullen diesmal schnell auf 3:0, am Ende 4:1 für den Serienmeister. Hier die Statements.

Hielten die Wölfe (mit Christopher Wernitznig) heute auf Distanz: Die Roten Bullen mit Maurits Kjærgaard, der 18-jährige Däne, der nach seinem Premieren-Tor im ÖFB-Cup und der Championsleague nun auch erstmals und im 9. Einsatz in der ADMIRAL Bundesliga scorte.

Trainer Robin Dutt (WAC): „Wir haben schon in der Anfangsphase sehr kleinteilig gespielt und sind in den Pressingzonen nicht rausgekommen. Wir mussten Kontern hinterherlaufen und haben somit Salzburg in die Karten gespielt. Es hat heute so ausgesehen, als hätten wir nicht die klaren Situationen gehabt. In der Meistergruppe wird jedes Spiel knapp sein und du musst dich jedes Spiel beweisen.“

Trainer Matthias Jaissle (RB Salzburg)...über...

...das Spiel: „Im Detail gibt es natürlich immer etwas zu verbessern, aber in Summe sind wir sehr zufrieden, nach der englischen Woche so eine Leistung zu zeigen. Jetzt haben sie es sich verdient, ein paar Tage frei zu haben – außer die Nationalteamspieler, die unterwegs sind. In der ersten Halbzeit haben wir das sehr gut gemacht und die Positionierung weitaus besser umgesetzt als am Mittwoch.“

...Brenden Aaronsons Gesundheitszustand: „Er wollte es probieren, aber wir wollten kein Risiko eingehen. Er wird morgen untersucht und wir werden sehen, was dabei rauskommt.“



...Maurits Kjaergaard: „Er macht das sehr gut in den letzten Wochen. Er hat eine unglaubliche Entwicklung gemacht. Er ist genau der Spieler, den wir uns wünschen, dass er sein sollte. Er macht das super und wir werden viel Freude mit ihm haben die nächsten Wochen.“

...die ausbleibende Vertragsverlängerung von Zlatko Junuzovic vor dem Spiel: „Ich glaube, wenn man so eine Entscheidung trifft, dann ist es klar, dass es auch immer Stimmen gibt, die dagegen sind. So wie ich Zladi erlebe, wirkt er gefasst, auch nach seiner Verletzung wirkt er immer fitter. Wir haben einen offenen, transparenten Austausch."

Junuzovic: "Werde mich reinhauen bis zum Schluss!"

Sportdirektor Christoph Freund zum Thema Zlatko Junuzovic vor dem Spiel: „„Wir haben uns als Verein dazu entschieden, mit einer ganz jungen Truppe in die Saison zu starten. Wir haben das mit Zladi auch in guten, fairen Gesprächen geklärt. Wir haben Zladi vor dreieinhalb Jahren zu uns geholt und er hat mit uns jeden Titel gewonnen und Champions League gespielt. Er ist ein toller Mensch. Wir sind als Verein so ausgerichtet, dass wir jungen Menschen einen Chance geben wollen. Wir haben mit Andreas Ulmer unseren Kapitän verlängert. Wir sind überzeugt, dass wir mit unseren Jungs, die nachkommen, das auch in Zukunft sehr erfolgreich gestalten können. Wir sind stolz, dass er bei uns war und so erfolgreich bei uns war und wünschen ihm alles Gute für die Zeit ab Sommer.“

Marc Janko (Sky Experte) ...über Zlatko Junuzovic: „Er hat gesagt, er versteht die Entscheidung und er möchte schauen, wo die Reise hingeht. In Österreich können sich alle ihre zehn Finger ablecken, wenn sie Junuzovic in ihren Reihen haben, aber ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass er nochmal das Abenteuer und nochmal das Weite mit seiner Familie sucht.“

Zlatko Junuzovic (RB Salzburg): „Ein schönes Gefühl und einfacher, wenn es vom Ergebnis her auch passt. Es fühlt sich super an, am Platz zu sein. Es waren trotz allem gute Gespräche, ich habe betont, wie wohl ich mich fühle in Salzburg, aber schlussendlich ist die Entscheidung so gefallen. Ich wäre gerne länger geblieben, aber ich glaube, der Verein hat in der Vergangenheit gezeigt, welchen Weg sie einschlagen. Mir hat der Schritt extrem gut getan und ich genieße die letzten Wochen und Monate hier. Ich möchte mich bei den Fans bedanken für die vielen tollen Nachrichten und ich werde mich reinhauen bis zum Schluss.“

Auf mögliche zukünftige Vereine angesprochen: „Es hat die eine oder andere Anfrage gegeben, ohne jetzt ins Detail zu gehen. Ich werde das mit meiner Familie abklären. Momentan konzentriere ich mich auf den Fitnesszustand und konzentriere mich auf die nächsten Spiele mit den Jungs.“

🗣️ Zlatko #Junuzovic: "Es war ein sehr gutes Gefühl wieder mit den Burschen auf dem Platz zu sein. Ich musste hart arbeiten. Die Monate waren nicht einfach, darum freut es mich jetzt umso mehr, zurück zu sein." #WACRBS pic.twitter.com/2nNkCetbS9 — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) March 20, 2022

Maurits Kjærgaard (RB Salzburg): "Es ist nie einfach gegen den WAC zu spielen, aber wir haben uns gut vorbereitet und mit sowie gegen den Ball sehr gut gearbeitet. Wir haben uns Chancen herausgespielt und diese gut verwertet. Normalerweise spiele ich im Mittelfeld, heute im Sturm. Doch das ist mir egal, hauptsache ich spiele überhaupt. Ich bin so froh zu spielen und fühle mich hier sehr wohl bei Salzburg, rundumherum...die Leute, der Klub. Es passt mit der Mannschaft alles. Ich gehe jeden Tag extrem gern ins Training und dann kann man solche Leistungen abliefern."

Michael Liendl (WAC) ...über...

...das Spiel: „Ich bin kein Freund davon, Ausreden zu suchen, nur weil einmal eine englische Runde ist. Das muss machbar sein, nach vier Tagen Pause besser aufzutreten als heute. Es muss sich jeder selbst an der Nase nehmen. Wenn der Anspruch da ist, international zu spielen, heißt das in Zukunft mehrere englische Wochen. Dazu braucht es aber eine bessere Einstellung und Körpersprache.“



...Zlatko Junuzovic: „Wir sind sehr gute Freunde, da spricht man nicht nur immer über Fußball. Er ist ein Spieler der jeder Mannschaft hilft, nicht nur uns, auch als Spieler in der Kabine.“

Riegler betr. Junuzovic-Verpflichtung: "Werden darüber diskutieren"

Dietmar Riegler (Präsident WAC) ...über...

...ausstehende Vertragsverlängerungen: „Es ist schon bekannt, dass wir uns immer sehr lange Zeit lassen. Aber wir sprechen mit den Spielern und sie sind informiert, wie wir denken. Wir stehen bei den meisten kurz vor den Abschlüssen. Die Gespräche werden geführt und bis Mitte April werden wir das eine oder andere unter Dach und Fach haben. Es gibt immer unterschiedliche Auffassungen. Ich glaube, dass sich die Spieler noch mehr ins Zeug legen, um wieder einen Vertag zu bekommen. Aber jeder weiß, wie wir ticken und arbeiten. Momentan braucht kein Spieler Angst haben, dass er keinen Vertrag bekommt.“



...mögliche Verpflichtung von Zlatko Junuzovic: „Wir denken sicher nach und werden darüber diskutieren. Aber in erster Linie wollen wir unseren Weg mit der eigenen Jugend weitergehen.“

Marc Janko (SKY Experte) über ausstehende Vertragsverlängerungen beim WAC: „Wenn du vom Verein das Gefühl mitbekommst, es wird nicht mit dir gesprochen und alle anderen bekommen einen Vertrag und du erst ganz schön langsam, ist das nicht förderlich, weil es Unruhe reinbringt. Das hat in gewisser Weise auch mit Wertschätzung zu tun. Bei verdienstvollen Spielern bin ich ein Fan davon, dass man ihnen früh reinen Wein einschenkt. Wenn du immer ein bisschen im Wackeln bist, wie es weitergeht, halte ich das für den falschen Weg. Jeder Spieler ist sich selbst am nächsten, wenn du kurzfristig nicht weißt, wie deine Zukunft aussieht, für dich und deine Familie. Fußball ist ein Zweikampfsport und jeder Zweikampf kann der letzte gewesen sein. Sobald du nicht diese Gewissheit hast, macht das etwas mit dir. Wenn ich in einer leitenden Position bei dem Verein wäre, wäre ich bestrebt daran, den Spielern so schnell wie möglich Klarheit zu geben. Das bedeutet Sicherheit und Vertrauen und Wertschätzung.“

Dänischer Doppelpack durch Kristensen/Kjærgaard

20.03.2022 - ADMIRAL Bundesliga - 24. Runde - Meistergruppe

RZ Pellets WAC vs. FC Red Bull Salzburg 1:4 (0:3)

Lavanttal-Arena Wolfsberg; Zuschauer: 3.626; Schiedsrichter: Alan Kijas

Torfolge: 0:1 (15.) Okafor, 0:2 (27.) Adamu, 0:3 (36.) Kristensen, 0:4 (68.) Kjærgaard, 1:4 (87.) Peretz.

Wolfsberger AC: Kofler - Novak, Baumgartner (46. Liendl), Dedic, Scherzer - Peretz, Leitgeb (K), Wernitznig, Taferner (46. Röcher) - Vizinger (73. Sprangler), Baribo (46. Veratschnig). Trainer: Robin Dutt.

FC Red Bull Salzburg: Köhn - Kristensen (K, 75. van der Brempt), Piątkowski (83. Onguéné), Wöber (61. Ulmer), Bernardo - Capaldo, N. Seiwald, Kjaergaard, Sucic (75. Junuzovic) - Adamu, Okafor (46. Camara). Trainer: Matthias Jaissle.

Es fehlten: Adeyemi (Oberschenkel), Aaronson (Knie), Guindo (Rücken), Koita (Knie), Okoh (Knie), Vallci (Oberschenkel) und Sesko (Rot-Sperre).

Gelbe Karte: - / Wöber (5., Unsportlichkeit)

Spielfilm im LIVETICKER

Statements: SKY Sport Austria

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty