Eine Woche nach der unglücklichen 0:1-Auswärtsniederlage bei Liga-Leader FC Red Bull Salzburg ging der SK Sturm Graz hochmotiviert in das Duell mit Austria Klagenfurt, um auch das vierte Saisonduell (3 in Liga, 1 in Cup) gegen die Kärntner zu gewinnen. Per feinem Freistoßschlenzer brachte Manprif Sarkaria die Steirer in Front (25.), um nach dem Ausgleich (40.), auch die erneute Sturm-Führung zu erzielen (44.). Stankovic (76.) köpfelte nach präziser Linksflanke von Jantscher den 3:1-Endstand. Erfreulich das Comeback von Otari Kiteishvili, der nach langer Verletzungspause in der Schlussviertelstunde kam. Hier kommen die Statements.

"Man of the Match" Manprit Sarkaria, brachte Sturm Graz dank seinem Doppelpack zwei Mal in Front und letzendlich auf die Siegerstraße gegen Austria Klagenfurt. Re. Top-Assistgeber Jakob Jantscher.

Christian Ilzer (Trainer SK Sturm Graz): „Es war extrem wichtig, dieses Heimspiel vor unserem tollen Publikum zu gewinnen. Es ist unser erster Sieg in der Meistergruppe – jetzt sind wir richtig drinnen. Es war sicher spielerisch nicht unser allerbestes Spiel, obwohl ich sagen muss, dass es ein verdienter Sieg war. Wir waren nach dem 1:0 klar im Chancenplus, dann müssen wir das 2:0 machen, kassieren dann aus Unachtsamkeit den Ausgleich und dann vor der Pause das 2:1. Nach der Pause müssen wir das 3:1 machen, sind dann aber zu passiv geworden und ich war dann richtig froh über das 3:1 und den verdienten Sieg.“

David Affengruber (SK Sturm Graz): "Ich glaube, dass es ein souveräner Sieg war. Vor allem am Anfang haben sie es uns nicht leicht gemacht und oft den Ball gehabt. Mit Fortdauer der Partie haben wir das Spiel an uns gerissen und verdient gewonnen."

Jakob Jantscher (SK Sturm Graz) über Manprit Sarkaria und das Spiel: „Für Manni hat es mich irrsinnig gefreut heute. Er ist ein Spieler, der extrem viel arbeitet und heute hat er wieder seine Chancen bekommen und zwei Tore gemacht. Wir wissen, was wir an ihm haben, dass er ein wichtiger Spieler ist. Der Trainer hat immer erwähnt, er schießt so schöne Tore und heute waren wieder zwei schöne dabei. Damit können wir heute rundum zufrieden sein.“

Stefan Hierländer (Kapitän SK Sturm Graz): „Mit dem Ergebnis sind wir sehr zufrieden, weil es der Pflichtsieg war, den wir eingefahren haben. Die Leistung war okay, phasenweise gibt es Sachen zu verbessern und das müssen wir analysieren, weil die Meistergruppe ist von der Qualitätsdichte sehr eng und dann kommt es auf Details an.“

Jon Stankovic (SK Sturm Graz): „Es war ein sehr wichtiger Sieg, den wir uns verdient haben. Es war nicht alles perfekt, aber am Ende ist ein Sieg ein Sieg und drei Punkte sind drei Punkte und wir sind froh.“

Pacult: "Sechs rote Karten dabei, die keine warten!"

Peter Pacult (Trainer SK Austria Klagenfurt) ...über...

...das Spiel: „Wir haben heute wieder Lehrgeld bezahlt. Das Tor durch die Mauer durch, dann der verdiente Ausgleich. Wir müssen das nur mehr in die Halbzeit reinbringen. Trotz allem haben wir eine sehr ansprechende Leistung gebracht. Von der Leistung her muss man sagen ‚Hut ab vor der Mannschaft!‘ gegen eine Mannschaft die von der Struktur her weit vor uns ist. Das Tempo ist natürlich höher, da müssen die Spieler an sich arbeiten, dass wir die Qualität ins Passspiel hineinbringen.“



...die 3. Niederlage in der Meistergruppe: „Es wird natürlich gleich von den Medien thematisiert. Jetzt haben wir die dritte Niederlage, aber trotz allem kann man damit Leben. Wir haben vor allem in der 2. Halbzeit Sturm in Bedrängnis gebracht.“



...die vielen Ausschlüsse in der bisherigen Saison (vor dem Spiel): „Wir haben drei Ausschlüsse von Herrn Hameter (Schiedsrichter Markus Hameter, Anm.), von denen keines ein Foul war. Das muss einem Schiedsrichter und einer Mannschaft einmal gelingen. Das zieht sich durch die ganze Saison. Mit unserer Statistik an gelben und gelb-roten Karten denkt jeder, wir sind eine Holzer-Truppe, aber es waren sechs rote Karten dabei, die es nicht waren, aber leider haben die Schiedsrichter sie gezückt.“



Marc Janko (Sky Experte)...über...

...die Leistung von Sturm Graz: „Sie haben wieder in die Siegerspur gefunden. Es tut gut, wieder ein Gewinngefühl zu bekommen in der Kabine – ein ganz wichtiger Sieg für Sturm heute.“



...die Leistung von Austria Klagenfurt: „Es war insgesamt die 3. Niederlage in Folge und man hat gemerkt, dass Anspannung abgefallen ist. Es fehlen immer wieder Spieler durch rote Karten, für mich ungerechtfertigte rote Karten. Man kann dem Kader aber nichts vorwerfen. Man bemüht sich jetzt noch, so gut es geht die Meisterschaft zu beenden, aber im Großen und Ganzen ist mit der Meistergruppe der Plafond erreicht.“



20.03.2022 - ADMIRAL Bundesliga, 24. Runde

SK Puntigamer Sturm Graz - SK Austria Klagenfurt 3:1 (2:1)

Merkur Arena, Graz-Liebenau; Zuschauer: 8.478; Schiedsrichter: Ing. Sebastian Gishamer

Torfolge: 1:0 (23.) Sarkaria, 1:1 (39.) Eigentor Wüthrich, 2:1 (43.) Sarkaria, 3:1 (75.) Stankovic.

SK Sturm Graz: Siebenhandl - Stankovic (K), Wüthrich, Gazibegovic (75. L. Jäger), Affengruber, Dante - Prass (46. Hierländer)- Höjlund, Sarkaria (90. Lang), Jantscher (75. Kiteishvili), Niangbo (46. Kuen). Trainer: Christian Ilzer.

SK Austria Klagenfurt: Menzel - Moreira (86. Fridrikas), Jaritz, Gkezos (K), Mahrer (46. Blauensteiner), Schumacher (68. Roberts), Saravanja, Greil, Andersson (86. Pecirep), Cvetko (68. Miesenböck) - Pink. Trainer: Peter Pacult.

Gelbe Karten: L. Jäger / Moreira, Cvetko, Andersson, Greil.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL