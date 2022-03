Nach dem 0:0 in Altach gab es im 2. Spiel für Neo-Chefcoach Klaus Schmidt mit dem TSV Hartberg erneut eine Null-Nummer. Diesmal in Runde 24 der ADMIRAL Bundesliga Quali-Gruppe gegen den LASK, gegen den die Ost-Steirer nun bereits seit 5 Duellen unbesiegt blieben. Bei den Linzern, die auch im 2. Match im Finaldurchgang der Quali-Runde "zu Null" spielten, blieb 3 Tage nach dem Conference League-Match gegen Slavia Prag (4:3) Chefcoach Andreas Wieland krankheitsbedingt zu Hause und wurde von Co René Gartler vertreten. Der haderte mit dem verpassten Dreier - siehe nachfolgende Statements.

Sahen eine Null-Nummer und dabei beide jeweils die gelbe Karte: Patrick Farkas (li.) vom TSV Hartberg und Keito Nakamura (LASK).

Der TSV Hartberg bleibt im Frühjahr in der Liga weiter ohne Sieg. Das letzte Mal einen Dreier holten die Ost-Steirer am 28. November beim 2:1-Heimsieg gegen den LASK. Seitdem gab es nun je vier Remis und Niederlagen. Auf ein Tor in der ADMIRAL Bundesliga warten Torjäger Tadic und Co. bereits 477 Minuten.

Gegen die "Linzer Torfabrik" zuletzt (10 Treffer wettbewerbsübergreifend in zwei Pflicht-Partien) wollte Klaus Schmidt bei seinem Heimspiel-Debüt als TSV-Neocoach im Frühjahr mit einer verstärkten Defensive agieren und bot mit Michael Steinwender einen zusätzlichen, dritten Innenverteidiger in einer Fünfer-Kette auf. Im Sturm bekam dafür neben TSV-Toptorjäger Dario Tadic der zuletzt nicht mehr berücksichtigte Seth Paintsil wieder eine Chance.

Schmidt: "...wehren uns mit Fingernägeln!"

Vor dem Spiel gab sich Klaus Schmidt kämpferisch: "Wir wehren uns mit Füßen, Händen und den Fingernägeln!"

Beim LASK fehlte der erkrankte Trainer Andreas Wieland und wurde an der Seitenlinie von Assistent Rene Gartler vertreten, Alexander Schmidt stürmte für Husein Balic. Die Eurofighter gehe mit dem Remis als Spitzenreiter der Qualifikationsgruppe bei16 Zählern und zwei Punkten Vorsprung auf die SV Ried (in zwei Wochen OÖ-Derby in Pasching) und den FC Admira Wacker in die länderspielbedingte Bundesligapause. Zufrieden war man im Linzer Lager jedoch nicht nach Spielende.

LASK Co-Trainer René Gartler: „„Es hat einiges an Zielstrebigkeit gefehlt heute. Wir haben es uns teilweise zu kompliziert gemacht, wenn wir die Tiefe bespielt haben und gelaufen sind. Wenn wir die Bälle in die Box gebracht haben, sind wir gefährlich geworden. Die nötige Effizienz hat heute leider gefehlt, somit haben wir kein Tor geschossen. Was positiv zu erwähnen ist, ist, dass wir speziell in der 2. Halbzeit eine sehr gute Restverteidigung hatten. Wir haben in der 2. Halbzeit keine Konter mehr zugelassen. So steht die Null und wir nehmen einen Punkt aus Hartberg mit.“

Gartler weiter: "Das Ziel waren heute drei Punkte, die konnten wir nicht einfahren. Im Spiel nach vorne haben wir die nötige Geradlinigkeit vermissen lassen. Im 2. Durchgang hatten wir das Spiel dann vollständig im Griff, haben keinen Konter des TSV mehr zugelassen, das war durchaus positiv. Aber unter dem Strich war natürlich mehr möglich.“

Alexander Schlager (Kapitän & Keeper LASK): „Es ist ein Punkt. Es wäre sicher mehr drinnen gewesen in der Partie, womit wir schlussendlich schon hadern. Aber im Großen und Ganzen nehmen wir den Punkt mit und wieder kein Gegentor bekommen. Es gibt sicher viele Dinge, an denen wir arbeiten können, wenn man sich das Spiel anschaut, aber im Großen und Ganzen darf man nicht unzufrieden sein. Wir können es besser, das wissen wir und wir nehmen den Punkt gerne mit.“

Klaus Schmidt (Trainer TSV Hartberg) über den Matchplan und das Spiel: „60 Minuten ist er gut aufgegangen und dann haben wir ums Leben gekämpft. Spielerisch war es in der ersten Halbzeit sehr gut, kämpferisch in der zweiten Halbzeit eine römische Eins. Dann geht sich gegen den LASK in unserer momentanen Situation ein Unentschieden aus.“

Swete: "...irgendwann wird Knopf aufgehen, dann ist ‚Ketchupflaschen-Prinzip‘ da"

Rene Swete (Kapitän & Keeper TSV Hartberg): „Wir hätten unsere Chancen, die wir im Umschalten gehabt haben, besser ausspielen müssen, damit wir hier drei Punkte mitnehmen. Aber man muss realistisch bleiben. Ein Punkt gegen den LASK ist schon in Ordnung. Es ist dieselbe Leier wie immer: Weiterarbeiten und irgendwann wird dann der Knopf aufgehen und dann ist das Ketchupflaschen-Prinzip da, dass ganz viel herauskommt. Aber ich sehe das nicht so dramatisch.“

Matija Horvat (TSV Hartberg): „Der letzte Pass hat ein wenig gefehlt und auch der Abschluss, wenn wir so wie in den letzten beiden Spielen die Effizienz haben. Aber wir müssen trotzdem die drei Punkte holen. Das tut sehr weh, aber wir haben jetzt einmal ein paar Tage frei zum Erholen und dann geht es wieder voran.“



Dario Tadic (TSV Hartberg): „Es war eine schwierige Partie und wir haben heute alles dagegengeworfen, was wir gehabt haben. Von dem her war es ein gerechtes 0:0.“

Sonnleitner: "Den habe ich aufgefressen!"

Mario Sonnleitner (TSV Hartberg)...über...

...im Gesicht getroffen vom Ball: "Gegessen hätte ich eigentlich eh genug, aber den habe ich aufgefressen, ja."

...das Spiel: "Vor allem in der 1. Halbzeit haben wir das richtig gut gemacht und kaum eine Chance zugelassen. Haben auch zwei, drei gute Möglichkeiten vor dem Tor gehabt. Mit Fortdauer der 2. Halbzeit ist uns dann ein bisschen die Puste ausgegangen und wir haben nicht mehr so viel attackieren können vorne, haben nicht mehr die Bälle festmachen können. Wir haben hinten nicht mehr heraus geschoben und dann war es schwer. Trotzdem glaube ich, dass das Unentschieden gerecht war."

...Zufriedenheit über Punkt, auch in Anbetracht, dass Schlusslicht Altach gestern gewonnen hat: "Das geht alles so eng beieinander. Da ist jeder Punkt wichtig, um oben zu bleiben und deswegen nehmen wir den Punkt heute auch mit. Natürlich brauchen wir auch mal einen vollen Erfolg, aber wir haben ja noch genug Spiele Zeit, um einen Dreier zu machen. Am Ende des Tages ist wichtig, dass man Punkte mitnimmt."

Das wars in Hartberg. Wir kommen hier über ein Unentschieden nicht hinaus.

__________________________

🔵⚪ HTB 0-0 ASK ⚫⚪ ⏱95’#HTBASK #AdmiralBL pic.twitter.com/lKt91HagFI — LASK (@LASK_Official) March 20, 2022

...über...

...Auswirkungen von Klaus Schmidt auf Hartberger Mannschaft: „Es stehen jetzt zwei Unentschieden zu Buche, der Trend schaut ins Positive. In so einer Phase ist es wichtig, dass du der Mannschaft wieder Stabilität verleihst und es macht momentan den Eindruck, dass sie das schaffen. Das Spiel nach vorne wird mit der Zeit kommen. Für Hartberg war es heute ein gewonnener Punkt, weil sie dadurch den Abstand nach ganz unten auf drei Punkte ausbauen haben können und das lässt ein bisschen Luft, dass sie sich einen Schnitzer mehr leisten können als die Altacher.“

Janko über Handspiel-Regelung: "Kennt sich niemand mehr aus!"

...aktuelle Handspielregelung (vor dem Spiel): „Für die Schiedsrichter ist es total schwer und wir predigen schon seit einigen Monaten, dass die Handspielregelung vereinfacht gehört. Es kennt sich niemand mehr aus. Bei der einen Partie wird es so ausgelegt, bei der anderen so. Die Spieler wissen auch nicht mehr, was sie machen sollen. Es ist schwierig für jeden einzelnen Beteiligten.“

ADMIRAL Bundesliga - Quali-Gruppe, 24. Runde

TSV Hartberg vs. LASK 0:0

20.03.2022; Profertil Arena, Hartberg; Zuschauer: 1.700; SR: Julian Weinberger.

TSV Hartberg (5-3-2): Swete (K) - Farkas, Gollner, Steinwender (78. Rotter), Sonnleitner, Kofler - T. Kainz (69. Horvat), Heil, Diarra -Paintsil (85. Lemmerer), Tadic (69. Schmerböck). Trainer: Klaus Schmidt.

LASK (4-3-3): A. Schlager (K) - Potzmann, Wiesinger, Boller, Renner (61. Twardzik, 81. Letard)- Hong (72. Jovicic), Horvath, Michorl - Flecker (72. Goiginger), A. Schmidt, Nakamura (61. Balic). Trainer: Co René Gartler.

Gelbe Karten: Farkas, Gollner (jeweils Foulspiel) / Nakamura, Renner (jeweils Unsportlichkeit), Horvath.

Siehe auch LIVETICKER!

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL