Can Keles war elf Jahre alt, als er zum FK Austria Wien kam. Schritt für Schritt erklomm der nunmehr Neo-ÖFB-U21-Teamspieler die violette Karriereleiter. Heute ist er 20, hat sich beim derzeit Tabellendritten der ADMIRAL Bundesliga etabliert und committet sich als Vollblut-Veilchen zu unserem Weg.

Can Keles (li.) mit Austria-Sportdirektor Manuel Ortlechner.

In den letzten drei Spielen stand Can Keles jeweils in der Austria-Startelf von Chefcaoch Manfred Schmid und hält damit aktuell bei 16 Einsätzen in der Bundesliga-Mannschaft, sowie je zwei Toren und Assists. Der Lohn sind unter anderem seine langfristige Vertragsverlängerung in Wien-Favoriten & die erstmalige Einberufung ins U21-Nationalteam.



Sportdirektor Manuel Ortlechner: „Can hat ein sehr gutes Derby gespielt und eine Woche zuvor das Siegestor gegen den WAC erzielt. Er hat großes Potenzial, ist trickreich, schnell und hat einen guten Abschluss. Er bringt viele Attribute mit, die ein Austria-Fan sehen will. Ich glaube, dass er uns noch viel Freude bereiten wird.“



Violett geprägt wurde Can Keles über viele Jahre im Nachwuchs, in der Akademie und bei den Young Violets, für die er in 39 Spielen sechs Tore erzielte und 13 Assists beisteuerte.

„Can Keles ist ähnlich wie zum Beispiel Matthias Braunöder und Muharem Huskovic ein Prototyp für unseren Weg: Er hat über unsere Akademie und die Young Violets den Sprung in die Bundesliga geschafft. Wir freuen uns, dass er sich entschlossen hat, unseren Weg weiterzugehen und einen langfristigen Vertrag zu unterschreiben“, erklärt Manuel Ortlechner.

✍️ Can Keles verlängert vorzeitig bis 2026 💜



🗯️ "Ich fühle mich nach 9 Jahren beim Klub wie ein echter Austrianer. Umso glücklicher bin ich, bis 2026 hier bleiben zu dürfen. Ich werde immer 100 Prozent geben, um zu helfen und etwas zurückzugeben."#Keles2026 #faklive #FAK — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) March 21, 2022

Keles: "In Wien ist Austria die Nr. 1"

Can Keles: „Für mich ist klar: In Wien ist die Austria die Nummer eins. Ich fühle mich nach neun Jahren beim Verein wie ein echter Austrianer. Einen großen Anteil daran haben unsere Fans, die uns gestern beim Derby wieder super unterstützt haben. Wir Spieler spüren den großen Rückhalt auf dem Platz. Umso glücklicher bin ich, bei so einem Traditionsverein spielen und bis 2026 bleiben zu dürfen. Ich werde immer hundert Prozent geben, um der Mannschaft zu helfen und unseren Fans und dem Verein etwas zurückzugeben.“



Noch am Sonntag-Abend reiste Can Keles gemeinsam mit seinen Teamkollegen Matthias Braunöder, Vesel Demaku und Niels Hahn zum ÖFB-U21-Nationalteam, für das in der EM-Quali am 25. März in Kroatien und am 29. März gegen Norwegen (in "Josko-Arena" in Ried/Innviertel) wichtige Spiele auf dem Programm stehen.

